Korbach: Die Polizei-News

Ruhestörungen – 18-Jähriger beleidigt und bedroht Polizeibeamte

Korbach (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag 17.07.2021 kam es nach einem Hinweis auf Ruhestörungen zu Beleidigungen und Bedrohungen durch einen 18-Jährigen. Der alkoholisierte Tatverdächtige wurde zur Feststellung seiner Identität zur Polizeistation Frankenberg gebracht.

Gegen 02.20 Uhr traf eine Streife der Frankenberger Polizei im Bereich des Mehrgenerationenparkes von Allendorf Eder ein, nachdem es zuvor Hinweise auf Ruhestörungen gegeben hatte. Am Einsatzort trafen die Polizisten zunächst auf einige junge Personen, die in einem Auto saßen und laut Musik hörten. Sie wurden aufgefordert, die Musik leiser zu stellen und den neben dem Auto liegenden Müll zu entfernen. Bei einer Nachschau stellten die Polizisten weitere Jugendliche im Bereich des Rondells und des Kunstrasen-Kleinfeldes fest. Auch diese wurden aufgefordert den hinterlassenen Müll zu beseitigen. Die angesprochenen Personen kamen den Aufforderungen überwiegend nach.

Ein 18-Jähriger wurde ebenfalls angesprochen, versuchte aber, sich zu entfernen. Nachdem die Polizisten ihn einholen konnte, wurde auch er aufgefordert, seinen Müll aufzusammeln. Der 18-Jährige wollte dies offensichtlich nicht, stattdessen beleidigte und bedrohte er die Polizisten. Da er auch seine Personalien nicht nennen wollte, folgte die Mitnahme zu Polizeistation Frankenberg, wo die Personalien schließlich festgestellt werden konnten. Der unter Alkoholeinfluss stehende Tatverdächtige setzte seine massiven Beleidigungen und Bedrohungen auch auf der Fahrt nach Frankenberg und bei der Polizeistation fort.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde er in die Obhut seiner Mutter entlassen, auf ihn wartet ein Ermittlungsverfahren wegen Beleidigung und Bedrohung.

Opferstock in Kirche aufgebrochen

Diemelsee-Heringhausen (ots) – Auf das Geld eines Opferstockes einer Kirche in Diemelsee-Heringhausen hatte es ein unbekannter Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag abgesehen.

Der Täter gelangte in die Kirche und hebelte dort den in eine Wand eingelassenen Opferstock auf. Er entwendete das darin befindliche Bargeld, die Höhe des Diebesgutes steht nicht fest.

Den Sachschaden schätzten die aufnehmenden Polizeibeamten auf etwa 300 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Geld aus Handtasche gestohlen – Polizei bittet um Hinweise

Frankenberg (ots) – Am Freitag 16.07.2021 erstattete eine Frau Anzeige bei der Polizei Frankenberg, da unbekannte Jugendliche Bargeld aus ihrer Handtasche gestohlen haben. Die Polizei sucht Zeugen. Die 52-jährige Frau schilderte den aufnehmenden Polizisten, dass sie am Freitag gegen 20.00 Uhr am Frankenberger Bahnhof auf ihren Bus gewartet habe.

Während sie auf einer Bank in einem Wartehäuschen gesessen habe, habe sie Ihre Handtasche auf dem Boden abgestellt. Unmittelbar bevor ihr Bus gekommen sei, habe sie feststellen müssen, dass ihre Geldbörse mit mehreren hundert Euro aus ihrer Handtasche entwendet worden seien.

Im Zusammenhang mit dem Diebstahl könnten vier Jugendliche stehen, die von der geschädigten Frau wie folgt beschrieben werden konnten:

Drei männliche und eine weibliche Person, alle etwa 16-17 Jahre alt, alle etwa 170 cm groß, mitteleuropäisches Aussehen, sprachen akzentfreies Hochdeutsch.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Pferdeanhänger von Weide gestohlen

Vöhl-Obernburg (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag stahlen unbekannte Täter einen Pferdeanhänger von einer Weide bei Vöhl-Obernburg. Die Täter öffneten ein Elektrozauntor der Weide, die sich an einem Feldweg von Obernburg in Richtung Vöhl-Thalitter befindet.

Sie entwendeten den grauen Pferdeanhänger des Herstellers “Schmidt” und verschlossen anschließend wieder das Tor. Bei dem Diebstahl dürften die Täter ein Fahrzeug mit Anhängerkupplung verwendet haben. Der Anhänger hat einen geschätzten Wert von etwa 2.000 Euro. Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen.

Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

Unbekannter beschädigt Rettungsring am Teich im Stadtpark

Korbach (ots) – In der Nacht von Samstag auf Sonntag beschädigte ein Unbekannter einen Rettungsring am Teich und eine Ruheliege aus Holz im Stadtpark von Korbach.

Der Täter nahm den Rettungsring am Teich aus der Halterung und zerbrach diesen in mehrere Einzelteile. Außerdem wurde auch eine Holzliege beschädigt, auf der der Täter ein Buch in Brand gesetzt hatte. Es entstand Sachschaden in Höhe von etwa 250 Euro.

Die Polizeistation Korbach ermittelt nun wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung sowie Beeinträchtigung von Unfallverhütungs- und Nothilfemitteln und ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Korbach, Tel. 05631-9710.

