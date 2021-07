Unfall mit Wildschwein

Enkenbach-Alsenborn (Kreis Kaiserslautern) (ots)

Eine Rotte Wildschweine hat am Sonntagamorgen auf der Bundesstraße 48 zwischen Enkenbach-Alsenborn und Münchweiler an der Alsenz einen Unfall verursacht. Kurz nach dem Ortsausgang von Enkenbach überquerten die Tiere plötzlich die Straße. Eine Autofahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen. Mit ihrem Pkw erfasste sie ein Wildschwein. Der Schwarzkittel wurde tödlich verletzt. Die restlichen Tiere flüchteten in den Wald. Am Auto der 28-Jährigen entstand Sachschaden. |erf

Maisfeld teilweise zerstört

Unbekannte haben entlang der Bundesstraße 270 zwischen Katzweiler und Sambach ein Maisfeld teilweise zerstört. Das Feld ist rund vier Hektar groß. Auf rund zwei Hektar wurden Pflanzen umgeknickt. Der Schaden wird auf mindestens 1.000 Euro geschätzt. Die Polizei ermittelt wegen Sachbeschädigung und bittet um Hinweise: Wer hat zwischen Donnerstag, 10. Juni 2021, und Mittwoch, 14. Juli 2021, Verdächtiges wahrgenommen. Hinweise nimmt die Polizei Kaiserslautern unter der Telefonnummer 0631 369 2150 entgegen. |erf

Diebe nehmen mit, was sie im Auto finden

Kaiserslautern (ots) – Auf Bargeld und Wertgegenstände hatten es Diebe

abgesehen, die sich am Wochenende im Stadtgebiet an geparkten Autos zu schaffen

gemacht haben. Am Sonntag wurden der Kripo zwei Fälle von Diebstählen aus

Fahrzeugen gemeldet.

In einem Fall schlugen die Täter in der Nacht von Samstag auf Sonntag in der

Kantstraße zu: An einem geparkten VW-Transporter zerstörten sie ein

Seitenfenster und griffen sich aus dem Innenraum eine Bohrmaschine der Marke

Bosch. Zusammen mit dem Schaden an der eingeschlagenen Scheibe summiert sich der

Gesamtschaden auf rund 500 Euro.

Im Lothringer Dell waren Diebe bereits in der Nacht von Freitag auf Samstag

aktiv. Sie öffneten auf nicht bekannte Weise einen geparkten Audi A4, der in

einer umzäunten Hofeinfahrt stand. Im Wageninneren fanden sie etwas Münzgeld,

ein sogenanntes Multitool sowie eine Softshelljacke und nahmen diese Sachen mit.

Von den Tätern fehlt bislang jede Spur. Zeugenhinweise nimmt die Kriminalpolizei

unter Telefon 0631 / 369 – 2620 entgegen. |cri

Betrunken im Pannenfahrzeug

Kreis Kaiserslautern (ots) – Zeugen fiel in der Nacht zum Montag zwischen

Gelterswoog und Queidersbach, ein Pannenfahrzeug auf, dass mittig auf beiden

Fahrspuren stehe. Als der Zeuge anhielt, um sich nach dem Befinden des Fahrers

zu erkundigen, konnte er starken Alkoholgeruch wahrnehmen und verständigte die

Polizei. Ein Atemalkoholtest der eintreffenden Beamten bescheinigte einen Wert

von 2,53 Promille. Der Autofahrer musste die Beamten zur Polizeidienststelle

begleiten, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Sein Führerschein wurde

beschlagnahmt. Den Mann erwartet ein Strafverfahren. Sein Auto wurde durch ein

Abschleppunternehmen umgeparkt. |elz

Illegale Müllentsorgung (FOTO)

St. Julian (ots) – Unbekannte laden ihren Unrat neben der Zufahrtsstraße zur

Grüngutsammelstelle ab. Ein Spaziergänger wurde am frühen Samstagmorgen auf die

Verunreinigung aufmerksam und verständigte die Polizei. Diese stellte fest, dass

mehrere Kilo Bauschutt in das angrenzende Waldstück gekippt wurden. Vermutlich

wurde dieser mittels Anhänger oder Transporter dorthin verbracht. Zurzeit liegen

keine Anhaltspunkte auf den Verursacher vor, weshalb die Polizei in Lauterecken

mögliche Zeugen bittet sich zu melden. Hinweise werden unter der Telefonnummer

06382-911 0 entgegengenommen. |pilek ms

Von Unfallstelle geflohen

Kaiserslautern (ots) – Zu einer besonders dreisten Unfallflucht ist es am

Samstagabend in Kaiserslautern gekommen. Ein roter BMW war gegen 22:00 Uhr in

der Lauterstraße Höhe Gartenschau auf einen blauen Ford aufgefahren, der

verkehrsbedingt an einer roten Ampel gehalten hatte. Hierbei wurde die

39-jährige Fahrerin des Ford verletzt. Der Fahrer der knallroten 3er

BMW-Limousine stieg aus seinem Wagen und entfernte zuerst seine beiden

Kennzeichen, bevor er der Fahrerin aus deren Auto half und den Wagen zur Seite

fuhr. Dann stieg er wieder ins einen Wagen und flüchtete mit quietschenden

Reifen von der Unfallstelle Richtung Stadtmitte. Der flüchtige BMW hatte einen

kleinen Spoiler am Heck und müsste im Frontbereich stark beschädigt sein.

Ebenfalls waren zumindest direkt nach dem Unfall beide Kennzeichen entfernt. Wer

kann Hinweise zu dem Wagen oder dem Fahrer geben? Entsprechende Hinweise nehmen

die Polizeiinspektion KL 2 in der Logenstraße (0631/369-2250) und alle anderen

Dienststellen entgegen.

Sachbeschädigung am Bärenlochweiher

Kindsbach (ots) – Zum wiederholten Mal kommt es an der Toiletten-/Umkleideanlage

am Bärenlochweiher zu massiven Sachbeschädigungen. In der Nacht zum 18. Juli

wurde von bisher unbekannten Tätern eine Tür durch Tritte zerstört.

Hinweise können Sie ihrer zuständigen Polizeidienststelle unter der

Telefonnummer der Polizei Landstuhl, 06371-9229-0, melden.|pilan

Vorfahrt missachtet: Eine Verletzte

Kaiserslautern (ots) – In der Nacht zum Sonntag ist es in der Barbarossastraße

zum Unfall gekommen. Eine 32-Jährige kam ins Krankenhaus.

Kurz vor 2.30 Uhr wollte eine Autofahrerin von der Fabrikstraße geradeaus in die

Kantstraße fahren. Die Ampel an der Kreuzung war ausgeschaltet. Weil die

52-Jährige nicht die Vorfahrt eines anderen Autofahrers beachtete, kollidierte

sie mit dem Pkw eines 62-Jährigen. Der Mann fuhr auf der Barbarossastraße

stadtauswärts. Durch die Kollision drehte sich das Auto der 52-Jährigen. Es

schleuderte über ein Straßenschild und krachte gegen eine Laterne. Im Fahrzeug

der Unfallverursacherin wurde eine 32-jährige Mitfahrerin leicht verletzt. Der

Rettungsdienst versorgte die Frau und brachte sie ins Krankenhaus. Weil aus den

Unfallwagen Betriebsstoffe ausliefen, waren Einsatzkräfte der Feuerwehr vor Ort.

Die Fahrzeuge waren nach der Kollision nicht mehr fahrbereit. Sie wurden

abgeschleppt. Den entstandenen Unfallschaden schätzt die Polizei auf mindestens

13.500 Euro. |erf

Auto immer abschließen

Kaiserslautern (ots) – Ein Fahrzeug ist von Donnerstag auf Freitag in der

Gustav-Eiffel-Straße zum Ziel von Dieben geworden. Der Halter parkte am

Donnerstag seinen Wagen gegen 19 Uhr in Höhe der Hausnummer 8 und ließ es

vermutlich unverschlossen. Als er am Freitag gegen 7:15 Uhr zu seinem Auto

zurückkehrte, fehlten ein Tablet, ein Laptop und ein Werkzeugkoffer. Zeugen, die

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2250 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. In diesem

Zusammenhang noch einmal unser Appell: Fahrzeuge IMMER verschließen! Auch dann,

wenn man sich in der Nähe befindet und „gleich wieder da“ ist. Dieben genügt ein

kurzer Moment, um eine Fahrzeugtür zu öffnen und sich mit einem Griff

Wertgegenstände aus dem Innenraum zu schnappen. – Der Ärger, den man dann hat,

ist weitaus größer als das vermeintlich „lästige“ Abschließen der Türen. |elz

Randalierer werfen Flaschen

Kaiserslautern (ots) – Ein Anwohner hat in der Nacht zu Montag die Polizei

verständigt, weil in der Richard-Wagner-Straße zwei Männer Flaschen auf die

Straße warfen. Die ausgerückten Polizeibeamten trafen um ein Uhr an der

beschriebenen Stelle auf zwei Männer. Neben ihnen lagen zerbrochene Flaschen.

Beide wurden einer Kontrolle unterzogen, durften aber anschließend weiterziehen.

Sie erhielten allerdings einen Platzverweis bis zum nächsten Morgen, 8 Uhr. Bei

einer ersten Überprüfung der Umgebung wurden keine Beschädigungen durch die

Glasscherben entdeckt. Betroffene, die einen Schaden geltend machen möchten,

können sich an die Polizeiinspektion 2 in der Logenstraße, Telefon 0631

369-2250, wenden. |elz

Nächtliche Auseinandersetzungen in der Innenstadt

Kaiserslautern (ots) – Mehrere Auseinandersetzungen haben in der Nacht zum

Sonntag für Polizeieinsätze im Stadtgebiet gesorgt. Einige Personen trugen

Blessuren davon.

Gegen Mitternacht wurde die Polizei zu einem Handgemenge in der Steinstraße

gerufen. Vor einer Kneipe wurden mehrere Personen angetroffen, wobei zunächst

geklärt werden musste, wer an dem Streit beteiligt, wer Zeuge und wer

Schaulustiger war. Nach ersten Befragungen stellte sich die Situation so dar,

dass ein 32-Jähriger offenbar Streit gesucht und andere Gäste angepöbelt hatte.

Mit einem 25-Jährigen kam es dann zu einem Gerangel, bei dem beide Männer leicht

verletzt wurden. Der Rettungsdienst brachte die beiden ins Krankenhaus.

Eine weitere Körperverletzung wurde gegen 3.30 Uhr aus der Marktstraße gemeldet.

Nach den Angaben von zwei jungen Männern hatten sie sich im Freien aufgehalten

und eine andere Gruppe beobachtet, die an der Kreuzung zur Spittelstraße trotz

Rotlicht an der Fußgängerampel über die Straße lief. Weil sich aber Autos

näherten, wollten die beiden Männer nach eigenen Angaben die Gruppe warnen. Von

zwei Männern aus dieser Gruppe seien sie daraufhin mit Faustschlägen attackiert

worden. Anschließend sei die Gruppe mit den Tätern geflüchtet. Sie konnten trotz

sofortiger Suche in der Umgebung nicht mehr gesichtet werden. Die weiteren

Ermittlungen laufen.

Am frühen Morgen gerieten vor einer Gaststätte in der Steinstraße zwei Männer in

Streit. Eine Polizeistreife, die gerade vorbeikam, wurde auf den „Tumult“

aufmerksam und schritt ein. Zwei Männer lagen auf dem Boden, einer hatte den

anderen im „Schwitzkasten“. Die beiden Streithähne wurden voneinander getrennt

und die Beteiligten sowie Zeugen befragt. Demnach hatte die Auseinandersetzung

bereits in dem Lokal begonnen, als eine Frau von einer anderen Gruppe provoziert

wurde und daraufhin Hilfe beim Sicherheitspersonal suchte. Die Gruppe sollte

daraufhin des Lokals verwiesen werden, was den jungen Männern aber nicht passte.

In diesem Zusammenhang kam es zu einem Gerangel zwischen einem Mann aus der

Gruppe und einem Mitarbeiter des Sicherheitspersonals. Die genauen Abläufe

müssen noch ermittelt werden.

Eine weitere Stunde später musste eine Streife zur Unionstraße ausrücken. Ein

junger Mann war hier mit zwei Frauen in Streit geraten und hatte sie mit einer

Flasche und einem Stein bedroht. Dank der Täterbeschreibung konnten die Beamten

den Tatverdächtigen wenig später stellen. Während des Einsatzes meldete sich ein

weiteres Opfer, das angab, sowohl von dem 21-Jährigen als auch von einem

weiteren Täter angegriffen worden zu sein. Die Hintergründe sind noch unklar,

die Ermittlungen dauern an. |cri

Unfall: Motorradfahrer stürzt

Waldleiningen (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zwischen Hochspeyer und

Johanniskreuz ist am Sonntag ein Motorradfahrer schwer gestürzt. Der 45-Jährige

verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Krad. Er geriet in den

Grünstreifen und stürzte. Mit schweren Verletzungen wurde der Mann vom

Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. An seinem Motorrad entstand Sachschaden

in Höhe von mindestens 4.000 Euro. Das Fahrzeug wurde abgeschleppt. |erf

Betrugsversuch mit Mahnschreiben

Kaiserslautern (ots) – Einen versuchten Betrug hat eine Frau aus dem Stadtgebiet

am Sonntag bei der Polizei angezeigt. Wie die Dame zu Protokoll gab, hatte sie

am Samstag per Post ein Mahnschreiben bekommen. Es ging um eine Rechnung für

eine Bestellung bei einem Spielwarenhändler, die noch nicht bezahlt wurde.

Allerdings war das Schreiben an den Mann der Anzeigerin adressiert, und

angeblich soll er auch die Waren bestellt haben. Weil der Ehemann aber bereits

vor mehreren Jahren verstorben ist, war für die Frau klar, dass es sich hier um

einen Betrugsversuch handeln muss. Die weiteren Ermittlungen laufen. |cri

Fast-Unfall macht verdächtig

Kaiserslautern (ots) – Den Beinahe-Unfall eines E-Scooter-Fahrers haben

Polizeibeamte am Sonntagnachmittag im Stadtgebiet beobachtet. Gegen 13.50 Uhr

wurde die Streife Augenzeuge, als der Mann mit seinem Elektroroller von der

Wilhelmstraße in die Fischerstraße abbog, dabei – ohne erkennbaren Grund – die

Kontrolle über sein Gefährt verlor und um ein Haar auf die Straße stürzte; er

konnte sich gerade noch abfangen.

Die Beamten folgten dem Roller daraufhin und stoppten ihn in der

Altenwoogstraße, um den Fahrer einer Kontrolle zu unterziehen. Bei den

durchgeführten Tests legte der 59-jährige Mann drogentypisches Verhalten an den

Tag. Einen Urintest lehnte er ab, um eine Blutprobe kam er nicht herum – er

musste mit zur Dienststelle kommen. Der E-Scooter wurde vorläufig

sichergestellt. Die weiteren Konsequenzen hängen vom Ergebnis der

Blutuntersuchung ab. |cri