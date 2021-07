Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 19.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Bad Dürkheim: Unfallflucht in der Kirchstraße

Bad Dürkheim (ots) – Ein in der Kirchenstraße, Höhe Hausnummer 33, ordnungsgemäß geparkter PKW VW Golf wurde im Zeitraum vom 17.07.2021 auf den 18.07.2021 beschädigt. Das Fahrzeug war gegen 22:45 Uhr abgestellt worden, als der Halter am Morgen gegen 07:00 Uhr zum PKW zurückkehrte, musste er feststellen, dass dieser offensichtlich durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug gestreift und am Außenspiegel beschädigt worden war. Es entstand Sachschaden in Höhe von ca. 250EUR. Hinweise zum Unfallgeschehen nimmt die Polizeiinspektion Bad Dürkheim unter Tel. 06322-9630 oder per Mail an pibadduerkheim@polizei.rlp.de.

Haßloch: Unbekannter Verkehrsunfallgeschädigter

Haßloch (ots) – Am Samstag, 17.07.2021, kam es gegen 16:15 Uhr in Haßloch zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Eine 27-Jährige PKW-Führerin befuhr die Lindenstraße in Fahrtrichtung Rennbahnstraße und touchierte mit ihrem rechten Außenspiegel einen am rechten Fahrbahnrand geparkten PKW. Aufgrund der Verkehrslage konnte sie nicht direkt anhalten und kam erst mit leichter Verzögerung zur Unfallstelle zurück. Da sie den geparkten PKW nicht mehr ausfindig machen konnte, informierte sie die Polizei Haßloch. Zeugen, die Hinweise zu dem geschädigten PKW geben können, sollen sich bitte bei der Polizei Haßloch unter der Telefonnummer 06324-9330 oder per Mail an pihassloch@polizei.rlp.de melden.

Haßloch: Autoreifen beschädigt

Haßloch (ots) – Am Samstag, 17.07.2021, kam es zwischen 15:15 Uhr und 16:00 Uhr, auf dem Bauhaus-Parkplatz in Haßloch, zur Sachbeschädigung an einem geparkten PKW. Durch unbekannte Täterschaft wurde der linke Vorderreifen eines schwarzen Mercedes aufgeschlitzt. Der Sachschaden wurde auf 200EUR beziffert. Sachdienliche Hinweise nimmt die Polizeiinspektion Haßloch unter 06324-9330 oder pihassloch@polizei.rlp.de entgegen.

Grünstadt: 18-Jähriger leistet Widerstand gegen Polizeibeamte

Grünstadt, Stadtpark – 18.07.2021, 00:10 Uhr (ots) – Die Besatzung eines Rettungswagens forderte Unterstützung zu einem Feldweg am Stadtpark von Grünstadt an. Ein 18-Jähriger aus Frankenthal befand sich in einer hilflosen Lage und zeigte sich aggressiv gegenüber den Sanitätern. Beim Eintreffen der Streife wollte der junge Mann in den angrenzenden Wald flüchten, woran er von einem Polizeibeamten gehindert wurde. Der 18-Jährige wollte sich partout nicht behandeln lassen. Er schrie herum und schlug und trat wild um sich. Dabei traf er auch einen Beamten im Gesicht (leicht verletzt). Der 18-Jährige wurde gefesselt und ins Krankenhaus gebracht. Hier konnte er auch von seiner Mutter nicht beruhigt werden. Während der Blutentnahme beleidigte er die Beamten mit üblen Schimpfworten. Im Anschluss wurde der junge Mann aufgrund Eigen- und Fremdgefährdung in eine Klinik verbracht.

Kirchheim: Unter Drogeneinwirkung am Steuer

Kirchheim, Rosengartenweg (MAXI) – 19.07.2021, 02:00 Uhr (ots) – Bei der Kontrolle eines 22-Jährigen aus Carlsberg bemerkten die Beamten Auffälligkeiten, die auf Rauschgifteinwirkung hindeuteten. Auf Nachfrage gab der junge Mann zu, kürzlich gekifft zu haben. Ein Test bestätigte dies. Der 22-Jährige wurde mit zur Blutprobe genommen.

Wattenheim: Amphetamin bei Personenkontrolle sichergestellt

Wattenheim, Speyerer Straße – 17.07.2021, 23:50 Uhr (ots) – Beamte der PI Grünstadt waren einer Meldung über eine Sachbeschädigung am Wattenheimer Sportplatz unterwegs, als sie in der Speyerer Straße auf drei junge Männer an einer Parkbank aufmerksam wurden. Bei der Kontrolle entdeckten sie unter der Bank ein Handy mit Amphetamin (Lines) und eine Teppichmesserklinge. Im Rahmen der Durchsuchung fanden die Beamten in der Bauchtasche des 20-Jährigen noch ein Tütchen mit weißen Pulver. Der 20-Jährige ist der Polizei bereits hinlänglich bekannt.

Erpolzheim: Zusammenstoß zweier Radfahrer

Erpolzheim (ots) – Zum Zusammenstoß zweier Radfahrer kam es am 18.07.2021 gegen 13:35 Uhr im Bereich der Kreuzung Freinsheimer Straße / Raiffeisenstraße in Erpolzheim. Demnach befuhren beide Radfahrer den Kreuzungsbereich, wobei es beim Abbiegen des einen Radfahrers aus Unachtsamkeit zur Kollision mit dem zweiten Radfahrer kam. Beide kamen hierbei zu Fall, verletzten sich jedoch lediglich leicht. An beiden Fahrrädern entstand Sachschaden in Gesamthöhe von ca. 500 Euro.

