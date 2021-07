Bundespolizei nimmt Randalierer in Bahnhofshalle fest

Bundespolizeiinspektion Kassel

Gießen (ots) – Für erheblichen Ärger sorgte am vergangenen Samstag ein 25-Jähriger aus Lollar. Der Mann, der erheblich alkoholisiert war, soll in der Gießener Bahnhofshalle mehrere Reisende belästigt haben. Bundespolizisten erteilten dem Unruhestifter daraufhin einen Platzverweis und begleiteten ihn aus dem Bahnhof.

Plötzlich wurde der Mann aggressiv. Mit erhobenen Fäusten ging der Randalierer, für den ohnehin bereits ein Bahnhofsverbot galt, auf die Bundespolizisten los. Mittels Pfefferspray konnte der Angriff abgewehrt werden. Anschließend brachten die Ordnungshüter den 25-Jährigen zu Boden und legten ihm Handschellen an. Ein Alkoholtest ergab einen Wert von rund 2,6 Promille.

Zwecks Ausnüchterung musste der Mann die Nacht in der Gewahrsamszelle des Bundespolizeireviers Gießen verbringen. Verletzt wurde niemand. Die Bundespolizeiinspektion Kassel hat gegen den Mann aus Lollar u. a. ein Strafverfahren wegen “Tätlichen Angriffs auf Vollstreckungsbeamte” eingeleitet.

Zeugenhinweis führt zur Festnahme von Einbrecher

Kassel-Mitte (ots) – Besonders aufmerksam und schnell handelte am gestrigen Sonntagmorgen ein Anwohner am Kasseler Entenanger, der einen Einbrecher beobachtete. Mit seiner Unterstützung konnte die zum Tatort geeilte Streife des Polizeireviers Mitte den mutmaßlichen Täter festnehmen, noch bevor er die Flucht antreten konnte.

Der 36-jährige Tatverdächtige hatte ein Brecheisen in seiner Jogginghose versteckt, mit dem er nach derzeitigem Ermittlungsstand unmittelbar zuvor auch einen Einbruch in ein Haus in der Kölnischen Straße und einen Keller eines anderen Hauses am Entenanger verübt hatte. Der Festgenommene aus Kassel, der bereits hinreichend polizeibekannt ist, muss sich daher nun wegen mehrerer Einbrüche verantworten.

Der Anwohner war gegen 6:15 Uhr durch laute Geräusche aus dem Hinterhof des Mehrfamilienhauses auf den Einbruchsversuch aufmerksam geworden und hatte sofort über den Notruf die Polizei alarmiert. Als der Täter, der beim Aufhebeln der Haustür gescheitert war, von dannen ziehen wollte, sprach ihn der Zeuge an und behielt ihn im Blick. Noch bevor der Einbrecher mit seinem Fahrrad aus dem Hinterhof flüchten konnte, fuhr nur wenige Augenblicke später die Streife vor und nahm den 36-Jährigen fest.

In zwei Werkzeugkoffern, die der Tatverdächtige mitführte, fanden die Polizisten Sägen, bei denen es sich mutmaßlich ebenfalls um Diebesgut handelt. Die Zuordnung der sichergestellten Werkzeuge sowie die weiteren Ermittlungen, die von den Beamten des Kommissariats 21/22 der Kasseler Kripo geführt werden, dauern an.

Geparkter Skoda Fabia in Brand gesetzt – Kripo sucht Zeugen

Kassel-Rothenditmold (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag setzten bislang unbekannte Täter einen grünen Skoda Fabia im Kasseler Stadtteil Rothenditmold in Brand. Da ein Zeuge das Feuer frühzeitig bemerkte und die Polizei informierte, konnte die Feuerwehr den Brand zügig löschen. Dennoch entstand an dem Pkw ein Gesamtsachschaden in Höhe von rund 5.000 Euro. Die Beamten des für Brände zuständigen Kommissariats 11 gehen nach derzeitigem Ermittlungsstand von vorsätzlicher Brandstiftung aus und bitten Zeugen, sich bei der Polizei zu melden.

Der Kasseler Feuerwehr und der Polizei war das brennende Fahrzeug auf dem Parkstreifen an der Wolfhager Straße, in Höhe der Hausnummer 118, um 2:10 Uhr in der Nacht gemeldet worden. Wie die am Brandort eingesetzten Beamten des Kasseler Kriminaldauerdienstes berichten, musste der nicht mehr fahrbereite Pkw nach den Löscharbeiten von einem Abschleppunternehmen geborgen werden. Nach der Spurensuche an dem Skoda und den bisherigen Ermittlungen gehen die Kripobeamten davon aus, dass der Wagen durch unbekannte Täter vorsätzlich in Brand gesetzt wurde.

Wer in der Nacht zum Samstag verdächtige Personen in Tatortsnähe beobachtet hat und den Kriminalbeamten des K 11 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte beim Polizeipräsidium Nordhessen unter Tel.: 0561-9100.

