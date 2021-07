Nach dem Weg gefragt und Tasche gestohlen

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Krimineller hat am Freitagabend (16.7.) sein Unwesen in der Zeughausstraße getrieben und die Hilfsbereitschaft einer jungen Frau ausgenutzt. Gegen 23.15 Uhr sprach der etwa 25 Jahre alte und 1,75 Meter große Mann die 20-Jährige an und bat um eine Wegbeschreibung.

Als die Darmstädterin hilfsbereit ihm den Weg erklärte, nutzte der Täter mutmaßlich den Augenblick der Ablenkung und schnappte sich ihre Handtasche. Nachdem er sich entfernt hatte, bemerkte die junge Frau den Diebstahl und erstattete Anzeige.

Die Polizei in Darmstadt hat die weiteren Ermittlungen übernommen und ein Verfahren eingeleitet. Das Kommissariat 43 sucht in diesem Zusammenhang Augenzeugen des Geschehens, die Hinweise zum Täter geben können.

Täterbeschreibung:

männlich, schlank, schwarze lockige Haare. Bekleidet mit einer schwarzen “Alpha”-Jacke, schwarzen Hosen und schwarzen “Nike”-Schuhen. Zudem führte er eine schwarze Umhängetasche mit sich.

Unter der Rufnummer 06151/9690 nehmen die Beamten alles Sachdienliche entgegen.

Drei Kellerräume aufgebrochen – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Auf drei Kellerräume eines Mehrfamilienhauses in der Havelstraße hatten es bislang noch unbekannte Täter am Sonntag (18.7.) in der Zeit zwischen 2 Uhr und 14.30 Uhr abgesehen.

Am Nachmittag waren die Spuren der Täter entdeckt und die Polizei verständigt worden. Diese ermittelt nun wegen des Verdachts des besonders schweren Diebstahls. Nach ersten Erkenntnissen verschafften sich die Täter gewaltsam Zugang zu drei Kellerräumen und entwenden mindestens ein Fahrrad.

Das Kommissariat 43 in Darmstadt ist mit dem Fall betraut und nimmt unter der Rufnummer 06151/9690 Hinweise von Zeugen entgegen.

Gedicht mit rassistischem Schriftzug übersprüht – Zeugen gesucht

Darmstadt (ots) – Weil ein Gedicht in der Otto-Röhm-Straße mit einem rassistischen Schriftzug übersprüht wurde, wird der polizeiliche Staatsschutz die Ermittlungen übernehmen. Das Gedicht ist auf einer Garagenwand angebracht und wurde auf einer Fläche von etwa vier Quadratmetern mit schwarzer Farbe beschädigt.

Zeugen, die insbesondere am letzten Wochenende (16. – 18.07.) Beobachtungen zu der Tat gemacht haben, wenden sich bitte unter der Rufnummer 06151 / 969-0 an die Ermittler.

Darmstadt-Dieburg

Fehlendes Schaf ruft Polizei auf den Plan – Wer kann Hinweise geben?

Ober-Ramstadt/Modau (ots) – Eine Viehweide in der Nähe der Odenwaldstraße (L3099) rückte offenbar im Tatzeitraum zwischen Donnerstagabend (15.7.) und Freitagmorgen (16.7.) in das Visier Krimineller. Die Besitzer stellten beim Zählen der Schafsherde fest, dass ein Tier fehlte und meldeten den Sachverhalt der Polizei in Ober-Ramstadt.

Das Schaf ist circa 50-60 Kilogramm schwer und hat als Kennzeichnung einen blauen Punkt auf dem Rücken. Nach derzeitigem Kenntnisstand liegen keine Hinweise vor, dass das Tier aus dem Gehege ausgebüxt sein könnte.

In diesem Zusammenhang sucht das Kommissariat 41 der Polizei in Ober-Ramstadt nach Zeugen, die sachdienliche Hinweise zum Sachverhalt oder zum Aufenthaltsort des Schafes geben können. Die ermittelnden Beamten sind unter der Rufnummer 06154/6330-0 zu erreichen.

Alkoholisiert und berauscht am Steuer – Polizei nimmt 2 Autofahrer vorläufig fest

Groß-Bieberau (ots) – Die Fahrten von zwei Wagenlenkern, die alkoholisiert und berauscht unterwegs waren, endeten am Sonntag (18.7.) auf der Polizeidienststelle in Ober-Ramstadt.

Die Beamten kontrollierten gegen 0.15 Uhr einen 36 Jahre alten Fahrer, der mit seinem weißen Ford, die Jahnstraße befuhr. Im Rahmen der Kontrolle entdeckten die Ordnungshüter im Wagen des Kontrollierten ein Plastiktütchen. Darin befand sich circa ein Gramm Cannabis, welches die Beamten sicherstellten. Neben den aufgefundenen Betäubungsmitteln, erhärtete sich weiterhin der Verdacht, dass der 36-Jährige unter dem Einfluss von Drogen stand. Ein durchgeführter Test reagierte positiv auf THC. Im Anschluss musste der 36 Jahre alte Fahrer eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Auch ein 25-jähriger Autofahrer rückte am gleichen Tag gegen 23.10 Uhr in den Fokus der Ordnungshüter. Zeugen alarmierten die Polizei und meldeten einen schwarzen Seat auf der Bundesstraße 38, der ein auffälliges Fahrverhalten zeigen soll. Umgehend begab sich eine Streife zum Einsatzort und konnte das beschriebene Fahrzeug schließlich an einer Tankstelle in der Bahnhofstraße kontrollieren. Rasch bemerkten die Beamten, dass der 25 Jahre alte Fahrer unter dem Einfluss von Alkohol stand. Ein im Anschluss durchgeführter Test zeigte 2,64 Promille an. Hier endete die Fahrt des Mannes. Auch er musste eine Blutentnahme über sich ergehen lassen.

Beide werden sich in einem Ermittlungsverfahren verantworten müssen.

Brand in Wixhausen

Berufsfeuerwehr Darmstadt – Am Montag 19. Juli 2021 um 19:50 gingen bei der Leitstelle Darmstadt mehrere Notrufe über einen Brand in Wixhausen ein. Beim Eintreffen der Einsatzkräfte brannte ein Anbau und das Dach eines Einfamilienhauses. Der Brand wurde von der Berufsfeuerwehr Darmstadt und der Feuerwehr Wixhausen schnell unter Kontrolle gebracht.

Die zur Zeit noch andauernden Nachlöscharbeiten gestalten sich als schwierig, da das Brandobjekt in einem dicht bebauten Hinterhof liegt und zum Ablöschen von Glutnestern dazu die Dachhaut geöffnet werden muss. Diese Arbeiten erfolgen über zwei Drehleitern. Verletzt wurde bei dem Brand glücklicherweise niemand.

Im Einsatz sind neben der Berufsfeuerwehr Darmstadt die Feuerwehr Wixhausen, der Rettungsdienst, der DRK OV Arheilgen und die Polizei sowie die Feuerwehr Weiterstadt-Gräfenhausen, die sich bei der Alarmierung mit einem Fahrzeug in der Nähe befanden.

Über die Schadenshöhe kann zur Zeit keine Aussage gemacht werden. Das K10 des Polizeipräsidiums Südhessen hat die Ermittlungen zur Brandursache aufgenommen.

Groß-Gerau

7 junge Männer mit Luftdruckwaffe bedroht

Groß-Gerau (ots) – Sieben junge Männer im Alter von 17-21 Jahren wurden nach derzeitigem Ermittlungsstand am Freitagabend 16.07. gegen 19.00 Uhr, im Europaring von einem 44 Jahre alten Mann mit einer Luftdruckwaffe bedroht.

Eine Polizeistreife nahm den 44-Jährigen anschließend in Tatortnähe vorläufig fest und beschlagnahmte die Waffe. Ein Atemalkoholtest bei dem Festgenommenen zeigte über drei Promille an. Er verbrachte die Nacht zwecks Ausnüchterung im Polizeigewahrsam und wird sich nun in Strafverfahren wegen Bedrohung und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

Scheibe eingeschlagen und Tablet erbeutet

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Ein an der “Schwedenschanze” geparkter Kleintransporter der Marke VW, geriet in der Nacht zum Sonntag (18.07.) in das Visier von Kriminellen.

Die Täter schlugen eine Scheibe des Fahrzeugs ein und ließen anschließend aus dem Innenraum ein Tablet samt Zubehör sowie einen Paketscanner mitgehen. Hinweise bitte an das Kriminakommissariat 21/22 in Rüsselsheim unter der Rufnummer 06142/6960.

Sattelzug mit 33 Paletten Erfrischungsgetränken gestohlen – 130.000 Euro Schaden

Bischofsheim (ots) – Ein “An der Kreuzlache” geparkter Sattelzug samt 33 Paletten Erfrischungsgetränken, geriet in der Zeit zwischen Samstagnachmittag (17.07.) und Sonntagabend (18.07.), in das Visier von Kriminellen. Der Schaden beträgt rund 130.000 Euro.

Die schwarze Sattelzugmaschine der Marke DAF mit dem Kennzeichen OF-AV 75 und der Auflieger der Marke Schmitz-Cargobull mit dem Nummernschild OF-GR 147 wurden auf bislang nicht bekannte Weise entwendet.

Wer in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht hat oder sachdienliche Hinweise geben kann, wird gebeten, sich bei der Kriminalpolizei in Rüsselsheim (Kommissariat 21/22) unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Vandalismus an zwei Schulen – Mehrere tausend Euro Schaden

Rüsselsheim (ots) – In der Nacht zum vergangenen Donnerstag (15.07.) und in der Nacht zum Samstag (17.07.), beschossen Unbekannte eine Fensterfront der Eichgrundschule sowie Fenster an einem Nebengebäude und verursachten hierdurch zahlreiche Beschädigungen. Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen insgesamt rund 20.000 Euro. Spuren am Tatort legen den Verdacht nahe, dass die Täter wahrscheinlich eine Softairwaffe für die Tat benutzten aber auch mit einem Stein gegen Scheiben warfen.

Eine weitere Straftat ereignete sich zudem am Sonntagmorgen (18.07.), gegen 5.15 Uhr, auf dem Gelände der Gerhart-Hauptmann-Schule “Im Reis” in Königstädten. Zeugen hörten ein Klirren und verständigten die Polizei. Wie sich herausstellte, verschafften sich Unbekannte gewaltsam durch ein Fenster Zugang in das Schulgebäude und entwendeten anschließend Getränke aus einem Kühlschrank. Der Schaden beläuft sich hier auf circa 1500 Euro. Eine sofort eingeleitete Fahndung verlief ergebnislos.

Das Kriminalkommissariat K 41 in Rüsselsheim hat die Ermittlungen wegen gemeinschädlicher Sachbeschädigung und besonders schweren Diebstahls übernommen und bittet Personen, die sachdienliche Hinweise geben können, um Kontaktaufnahme unter der Rufnummer 06142/6960.

Kraftrad gestohlen

Trebur (ots) – Ein vor dem Haus in der Gutenbergstraße abgestelltes Kraftrad der Marke Brixton, geriet in der Zeit zwischen Sonntagabend (18.07.), 21.15 Uhr und Montag (19.07.), gegen 1.00 Uhr, in das Visier von Dieben.

Die Täter entwendeten das verschlossene “Funbike” im Wert von über 2000 Euro auf bislang nicht bekannte Weise. An dem motorisierten Zweirad ist das Kennzeichen GG-XS 125 angebracht.

Hinweise auf den Verbleib des gestohlenen Kraftrads werden erbeten an die Polizeistation Groß-Gerau unter der Rufnummer 06152/1750.

Kreis Bergstraße

Polizeieinsatz nach Familienauszug

Heppenheim (ots) – Die Polizei hat am Montag 19.07. den Hinweis bekommen, dass sich ein Familienvater nach dem Auszug seiner Familie das Leben nehmen könnte. Beim Ausräumen der letzten Sachen aus dem Haus im Ortsteil Kirschhausen, soll sich der Mann am Mittag mit Alkohol und Tabletten in ein anderes Zimmer zurückgezogen haben und reagierte nicht mehr auf Ansprache.

Die besorgte Frau verständigte daraufhin die Polizei. Spezialeinsatzkräfte konnten gegen 16.20 Uhr den Mann im Haus antreffen und für die medizinische Abklärung in ein Krankenhaus bringen. Für den Polizeieinsatz wurde die Ortsdurchfahrt, Bundesstraße 460 kurzfristig für etwa fünfzehn Minuten gesperrt.

2500 Euro Schaden nach Buntmetalldiebstahl

Wald-Michelbach (ots) – Rund 700 Kilogramm Altkupfer und Kleinteile aus Rotguss wurden in der Nacht zum letzten Freitag (15.07. – 16.07.) von einem Firmengelände für Sanitärbau in der Adolf-Koch-Straße gestohlen. Das Buntmetall wurde offensichtlich in zwei große Mörtelkübel, die üblicherweise für Kranverladungen vorgesehen sind, geladen und abtransportiert. Zuvor haben die Kriminellen den Sicherungszaun zum Altmetalllager überwinden und öffnen können.

Die Polizei in Wald-Michelbach (K 41) sucht dringend Zeugen, die im Tatzeitraum Verladetätigkeiten im Industriegebiet unterhalb des Ortsteils Aschbach bemerkt haben. Telefonisch sind die Ermittler unter der Rufnummer 06207 / 9405-0 für Hinweise zu erreichen.

Im Kinderzimmer Verkaufsutensilien und Drogen gefunden

Fürth (ots) – Etwas über zwei Gramm Cannabis hatte ein 15-jähriger Junge in seiner Unterhose versteckt, als eine Polizeistreife ihn zusammen mit anderen am Samstagmittag (17.07.) am Bahnhof in Fürth kontrolliert hat.

Mutmaßlich hatte der Jugendliche die Droge kurz vor der Kontrolle gekauft. Ob das Cannabis von dem mitkontrollierten 14-Jährigen stammt, bei dem selbst und im Kinderzimmer über 21 Gramm des Betäubungsmittels, zwei Handys, eine Feinwaage und 220 Euro aufgefunden wurden, werden die weiteren Ermittlungen des Rauschgiftkommissariats noch zeigen. Entsprechende Strafanzeigen wurden schon gefertigt.

Odenwaldkreis

Von Unfallstelle geflüchtet – Polizei sucht Zeugen

Oberzent (ots) – Am Montag (19.07.) gegen 16:20 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall auf der L 3108 zwischen Hetzbach und dem Abzweig nach Schöllenbach, bei dem ein Motorradfahrer verletzt wurde. Dieser kam mit seinem Motorrad zu Sturz, als er einem PKW ausweichen musste, der ihm in einer Kurve mittig auf seiner Fahrspur entgegen kam. Der PKW fuhr unbeirrt weiter, ohne seinen Pflichten als Unfallverursacher nachzukommen.

Der 22-jährige Motorradfahrer beschrieb das flüchtige Fahrzeug als einen weißen BMW, welcher die L 3108 aus Richtung Hetzbach kommend in Richtung Schöllenbach befuhr.

Zeugen, die Hinweise auf den flüchtigen BMW geben können, werden gebeten, sich bei der Polizeistation Erbach unter der Tel.-Nr. 06062 / 953-0 zu melden.

B38 nach Unfall komplett gesperrt

Brensbach (ots) – Am Montag (19.07.2021) gegen 14:10 Uhr befuhr ein 52 jähriger Mercedes Fahrer die B 38 in Fahrtrichtung Brensbach. Kurz hinter einem Landgasthof kam der Mercedes-Fahrer aus bisher ungeklärter Ursache nach links in den Gegenverkehr. Dort kollidierte er mit einem entgegenkommenden Mercedes Sprinter.

An beiden Fahrzeugen entstand erheblicher Sachschaden in noch unbekannter Höhe. Die Fahrzeugführer blieben beide unverletzt. Während der Unfallaufnahme und den Bergungsarbeiten war die Fahrbahn ca. 90 Minuten voll gesperrt.

