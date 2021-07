Radfahrer versucht 91-Jähriger die Handtasche aus dem Rollator zu stehlen

Schwalmstadt-Ziegenhain (ots) – 18.07.2021, 12:55 Uhr – Ein unbekannter Fahrradfahrer versuchte gestern Mittag einer 91-jährigen Schwalmstädterin die Handtasche aus ihrem Rollator zu stehlen. Da die Handtasche sich am Rollator verfing gelang ihm dies nicht.

Die 91-Jährige befand sich auf der Verlängerung des Loshäuser Wegs, parallel des Radweges in Richtung Loshausen. Sie saß auf ihrem Rollator und hatten die Handtasche in den Korb des Rollators gestellt. Ein unbekannter Radfahrer, welcher aus Richtung des Radweges kam, versuchte die Handtasche aus dem Korb zu stehlen.

Da die Tasche sich jedoch an dem Rollator verhedderte ließ er von seinem Vorhaben ab und flüchtete mit seinem Rad in Richtung Loshausen.

Von dem Unbekannten liegt folgende Beschreibung vor:

Er ist ca. 17 Jahre alt und trug eine gräuliche Oberbekleidung.

Hinweise bitte an die Polizei in Schwalmstadt, unter Tel.: 06691-9430.

Einbruch in Firmenräume – Täter stehlen Tresor

Neukirchen (ots) – 18.07.2021, 22:15 Uhr bis 19.07.2021, 04:20 Uhr – In der vergangenen Nacht brachen unbekannte Täter in eine Firma in der Bahnhofstraße ein. Sie stahlen einen verschlossenen Tresor. Die Täter gelangten durch eine geschlossene Notausgangstür in die Räume der Firma.

Sie begaben sich in das Erste Obergeschoss und brachen hier eine Feuerschutztür auf. Sie durchsuchten die dahinter befindlichen Büros nach Wertgegenständen.

Ein grüner Tresor wurde von den Tätern von der Wand gelöst und komplett entwendet.

Die Täter flüchteten mit ihrer Beute durch die Notausgangstür in unbekannte Richtung.

Die Höhe des angerichteten Sachschadens steht zurzeit nicht genau fest.

Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740.

