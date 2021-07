Karlsruhe – Betrunkener beschädigte gleich 18 Pkws

Karlsruhe (ots) – In der Nacht zum Sonntag beschädigte ein 34-Jähriger durch

Treten und Zerkratzen insgesamt 18 geparkte Fahrzeuge.

Gegen 01:35 Uhr wurde der Polizei durch einen Geschädigten mitgeteilt, dass ein

Mann von der Kaiserallee kommend die Lessingstraße in Laufrichtung Sophienstraße

die dort geparkten Fahrzeuge beschädigen würde. Bei der Überprüfung konnten

mindestens 18 beschädigte Pkws festgestellt werden. Im Rahmen der

Fahndungsmaßnahmen konnte der stark alkoholisierte 34-Jährige noch in der Nähe

entdeckt und vorläufig festgenommen werden. Ein durchgeführter Atemalkoholtest

bei ihm ergab einen Wert von über 2,2 Promille.

Ettlingen – Pkw aus der Kurve getragen – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Ein bislang unbekannter Autofahrer geriet offenbar mit seinem

Pkw ins Bankett als er am Sonntag, gegen 01.50 Uhr, die Landesstraße 605 befuhr

und von dort auf die Bundesstraße 3 Richtung Rastatt fahren wollte.

Wer Fahrer des älteren dunklen BMW war, konnte vor Ort nicht abschließend

geklärt werden. Der unbekannte Unfallfahrer war nach derzeitigen Ermittlungen

offenbar zu schnell unterwegs, als er von der L605 aus Karlsruhe kommend auf die

B3 in Richtung Rastatt abbiegen wollte. Aufgrund der Spurenlage ist davon

auszugehen, dass sich der BMW überschlagen hat.

Die Polizei sucht nun Zeugen, die den Unfallhergang beobachtet haben. Diese

können sich gerne mit der Verkehrspolizei Karlsruhe unter der Telefonnummer

0721/944844 in Verbindung setzen.

Bruchsal-Helmsheim – Eine Leichtverletzte bei Unfall durch Vorfahrtsmissachtung

Bruchsal-Helmsheim (ots) – Eine Leichtverletzte und ein Gesamtsachschaden von

rund 8.000 Euro sind die Bilanz eines Verkehrsunfalls vom Samstagmorgen in der

Mergelgrube in Bruchsal-Helmsheim. Ein 37-jähriger Skoda-Fahrer war gegen 10.30

Uhr vom Parkplatz eines Discounters gefahren, als er den herannahenden Audi A6

eines 41-Jährigen übersah. Es kam zum Zusammenstoß bei dem sich die 46 Jahre

alte Mitfahrerin im Audi leicht verletzte. An beiden Autos entstand je rund

4.000 Euro Schaden.

Karlsruhe – Unfallverursacher meldet sich – Polizei sucht beschädigtes gelbes Fahrzeug

Karlsruhe- Mühlburg (ots) – Ein 74 Jahre alter Pkw-Fahrer meldete sich am

Freitagnachmittag beim Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt, nachdem er seiner

Einschätzung nach gegen 12 Uhr in der Weinbrennerstraße ein Fahrzeug von gelber

Lackierung beschädigt hatte. Hierzu suchen die ermittelnden Beamten nun nach

einem Geschädigten. Möglicherweise könnte es sich dabei auch um ein Postfahrzeug

gehandelt haben.

Seinem eigenen Bekunden zufolge sei der 74-Jährige nach dem Kreisverkehr in der

Weinbrennerstraße abgebogen, wo er an einem gelben Fahrzeug verbeifuhr und ein

Geräusch vernommen habe. Erst zuhause angekommen, habe er an seinem Pkw der

Marke Hyundai einen Unfallschaden von bis zu 2.000 Euro und gelbe

Lackantragungen festgestellt.

Die Beamten des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt bitten mögliche

Geschädigte oder Zeugen, sich unter Telefon 0721 666-3411 zu melden.

Oberderdingen – Starker Widerstand im Rahmen einer Festnahme

Karlsruhe (ots) – Aufgrund einer ausgearteten Streitigkeit in der Hirschstraße

in Oberderdingen wurde am Samstag gegen 21:50 Uhr die Polizei auf den Plan

gerufen. Beim Eintreffen zweier Polizeistreifen vor Ort befanden sich mehrere

Personen auf der Straße und es herrschte Durcheinander. Um eine anstehende

körperliche Auseinandersetzung zu verhindern, wurde ein 45-jähriger Rumäne

festgenommen und in den Streifenwagen verbracht. Als die Beamten sich um die

weiteren Personen vor Ort kümmerten, gelang dem 45-jährigen die Flucht aus dem

Streifenwagen. Er steuerte erneut auf die Menge zu. Der zunächst mündlichen

Aufforderung, zurück in den Streifenwagen zu gehen, kam der Mann nicht nach, so

dass er erneut festgenommen werden musste. Beim Versuch dem Mann Handschellen

anzulegen, leistete dieser starken Widerstand. Es musste ein Abwehrstock

eingesetzt werden. Der 45-jährige zog sich hierbei schwere Verletzung am Bein

und zwei eingesetzte Polizeibeamte zogen sich leichte Verletzungen zu. Der Mann

wurde durch einen hinzugerufenen Rettungswagen in ein Krankenhaus verbracht.

Karlsruhe – Graffitisprayerin erwischt

Karlsruhe (ots) – Am frühen Samstagmorgen wurde eine 21-Jährige auf frischer Tat

festgenommen, als sie einen Verteilerkasten an einer Straßenbahnhaltestelle

besprühte.

Durch einen Zeugen wurde kurz vor 3 Uhr beobachtet, wie die junge Dame den

Stromverteilerkasten an der Haltestelle Schloss Gottesaue mit Farbe besprühte.

Durch eine Streifenwagenbesatzung konnte sie mit ihrer Begleitung im

Otto-Dullenkopf-Park angetroffen und vorläufig festgenommen werden. Bei der

anschließenden Kontrolle konnten bei ihren mitgeführten Sachen mehrere Farbdosen

entdeckt und sichergestellt werden. Die 21-Jährige musste daraufhin die

Polizisten mit auf die Wache begleiten. Sie muss nun mit einer Anzeige wegen

Sachbeschädigung rechnen.

Ettlingen – Unfallflüchtiger entzieht sich Polizeikontrolle

Ettlingen (ots) – Bei einer Verkehrsunfallflucht am Samstagabend am Kreisverkehr

Rheinstraße / Dieselstraße in Ettlingen hat sich der Verursacher nicht nur

seinen Verpflichtungen, sondern auch einer anschließenden Polizeikontrolle

entzogen. Der 39-jährige Audi-Fahrer war gegen 18.45 Uhr im Kreisverkehr

unterwegs, als er dort offenbar infolge Unachtsamkeit einen Auffahrunfall

verursachte. Er war auf den Skoda Citigo einer 38-Jährigen geprallt und hat

dadurch Sachschaden in Höhe von mehreren tausend Euro angerichtet. Hiernach

entfernte er sich zunächst unerlaubt von der Unfallstelle und fuhr seinen Wagen

auf den Parkplatz eines nahegelegenen Einkaufsmarktes. Hinzugeeilte Polizisten

stellten den Mann im schwarzen Audi A3 Cabriolet sitzend fest und kontrollierten

ihn, als er unvermittelt losfuhr. Versuche den 39-Jährigen bei geöffneter

Fahrertüre daran zu hindern und festzuhalten misslangen. Trotz der Aufforderung

stehen zu bleiben fuhr er mit hoher Geschwindigkeit davon. Sofort eingeleitete

Fahndungsmaßnahmen verliefen erfolglos. Die Polizei sucht in diesem Zusammenhang

noch Zeugen oder womöglich Geschädigte die insbesondere durch die rasante

Fahrweise gefährdet worden waren. Sie werden gebeten, sich unter 07243 / 32000

mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Philippsburg – Zeuge stellt junge Männer mit entwendeten Straßenschildern fest

Karlsruhe (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten am Freitag gegen 23:00

Uhr in der Röntgenstraße in Philippsburg zwei junge Männer mit zehn entwendeten

Straßenschildern festgestellt werden.

Der Zeuge beobachtete wie der 18- und der 20-jährige Tatverdächtige die Schilder

durch Philippsburg transportierten und verständigte die Polizei. Beim Eintreffen

der Polizeibeamten vor Ort, versuchten die beiden Männer die Schilder in einer

angrenzenden Hecke zu verstecken. Sie wurden vorläufig festgenommen.

Die unterschiedlichen Verkehrsschilder konnten zum größten Teil den

entsprechenden Tatörtlichkeiten zugeordnet werden. Neben den Verkehrszeichen

wurde entsprechendes Werkzeug sichergestellt.

Bad Schönborn – Mann von Traktor beinahe überrollt

Karlsruhe (ots) – Glücklicherweise nur leicht verletzt wurde ein 71-jähriger

Mann bei einem Unglücksfall in den Weinbergen um Langenbrücken am Samstag, gegen

15.50 Uhr. Der Senior war von seinem eigenen Traktor während Reparaturarbeiten

in den Weinbergen nahe des Pavillons „Zum schwarzen Mann“ überrollt worden. Zur

Suche nach dem Verletzten waren mehrere Streifen der Polizei und ein

Hubschrauber eingesetzt.

Ein Notruf durch den Verunfallten selbst erreichte die Rettungskräfte gegen

15.50 Uhr. Er konnte sich aufgrund seiner Verletzung nur schwer artikulieren. Er

gab an, dass er versucht habe seinen Traktor manuell zu starten. Plötzlich

rollte dieser in den abschüssigen Weinbergen los und begrub den Mann unter dem

Hinterrad. Er konnte sich nicht selbst befreien. Die Ortung des Mannes

gestaltete sich schwierig, sodass mehrere Einsatzfahrzeuge nach dem Verletzten

suchten. Auch ein Polizeihubschrauber war im Einsatz. Schließlich konnte der

verletzte Mann durch einen zufällig vorbeifahrenden Nachbarn entdeckt und bis

zum Eintreffen der Rettungskräfte erstversorgt werden. Er wurde glücklicherweise

wohl nur leicht verletzt in ein Krankenhaus gebracht. Warum der Traktor

losrollte konnte nicht abschließend geklärt werden.

Ettlingen – Gefahrenstelle durch entfernten Gullideckel

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Personen meldeten am Samstag gegen 07:00 Uhr,

dass auf dem Fahrradweg der verlängerten Bulacher Straße in Ettlingen ein

Gullideckel von einem dort befindlichen Gulli entfernt wurde. Die gemeldete

Gefahrenstelle befand sich auf einer Albbrücke und der Deckel konnte in dem

daneben befindlichen Fluß aufgefunden werden. Sach- oder Personenschaden

entstand glücklicherweise nicht.

Aktuell liegen keine Hinweise zur der Person vor, die den Gullideckel entnommen

hat. Zeugen oder Hinweisgeber werden gebeten sich telefonisch, unter der Nummer

07243/3200-0, mit dem Polizeirevier Ettlingen in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Nachtrag zur Meldung vom 13.07.2021: Fußgängerin wird von Straßenbahn erfasst und schwer verletzt- Beteiligte nachträglich verstorben

Karlsruhe (ots) – Wie berichtet, ereignete sich am 13. Juli kurz nach 08:30 Uhr

ein schwerer Verkehrsunfall zwischen einer 31 Jahre alten Fußgängerin und einer

Straßenbahn im Karlsruher Stadtteil Knielingen.

Die 31-jährige Fußgängerin erlitt bei dem Unfall schwere Verletzungen und ist am

Samstag ihren schweren Verletzungen in einer Klinik erlegen.

Bretten – Zigarettenautomat aufgebrochen

Bretten (ots) – Unbekannte haben in der Nacht auf Sonntag einen

Zigarettenautomaten in Bretten aufgebrochen und daraus die Geldkassette

entwendet. Die Diebe haben den an der Gewerbestraße angebrachten Automat mit

brachialer Gewalt geöffnet und Bargeld in noch unbenannter Höhe mitgenommen. Der

entstandene Sachschaden dürfte bei mehreren tausend Euro liegen.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Bretten unter 07252/50460 in Verbindung zu setzen.

Rheinstetten- 44-Jähriger von Mähdrescher erfasst

Karlsruhe (ots) – Zu einem Arbeitsunfall kam es am Montagmorgen auf einem

Feldstück zwischen der Heidenstückersiedlung und der Kreisstraße 3581. Dabei

wurde ein 44 Jahre alter Wohnsitzloser lebensgefährlich verletzt.

Nach bisherigem Ermittlungsstand führte ein Landwirt gegen 11:20 Uhr, entlang

der Bundesstraße 36 Mähdrescherarbeiten durch. Das Getreide wies zum

Unfallzeitpunkt eine Höhe von 160 cm auf und sollt auf 25 cm gekürzt werden.

Während des Mähens erkannte der 62-jährige Landwirt plötzlich einen Arm aus dem

Getreide herausragen und stoppte unverzüglich seine Maschine.

Der Mähdrescher selbst fuhr noch wenige Meter weiter und schob den liegenden

Mann noch kurze Zeit vor sich her. Der Wohnsitzlose erlitt dabei

lebensbedrohliche Verletzungen und wurde mit dem alarmierten Rettungsdienst in

ein Krankenhaus gebracht.

Nach jetziger Sachlage muss der 44-Jährige zum Erfassungszeitpunkt auf dem Boden

gelegen haben. Anhaltspunkte für ein schuldhaftes Verhalten des Landwirtes

liegen nicht vor.

Karlsruhe- Unfall verursacht und davongefahren

Karlsruhe (ots) – Zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine 12 Jahre alte

Radfahrerin glücklicherweise nur leicht verletzt wurde, kam es am

Freitagnachmittag im Karlsruher Stadtgebiet.

Nach bisherigem Kenntnisstand fuhr das Mädchen mit ihrem Rad kurz nach 14 Uhr

auf der Hirschstraße stadtauswärts. Vor ihr fuhr ein Pkw. An der Kreuzung

Roonstraße Ecke Hirschstraße, welche optisch den Anschein eines Kreisverkehrs

erweckte, führt der Fahrzeugführer des Pkws eine leichte, kreisförmige Bewegung

aus. Für die Radlerin erweckte es den Anschein, dass der Fahrer die Hirschstraße

mit seinem Auto überqueren wollte und seine Fahrt auf der gegenüberliegenden

Straßenseite fortsetzen wollte.

Daraufhin überholte sie das Fahrzeug auf der linken Seite, als plötzlich der Pkw

ebenfalls nach links in die Roonstraße abbog.In der Folge kollidierte das

Mädchen mit dem Fahrzeug und stürzte zu Boden. Trotz des Zusammenstoßes setzte

der Fahrer ohne zu zögern seine Fahrt fort.

Laut Zeugenangaben soll es sich bei dem Pkw um einen grauen VW Golf mit dem

amtlichen Kennzeichen KA-W gehandelt haben. Sie gaben jedoch unterschiedliche

Zahlen an, weshalb der Polizeiposten Rüppurr auf der Suche nach weiteren Zeugen

ist. Diese werden gebeten, sich tagsüber unter der Telefonnummer 0721 890408 zu

melden.

Jugendliche entziehen sich Fahrscheinkontrolle und leisten Widerstand

Mannheim (ots) – Sonntagmorgen (18. Juli) wurde die Bundespolizei am Mannheimer

Hauptbahnhof an den TGV 9568 gerufen. Ein Zugbegleiter vermutete in der Toilette

Personen, die sich der Fahrscheinkontrolle entziehen wollten. Nachdem sie

befreit wurden, leistete das Geschwisterpaar Widerstand und beleidigte die

eingesetzten Kräfte.

Als die Bundespolizisten gegen 7:30 Uhr den Zug betraten, machten ihnen die

Personen in der Toilette schnell klar, dass sie nicht freiwillig herauskommen

wollen. Sämtliche Versuche, die Tür aufzuschließen und aufzudrücken schlugen

fehl. Zu diesem Zeitpunkt war unbekannt, wie viele Personen sich in er Toilette

aufhielten. Auch eine hilflose Lage konnte nicht gänzlich ausgeschlossen werden.

Die Mannheimer Berufsfeuerwehr wurde verständigt und öffnete die Tür. In der

Toilette befanden sich zwei 14- und 16-jährige Jugendliche. Sie wurden vorläufig

festgenommen und unter Widerstand zur Dienststelle verbracht. Es erfolgte eine

erkennungsdienstliche Behandlung und weitere polizeiliche Maßnahmen. Ein

Polizeibeamter verletzte sich bei der Widerstandshandlung, konnte seinen Dienst

jedoch fortsetzen.

Nach Abschluss aller Maßnahmen wurden die jungen Italiener einem Jugendheim

überstellt. Auf sie kommen nun Anzeigen wegen Widerstand gegen

Vollstreckungsbeamte, Beleidigung und Betrugs zu

Karlsruhe – 21-Jähriger wurde Opfer eines Raubes

Karlsruhe (ots) – Am Sonntagnacht wurde ein 21-Jähriger auf der Kapellenstraße

Ecke Brunnenstraße in Karlsruhe Opfer eines Raubes. Der Mann war gegen 01.15 Uhr

vor dem dortigen Bistro unterwegs, als er von zwei Unbekannten angesprochen

wurde. Nach einem kurzen Streitgespräch schlugen die beiden unvermittelt los und

der Geschädigte ging zu Boden. Anschließend raubten die Täter den Geldbeutel mit

Bargeld und ein Paar In-Ear-Kopfhörer der Marke Jabra. Von den beiden Räubern

ist lediglich bekannt, dass sie etwa 30 Jahre alt sind, dunkles Haar trugen und

kleinere Oberlippenbärtchen hatten.

Die Kriminalpolizei sucht nun Zeugen des Raubes, sie werden gebeten sich mit dem

Kriminaldauerdienst Karlsruhe, Telefon 0721/666-5555 in Verbindung zu setzen.

52-Jährige bespuckt Reisenden – Anzeige wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung

Mannheim (ots) – Freitagnacht (16. Juli) ist es am Mannheimer Hauptbahnhof zu

einer gefährlichen Körperverletzung gekommen, als eine 52-jährige Frau einen

27-jährigen Geschädigten bespuckt hat.

Der Geschädigte erschien kurz vor Mitternacht auf der Wache der Bundespolizei,

um den Vorfall zu melden. Demnach befand er sich am Bahnsteig als die Frau auf

ihn zukam und ihm ins Gesicht spuckte. Bei einer anschließenden Fahndung

stellten die Beamten die 52-jährige Deutsche am Bahnsteig zu den Gleisen 3 und 4

fest. Mit dem Sachverhalt konfrontiert, beleidigte sie die Bundespolizisten und

erschwerte die Personalienfeststellung.

Nach Abschluss der Maßnahmen konnte sie ihren Weg fortsetzen. Die 52-Jährige

wird wegen gefährlicher Körperverletzung und Beleidigung angezeigt.

Violine im Zug vergessen – Besitzer nach Fund erleichtert

Karlsruhe (ots) – Samstagabend (17. Juli) meldete sich ein verzweifelter

Reisender bei der Bundespolizei, nachdem er seinen Violinenkoffer im Zug

vergessen hatte. Dieser war bereits abgefahren und der Koffer mitsamt Instrument

weg.

Die Beamten kontaktierten die Deutsche Bahn und ermittelten so den aktuellen

Standort des Zuges. Glücklicherweise war der Karlsruher Hauptbahnhof Enthalt des

Inter-Citys, sodass die Beamten den Zug in einer Abstellgruppe durchsuchen

konnten. Sie fanden den Koffer samt Instrument.

Das hochwertige Instrument aus dem Jahr 1923 hat einen Wert von 100.000 Euro.

Ebenfalls im Koffer lagen drei Violinenbögen im Wert von jeweils 10.000 Euro.

Verständlich, dass der Besitzer hörbar erleichtert war, als die Beamten ihn

kontaktierten.

Karlsruhe – Elektrowerkzeug aus Firmenfahrzeug gestohlen

(Korrekturmeldung: In der Polizeirufnummer hatte sich ein

Zahlendreher eingeschlichen – wir bitten die vorherige Meldung zu

löschen)

Karlsruhe-Südweststadt (ots) – Bislang unbekannte Täter haben im Zeitraum

zwischen Samstag- und Sonntagnachmittag aus einem in der Hirschstraße geparkten

Firmenfahrzeug einen Schlagbohrer sowie eine Elektrosäge der Marke Bosch nebst

Akkus und Ladegerät entwendet. Um ins Innere zu gelangen, wurde kurzerhand das

Dreiecksfenster der Fahrerseite eingeschlagen. Das Polizeirevier

Karlsruhe-Südweststadt nimmt hierzu unter 0721 666-3411 Hinweise entgegen.

Das Polizeipräsidium Karlsruhe weist vor diesem Hintergrund darauf hin, dass im

Fahrzeug belassene Wertsachen insbesondere für Gelegenheitsdiebe immer einen

besonderen Tatanreiz bei geringem Entdeckungsrisiko bieten. Kraftfahrzeuge sind

kein Tresor, daher sollte man Wertsachen nicht nur aus dem Blickfeld, sondern

aus dem Fahrzeug entfernen, auch wenn damit immer besondere Umstände verbunden

sind. Denn meist wird der Aufwand im Nachhinein ungleich größer, wenn man völlig

unnötig zum Opfer eines Diebstahls geworden ist.

Karlsruhe – Einbruch in Imbiss – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe-Durlach (ots) – Unbekannte Täter verschafften sich in der Nacht zum

Samstag gewaltsam Zutritt in einem Imbiss in der Durlacher Karlsburgstraße und

erbeuteten einen geringen Betrag an Wechselgeld. Wer hierzu sachdienliche

Angaben machen kann, wird gebeten, sich beim Polizeirevier Karlsruhe-Durlach

unter 0721 49070 zu melden.

Karlsruhe – Rentnerin wird von Unbekannten an Haltestelle geschlagen- Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Wie erst gestern zur Anzeige gebracht wurde, soll eine 80

Jahre alte Rentnerin bereits am vergangenen Mittwoch, den 14.07.2021, gegen 11

Uhr, an der Bushaltestelle für den Schienenersatzverkehr in der Siemensallee

gestanden haben, als sie von einer bislang unbekannten Person, einen Schlag auf

das linke Auge bekommen hat. Nach eigenen Angaben stand die Rentnerin daraufhin

unter Schock und stieg im Anschluss in den Bus Richtung Moltkestraße ein, ohne

die Polizei oder den Busfahrer über den Vorfall zu informieren. Allerdings

standen an der Haltestelle mehrere Personen, welche die Tat gesehen haben

müssten. Erst durch das gute Zureden der Tochter am Sonntag konnte die

80-Jährige zu einer Anzeigenerstattung bewegt werden.

Das Polizeirevier Karlsruhe-West ist dringend auf der Suche nach Zeugen, die

Angaben über den Vorfall im Bereich der Haltestelle machen können. Sie werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721-666 3611 zu melden.

Karlsruhe – Absperrmaterial umgebaut und Autofahrer behindert – Polizei sucht Zeugen

Karlsruhe (ots) – Mit einer umgebauten Baustellenabsperrung errichteten zwei

junge Männer am Sonntagmorgen ein Verkehrshindernis im Kreuzungsbereich „Am

Entenfang“ / Abfahrt Südtangente. Offenbar waren beide alkoholisiert.

Die beiden 19 und 20 Jahre alten Männer wurden wohl von Zeugen dabei beobachtet,

wie sie eine Baustellenabsperrung vom Fahrbahnrand auf die Fahrbahn warfen und

so den Abfahrtsast von der Südtangente absperrten. Fahrzeuge mussten offenbar

das Hindernis umfahren und wurden noch verbal durch die beiden offensichtlich

alkoholisierten Männer angepöbelt und beleidigt. Einer der beiden fertigte noch

Aufnahmen mit dem Handy von der Sperrung der Straße, die sein Kumpan aufbaute.

Offenbar wurden mindestens zwei Fahrzeuge bei der Weiterfahrt behindert.

Beim Eintreffen der verständigten Polizeibeamten ergriffen die beiden die

Flucht. Sie konnten aber mit Hilfe der Zeugen in unmittelbarer Nähe festgenommen

werden. Eventuell könnten die beiden noch mindestens einen Begleiter gehabt

haben.

Die Polizei sucht nun noch weitere Zeugen, die den Vorfall beobachten haben oder

zum Umfahren der missbräuchlich aufgestellten Absperrung gezwungen wurden. Diese

können sich mit dem Polizeirevier Karlsruhe-West unter der Telefonnummer

0721/666-3611 in Verbindung setzen.

Bretten- Motorradfahrer bei Verkehrsunfall verletzt

Karlsruhe (ots) – Mittelschwere Verletzungen zog sich ein 19-jähriger

Motorradfahrer bei einem Unfall am Sonntagmittag auf der Bundesstraße 35 zu.

Nach bisherigem Kenntnisstand befuhr eine 45 Jahre alte Autofahrerin kurz nach

12 Uhr die B35 von Bretten in Richtung Mühlacker. An der Einmündung zur

Kreisstraße 3571 wollte sie mit ihrem Renault nach links in Richtung Knittlingen

abbiegen und kollidierte dabei mit dem entgegenkommenden Motorradfahrer.

Durch den Zusammenstoß wurde der 19-Jährige über das Fahrzeugdach des Pkws

geschleudert und blieb verletzt am Boden liegen. Durch den alarmierten

Rettungsdienst musste der junge Fahrer in eine Klinik zur stationären Aufnahme

gebracht werden.

Beide Fahrzeuge waren aufgrund ihrer Unfallschäden nicht mehr fahrbereit und

mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf rund 18.000

Euro geschätzt.