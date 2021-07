Ludwigshafen: Stadtnotizen 19.07.2021

Ludwigshafen – News, Termine, Kulturelles, Politik und Wissenswertes.

Anmeldung für Sommerschule bis 30. Juli verlängert

Die Stadt Ludwigshafen bietet auch in diesem Jahr eine kostenlose Ferienschule in den Sommerferien an, und zwar vom 16. bis 20. August sowie 23. bis 27. August. Bis zum 30. Juli können Eltern ihre Kinder über das Online-Portal https://sommerschule.edulu.de anmelden. Anmeldungen per E-Mail oder Telefon sind nicht möglich.

Die Sommerschule richtet sich an Schüler der Klassenstufen 1 bis 9. In den beiden Ferienwochen erhalten Kinder in kleinen Lerngruppen eine Förderung der Grundkompetenzen in Deutsch, Englisch, Mathematik und Naturwissenschaften. Die Kurse werden jeweils von Montag bis Freitag in der Zeit von 9 Uhr bis 12 Uhr stattfinden. Die Anmeldung ist freiwillig, jedoch besteht für angemeldete Schüler Schulpflicht. Das heißt, nach verbindlicher Anmeldung muss das Kind die Ferienschule besuchen.

Der Unterricht für die Klassen 5 bis 9 findet in der Maxschule, Maxstraße 61, statt. Die Grundschüler werden an zwei Standorten unterrichtet, im Pavillon der Schule mit Förderschwerpunkt Lernen (SFL) Schillerschule Mundenheim, Wasgaustraße 1, und in der Schloßschule Oggersheim, Schnabelbrunnengasse 41.

Die Aufteilung der angemeldeten Schüler auf die Kurse erfolgt im Rahmen der vorhandenen Kapazität, nach Klassenstufe, Schulart und Wohnort. Sofern einer Anmeldung nicht entsprochen werden kann, werden die Eltern schriftlich von der Stadt informiert. Der Anspruch einer Schülerbeförderung nach § 69 Schulgesetz Rheinland-Pfalz besteht jedoch nicht. Die Schülerbeförderung ist somit von den Erziehungsberechtigten eigenverantwortlich zu organisieren.

Ortsvorsteherin Oggersheim in Urlaub

Die Ortsvorsteherin von Oggersheim, Sylvia Weiler, befindet sich in der Zeit von Freitag, 23. Juli 2021, bis Sonntag, 15. August 2021, in Urlaub. Die Vertretung übernimmt in dieser Zeit Wolfgang Jung. Das Vorzimmer ist zu den üblichen Öffnungszeiten besetzt.

Hochwasserpegel fällt – Stadtpark bleibt gesperrt

Der Höchstwasserstand des Rheins wurde am Sonntag, 18. Juli, um 9.15 Uhr mit 7,44 Metern erreicht. Zwischenzeitlich ist der Wasserstand auf 7,19 Meter gefallen. Nach der aktuellen Prognose wird der Wasserstand weiter stetig fallen und heute Abend, Montag, 19. Juli 2021, die 7 Meter-Marke unterschreiten.

Heute, 19. Juli, steht die Kontrolle der städtischen Bauwerke entlang des Rheins sowie eine Überprüfung der Hochwasserschutzlinie an. Im Anschluss können die Dammbalken wieder entfernt werden.

Trotz fallender Wasserstände wird die Parkinsel noch für längere Zeit gesperrt bleiben müssen, da regelmäßig der Boden durch das Hochwasser stark aufgeweicht ist und die Standsicherheit der Bäume darunter leidet. Somit wird eine Öffnung der Parkinsel erst nach der Freigabe des Wirtschaftsbetriebes Ludwigshafen (WBL), Bereich Grünflächen und Friedhöfe, erfolgen. Auch am Rehbach werden die Sperrungen noch einige Tage bestehen bleiben müssen.

Ortsvorsteherbüro Gartenstadt

Das Ortsvorsteherbüro Gartenstadt, Königsbacher Straße 14, ist in der Zeit von Donnerstag, 22. Juli bis einschließlich Montag, 9. August 2021 nur freitags von 10 Uhr bis 12 Uhr telefonisch erreichbar.