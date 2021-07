Rheinland-Pfalz: 20 Landeslisten für die Bundestagswahl am 26. September 2021 eingereicht

Bad Ems – Die nachfolgend aufgeführten Parteien haben bis zum Ablauf der Einreichungsfrist am 19. Juli 2021, 18 Uhr, ihre Landeslisten für die Bundestagswahl beim Landeswahlleiter Rheinland-Pfalz eingereicht:

Christlich Demokratische Union Deutschlands (CDU) Sozialdemokratische Partei Deutschlands (SPD) Alternative für Deutschland (AfD) Freie Demokratische Partei (FDP) BÜNDNIS 90/DIE GRÜNEN (GRÜNE) DIE LINKE (DIE LINKE) FREIE WÄHLER (FREIE WÄHLER) Partei für Arbeit, Rechtsstaat, Tierschutz, Elitenförderung und basisdemokratische Initiative (Die PARTEI) Piratenpartei Deutschland (PIRATEN) Ökologisch-Demokratische Partei (ÖDP) Nationaldemokratische Partei Deutschlands (NPD) Marxistisch-Leninistische Partei Deutschlands (MLPD) Basisdemokratische Partei Deutschland (dieBasis) Demokratie in Bewegung (DiB) Liberal-Konservative Reformer (LKR) Partei der Humanisten (Die Humanisten) PARTEI MENSCH UMWELT TIERSCHUTZ (Tierschutzpartei) Team Todenhöfer – Die Gerechtigkeitspartei (Team Todenhöfer) Volt Deutschland (Volt)

20. V-Partei3 – Partei für Veränderung, Vegetarier und Veganer (V-Partei3)

Welche Parteien letztlich an der Bundestagswahl am 26. September 2021 in Rheinland-Pfalz teilnehmen, entscheidet der Landeswahlausschuss in seiner Sitzung am Freitag, 30. Juli 2021, 10:00 Uhr, im Plenarsaal in der Steinhalle des Mainzer Landesmuseums, Große Bleiche 49-51, in Mainz.

Die Sitzung ist öffentlich, jedermann hat Zutritt.