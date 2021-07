Sprengkörper verletzt drei Personen – Zeugen gesucht!

Wiesbaden, Wilhelmstraße, Parkanlage „Warmer Damm“, Sonntag, 18.07.2021, 00:20

Uhr

(he) In der Nacht von Samstag auf Sonntag zündete ein unbekannter Täter in der

Parkanlage „Warmer Damm“ in Wiesbaden mutmaßlich einen Böller und verletzte

dadurch drei in der Nähe befindliche Personen. Gegen 00:20 Uhr hielt sich eine

größere Ansammlung von Personen im Bereich des Staatstheaters, dortiges

Schillerdenkmal, auf. In unmittelbarer Nähe legte zu diesem Zeitpunkt eine bis

dato unbekannte Person auf einer Rasenfläche der dortigen Parkanlage hinter

einer Betonskulptur einen Sprengkörper ab, welcher mit einer immensen Lautstärke

und entsprechendem Schalldruck explodierte. Durch diesen Schalldruck erlitten

drei anwesende Personen Beeinträchtigungen des Hörvermögens. Die Personen

befinden sich in ärztlicher Behandlung. Entsprechende Ermittlungsverfahren

wurden eingeleitet Den ersten Erkenntnissen zufolge handelte es sich bei dem

Täter um eine männliche Person, 16-18 Jahre alt, circa 1,75 Meter groß mit

kurzen, leicht gelockten, schwarzen Haaren. Zum Tatzeitpunkt soll die Person ein

schwarzes T-Shirt sowie eine kurze, auffällige Hose getragen haben. Nach der Tat

flüchtete der junge Mann über die Wilhelmstraße, durch eine dort gelegene

Passage in Richtung Schlossplatz, Hessischer Landtag. Zum jetzigen Zeitpunkt

steht noch nicht fest, was genau gezündet wurde; mutmaßlich ein massiver Böller.

Die Wiesbadener Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet

Zeuginnen oder Zeugen, sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Jugendlicher Motorrollerfahrer flüchtet vor der Polizei, Wiesbaden,

Erich-Ollenhauer-Straße, Montag, 19.07.2021, 18:40 Uhr

(wie)Am Montagabend versuchte ein Jugendlicher sich einer Verkehrskontrolle zu

entziehen. Der 16-Jährige fiel mit seinem Zweirad einer Streife des

Verkehrsdienstes der Polizei auf und sollte kontrolliert werden. Anstatt den

Haltezeichen zu folgen, gab der 16-Jährige Gas und versuchte vor der Polizei zu

fliehen. Da er aber in eine Sackgasse floh, kam er nicht weit und wurde

gestoppt. Bei der Kontrolle wurde dann schnell der Grund für die Flucht

offensichtlich. Der Jugendliche hatte keinen Führerschein für den Motorroller,

zudem hatte er eine Schreckschusswaffe dabei. Der 16-Jährige wurde festgenommen

und musste mit zur Dienststelle kommen.

Arbeitsgeräte aus Fahrzeug entwendet, Wiesbaden, Carl-von-Ossietzky-Straße,

Montag, 19.07.2021, 16:00 Uhr – Dienstag, 20.07.2021, 06:10 Uhr

(he)Zwischen Montag, 16:00 Uhr und heute, 06:10 Uhr entwendeten unbekannte Täter

aus einem in der Carl-von-Ossietzky-Straße abgestellten Kraftfahrzeug zwei

Arbeitsmaschinen und verursachten dabei einen Gesamtschaden von circa 1.500

Euro. An dem am Straßenrand geparkten VW schlugen die oder der Täter eine

Seitenscheibe ein, griffen in das Innere und entwendeten eine blaue

Motorkettensäge sowie einen roten Motortrennschleifer. Täterhinweise liegen

nicht vor. Das 5. Polizeirevier hat die Ermittlungen übernommen und bittet

Zeuginnen und Zeugen sich unter der Rufnummer (0611) 345-2540 zu melden.

Polizeiautobahnstation Wiesbaden

Betrunken und ohne Führerschein auf der Autobahn, Gemarkung Flörsheim,

Bundesautobahn 3, Montag, 19.07.2021, 21:30 Uhr

(wie)Am späten Montagabend zog die Autobahnpolizei einen Fahrer aus dem Verkehr,

der betrunken und ohne Führerschein unterwegs war. Zeugen meldeten über Notruf

einen blauen BMW auf der A3, der andere Fahrzeuge bedrängte, schnitt und zudem

Schlangenlinien fuhr. Die Autobahnpolizei nahm die Fahndung auf und konnte das

Fahrzeug zwischen dem Mönchhof Dreieck und dem Wiesbadener Kreuz anhalten und

kontrollieren. Bei der Kontrolle stellte sich heraus, dass der 41-jährige Fahrer

deutlich unter Alkoholeinfluss stand und zudem keinen Führerschein besaß. Die

Weiterfahrt wurde unterbunden und der Mann musste für eine Blutentnahme mit auf

die Dienststelle.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Ladendieb festgehalten, Rüdesheim, Europastraße,

Dienstag, 20.07.2021, 08:30 Uhr

(fh)Heute Morgen gelang es einem Mitarbeiter eines Einkaufsmarktes in der

Europastraße in Rüdesheim einen Ladendieb an der Flucht zu hindern. Zuvor

entwendete ein 31-jähriger Wiesbadener im Supermarkt mehrere Flaschen Deodorant

und verließ diesen ohne zu bezahlen. Ein aufmerksamer Mitarbeiter beobachtete

die Tat und stellte den Dieb vor dem Markt zur Rede. Da der 31-Jährige im

Begriff war zu fliehen, musste er durch den Angestellten unter körperlichem

Einsatz festgehalten werden. Ihm gelang es den Dieb der herbeigerufenen Polizei

zu übergeben. Da der Täter augenscheinlich unter dem Einfluss von Alkohol stand,

wurde er zum Zwecke einer Blutentnahme zur Polizeistation Rüdesheim gebracht und

im Anschluss von dort entlassen. Bei dem Einsatz wurde keiner der Beteiligten

verletzt.

Unfall mit hohem Sachschaden und verletztem Fahrer, Hünstetten-Bechtheim, L

3031, Montag, 19.07.2021, 09:15 Uhr

(fh)Am Montagmorgen ereignete sich in Hünstetten-Bechtheim ein Verkehrsunfall

zwischen zwei PKW, bei dem sich ein Verkehrsteilnehmer verletzte. Ersten

Ermittlungen der Polizei zufolge befuhr ein 65-jähriger Mann mit seinem Ford die

Hünfelder Straße in Richtung der Landesstraße 3031 um dort nach links in

Richtung Ketternschwalbach abzubiegen. Zeitgleich befuhr eine 25-jährige

Wallrabensteinerin mit ihrem Hyundai die Landesstraße aus Richtung

Ketternschwalbach in Richtung Beuerbach. Der 65-Jährige Bechtheimer fuhr auf die

L 3031 auf und übersah den sich nähernden Hyundai. Es kam zu einem Zusammenstoß

der beiden Fahrzeuge, in dessen Folge sich der Fahrer des Ford leicht verletzte.

Er wurde daraufhin in ein Idsteiner Krankenhaus gebracht. An beiden Fahrzeugen

entstand ein hoher Sachschaden, der auf etwa 25.000 Euro beziffert wird.

PKW stößt mit Roller zusammen, Oestrich-Winkel, Hauptstraße, Montag,

19.07.2021, 19:00 Uhr

(fh)Gestern Abend kam es in Winkel im Kreuzungsbereich der „Hauptstraße“ und „Im

Kreuzgarten“ zu einem Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Roller, bei

dem sich der Fahrer des Zweirads schwer verletzte. Der 19-jährige Fahrer des

Kleinkraftrades befuhr gegen 19:00 Uhr die Hauptstraße in Richtung Mittelheim.

Nach ersten polizeilichen Erkenntnissen befuhr ein 36-jähriger Bad Schwalbacher

mit seinem Mercedes Vito die Straße „Im Kreuzacker“ in Richtung der Hauptstraße

und wollte den Kreuzungsbereich passieren. Dabei übersah er den

vorfahrtsberechtigten Roller und konnte eine Kollision nicht mehr vermeiden. In

Folge des Zusammenstoßes verletzte sich der Rollerfahrer schwer und musste zur

weiteren Behandlung in ein Wiesbadener Krankenhaus gebracht werden. Insgesamt

entstand ein Sachschaden in Höhe von etwa 3.000 Euro.

E-Bike-Fahrer nach Unfall gesucht, Niedernhausen, Lenzhahner Weg, Freitag,

16.07.2021, 09:20 Uhr

(fh)Bereits am Freitagmorgen kam es im Lenzhahner Weg in Niedernhausen zu einem

Verkehrsunfall zwischen einem PKW und einem Zweirad, bei dem die Polizei nun

einen der Beteiligten sucht. Nach Angaben des 43-jährigen Fahrers eines

Mitsubishi, sei dieser gegen 09:20 Uhr aus einer Grundstückseinfahrt auf den

Lenzhahner Weg aufgefahren und dabei mit einem Fahrradfahrer, welcher in

Richtung Feldbergstraße fuhr, zusammengestoßen. In Folge des Zusammenpralls, sei

der Fahrer des anthrazit-schwarzen E-Bikes gestürzt. Er habe sich daraufhin

aufgerappelt und dem PKW-Fahrer versichert, es gehe ihm gut. Im Anschluss sei

der Radfahrer davongefahren, ohne den Austausch der erforderlichen Personalien

durchzuführen. Am Mitsubishi des zurückgelassenen Unfallverursachers entstand

einen Sachschaden in Höhe von etwa 1.000 Euro.

Die Polizei sucht nun nach dem gestürzten Fahrradfahrer, welcher etwa 35-38

Jahre alt und circa 180 cm groß sein soll. Er habe kurze, dunkle Haare und trug

eine schwarze Lederjacke samt schwarzer Hose.

Personen, die Hinweise zu dem E-Bike-Fahrer abgeben können, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer (06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in

Verbindung zu setzen

Zeugen nach Unfallflucht mit Poller gesucht, Waldems-Steinfischbach, Escher

Straße Montag, 12.07.2021, 18:00 Uhr, bis Dienstag, 13.07.2021, 08:00 Uhr

(fh)In der Nacht von Montag auf Dienstag der vergangenen Woche wurde in der

Escher Straße, auf Höhe der Camberger Straße in Waldems-Steinfischbach ein

Betonpoller umgefahren und dabei der dort befindliche Gehweg beschädigt. Der

Verursacher, oder die Verursacherin hinterließ einen Schaden in Höhe von etwa 1.000 Euro und flüchtete in unbekannte Richtung.

Zeuginnen und Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

(06126) 9394-0 mit der Polizeistation Idstein in Verbindung zu setzen.