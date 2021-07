Einbruch in Gewerbeobjekte,

Sulzbach (Taunus), Bad Soden am Taunus, Sonntag, 18.07.2021 auf Montag, 19.07.2021

(su)Seit dem vergangenen Wochenende kam es sowohl in Bad Soden als auch in Sulzbach zu Einbruchstaten in Geschäftsräume. In Sulzbach wurde am Montagmorgen zwischen 03:34 und 03:58 Uhr Bargeld in Höhe von ca. 1.500 Euro aus einer Gaststätte in der Straße „Platz an der Linde“ entwendet. Aufgrund der vorliegenden Videoaufzeichnung ist bekannt, dass es sich bei den zwei Tätern um ca. 175 cm große, schlanke, etwa 20-jährige Männer handelt, die beide mit hellen Kapuzenjacken und dunklen Hosen bekleidet waren. Einer der beiden trug eine helle Mütze und einen hellen Mundschutz, der andere hatte kurze dunkle Haare und einen dunklen Mundschutz.

Bei einer weiteren Tat in den City-Arkaden in Bad Soden wurde durch unbekannte Täter ebenfalls in der Nacht zum Montag ein Geschäft angegangen. Hier blieb es bei einem Versuch. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

In beiden Fällen wird die Kriminalpolizei in Hofheim die Ermittlungen übernehmen. Sachdienliche Hinweise werden unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 erbeten.

Vollendeter Trickdiebstahl,

Kriftel, Lindenstraße, Samstag, 17.07.2021, 09:45 Uhr

(su)Am Samstagvormittag gelang es einem bislang unbekannten Täter durch einen Trickdiebstahl Bargeld zu erbeuten. Wie der 86-jährige Geschädigte der Polizei am Montagmorgen mitteilte, sei er am Samstag gegen 09:45 Uhr mit seiner Ehefrau zu Fuß in Kriftel in der Lindenstraße unterwegs gewesen. Dort seien sie von einer unbekannten Person um Wechselgeld gebeten worden. Der hilfsbereite Geschädigte suchte in seinem Portemonnaie nach Kleingeld und stellte erst zu Hause den Diebstahl von knapp 100 Euro fest. Nach Aussage der Geschädigten handelt es sich bei dem Täter um einen ca. 180 cm großen Mann mit dunklem Teint, dunkler Augenfarbe und kurzen schwarzen Haaren. Darüber hinaus habe der Unbekannte gebrochen Deutsch gesprochen und eine schwarze Hose sowie ein weißes Polohemd getragen. Zeugen oder Hinweisgeber melden sich bitte bei der Kriminalpolizei in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Hoher Sachschaden durch Vandalismus an Autos, Hattersheim am Main, Okriftel, Nacht zum Montag, 19.07.2021

(jn)In der Nacht zum Montag haben ein oder mehrere Unbekannte mindestens sieben Pkw zerkratzt, die im Hattersheimer Ortsteil Okriftel parkten. Bei den Taten, die sich in der Mozartstraße, der Erlenstraße und in der „Kleine Feldstraße“ ereigneten, entstand ein Gesamtschaden in Höhe von mindestens 10.000 Euro. Die genaue Schadenssumme kann derzeit noch nicht beziffert werden. Abgesehen hatten es die Täter dabei auf Fahrzeuge unterschiedlicher Hersteller u.a. Dacia, VW, Audi und Renault. Die Geschädigten stellten die entsprechenden Beschädigungen im Laufe des Montages fest und erstatteten Anzeige.

Weitere Geschädigte sowie Zeugen der Taten melden sich bitte unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0 bei der Hofheimer Polizei. Aktuelle Täterhinweise liegen noch nicht vor.

Sachbeschädigung an parkendem BMW,

Kriftel, Erlenstraße, Samstag, 17.07.2021 bis Montag, 19.07.2021

(su) Im Laufe des Wochenendes kam es zu einem Fall von Sachbeschädigung in der Erlenstraße in Kriftel. Wie am Montagmittag bekannt wurde, wurde im Zeitraum von Samstag, 17.07.2021, 12:00 Uhr bis Montag, 19.07.2021, 12:30 Uhr ein auf Höhe der Hausnummer 9 abgestellter, grauer BMW durch Unbekannte beschädigt. Die auf der Beifahrerseite hinterlassenen Kratzer verursachten einen Sachschaden in Höhe von etwa 2.000 Euro.

Hinweise bitte an die Polizeistation in Hofheim unter der Telefonnummer 06192 / 2079 – 0.

Betrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn

Bundesautobahn 3, Gemarkung Flörsheim, Montag, 19.07.2021, 21:30 Uhr

(wie)Am späten Montagabend zog die Autobahnpolizei einen Fahrer aus dem Verkehr, der betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Zeugen meldeten über Notruf einen blauen BMW auf der A3, der andere Fahrzeuge bedrängte, schnitt und zudem Schlangenlinien fuhr. Die Autobahnpolizei nahm die Fahndung auf und konnte das Fahrzeug zwischen dem Mönchhof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz anhalten und kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer deutlich unter Alkoholeinfluss stand und zudem keinen Führerschein besaß. Die Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste für eine Blutentnahme mit auf die Dienststelle.