Fulda – Am Freitag (16.07.), gegen 9.30 Uhr befuhr ein 32-Jähriger mit seinem VW Golf die Heidelsteinstraße und wollte nach links in die Künzeller Straße einbiegen. Hierbei missachtete er die rote Ampel und es kam zum Zusammenstoß mit einem 51-jährigen Audifahrer, der die Künzeller Straße in Richtung Fulda befuhr. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von circa 8.000 Euro. Der Unfallverursacher war zudem nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis.

Polizeistation Fulda

Unfall auf B 27 mit einem Leichtverletzten

Hünfeld – Ein 67-jähriger Fahrer aus Thüringen befuhr die B27 mit seinem Sattelzug von Burghaun kommend in Richtung Hünfeld. An der Anschlussstelle Hünfeld Nord wollte er von der linken Fahrspur auf die dort neu beginnende rechte Fahrspur wechseln. Hierbei übersah er einen von der Zufahrt der B 84 kommenden 49-jährigen Hünfelder, der sich mit seinem Pkw auf dieser Fahrspur befand. Bei dem Fahrstreifenwechsel erfasste der Lkw den Pkw am Heck. Dieser stellte sich daraufhin quer zur Fahrbahn und wurde von dem Lkw nochmal seitlich getroffen bevor beide Fahrzeuge zum Stehen kamen. Der Fahrer des Pkw wurde durch den Unfall leicht verletzt. An den Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von etwa 16.000 Euro.

Polizeistation Hünfeld

HEF

Unfall mit einem Schwerverletzten

Neuenstein – Am Freitag (16.07.), gegen 20 Uhr, befuhr ein 16-jähriger Fahrer eines Kleinkraftrades aus Neuenstein die L 3155 von Saasen in Richtung Aua. Aus bislang ungeklärter Ursache kam der junge Mann hierbei nach rechts von der Straße ab, überschlug sich mit seinem Kleinkraftrad und blieb an einem dortigen Abhang liegen. Der 16-Jährige wurde schwerverletzt in ein Krankenhaus gebracht. Der Sachschaden beläuft sich auf circa 500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

VB

Ins Schleudern geraten

Ulrichstein – Am Donnerstag (15.07), gegen 12:30 Uhr, befuhr eine 44-jährige Pkw-Fahrerin mit ihrem Audi A4 die Landesstraße von Ulrichstein herkommend in Richtung Stumpertenrod. Im Bereich einer Linkskurve verlor sie aus bislang ungeklärter Ursache die Kontrolle über ihr Fahrzeug. Der Audi geriet ins Schleudern, fuhr über einen Wasserdurchlass des Straßengrabens und kam auf einer Wiese zum Stillstand. Bei dem Unfall wurden eine 20-jährige Mitfahrerin schwer und eine 60-jährige Mitfahrerin leichtverletzt. Die 20-jährige wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Klinikum geflogen. Die 60-jährige wurde mit einem Rettungswagen in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Fahrzeug entstand Sachschaden von rund 3.000 Euro.

Motorrad geriet auf Gegenfahrbahn

Schotten – Am Freitagnachmittag (16.07), gegen 15:30 Uhr, befuhr ein 23-jähriger Motorradfahrer mit seinem Leichtkraftrad der Marke Yamaha die Landesstraße von Breungeshain herkommend in Richtung Hoherodskopf. Im Bereich einer langgezogenen Rechtskurve geriet er mit seinem Motorrad auf die Gegenfahrbahn und stieß dort mit dem Lkw eines 57-jährigen Fahrers zusammen, welcher die Landesstraße in Richtung Breungeshain befuhr. Bei dem Unfall verletzte sich der 23-jährige schwer und wurde in ein Klinikum eingeliefert. Am Motorrad entstand Totalschaden.

Kinder auf Fahrbahn gelaufen

Schlitz – Am Samstagnachmittag (17.07.), gegen 13:30 Uhr, befuhr ein 58-jähriger Pkw-Fahrer mit seinem Opel Astra die Bahnhofstraße in Richtung Hutzdorf. Dort bemerkte er mehrere Kinder am Fahrbahnrand, woraufhin er seine Geschwindigkeit verringerte. Als er sich in Höhe der Kinder befand, rannte ein neunjähriges Mädchen mit einem Kleinkind auf dem Arm plötzlich auf die Fahrbahn. Obwohl der 58-jährige sofort bremste, konnte er eine Berührung mit den beiden Kindern nicht verhindern. Bei dem Zusammenstoß blieben die beiden Kinder und der Pkw-Fahrer glücklicherweise unverletzt. Am Pkw entstand geringer Sachschaden.

Fahrradfahrerin gestürzt

Sandlofs – Am Sonntagmittag (18.07.), gegen 12 Uhr, befuhr eine 55-jährige Fahrradfahrerin mit ihrem Pedelec der Marke Kalkhoff die Straße „Am Steeg“ und wollte nach rechts in den Kirchweg einbiegen. Die Fahrradfahrerin verschaltete sich dabei an der Straßensteigung der Abbiegung, verlor die Kontrolle über ihr Rad und stürzte. Bei dem Sturz verletzte sich die 55-jährige und wurde in ein Krankenhaus eingeliefert. Am Pedelec entstand kein Schaden.

Diebstahl auf Baustelle

Fulda – Unbekannte Täter verschafften sich zwischen Donnerstagabend (15.07.) und Freitagmorgen (16.07.) Zutritt zu einem Lagerplatz einer Großbaustelle im Landwehrweg im Stadtteil Neuenberg. Dort entnahmen sie aus einem Tankbehälter mehrere hundert Liter Diesel und knackten mittels Werkzeug das Schloss eines Baucontainers. Aus diesem entwendeten sie Kanister zum Abtransport des geklauten Kraftstoffes. Insgesamt brachen die Unbekannten zwei Container – einen davon mit massiver Gewalt – auf, bei einem weiteren blieb es ein Versuch. Die Täter hinterließen einen Sachschaden in Höhe von rund 1.550 Euro. Das Diebesgut hat einen Wert von rund 450 Euro.

Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Rollerdiebstahl gescheitert

Fulda – Einem aufmerksamen Zeugen ist es zu verdanken, dass der Diebstahl eines Rollers Samstagnacht (17.07.), gegen 01.25 Uhr, scheiterte. Er beobachtete zwei unbekannte Personen, wie sie in der Petersberger Straße einen mit Lenkradschloss gesicherten Roller aus dem Garten eines Bewohners trugen. Als die Täter den Mann entdeckten, ließen sie von ihrem Vorhaben ab, stellten den Roller zurück und flüchteten.

Versuchter Diebstahl aus Kfz-Werkstatt

Eiterfeld – Mittels Werkzeug hebelten unbekannte Täter zwischen Freitagabend (16.07.) und Samstagmorgen (17.07.) in der Bahnhofstraße die Tür einer Garage einer Kfz-Werkstatt auf. Dort entnahmen sie aus einer Sicherungsbox drei Gasflaschen, die sie zum Abtransport bereitstellten. Dabei wurden die Täter vermutlich gestört, weshalb sie das Betriebsgelände ohne Diebesgut verließen.

Drogenfahrt mit gestohlenem Pkw gestoppt

Fulda – Eine Streife wurde am Samstag (17.07.) auf einen weißen Mercedes aufmerksam, der seit Montag (13.07.) in Fulda als gestohlen galt und zur Fahndung ausgeschrieben war. Der 27-jährige Fahrzeugführer aus Fulda war gegen Mittag in der Dalbergstraße unterwegs und reagierte auf keine Haltesignale der Streife. Der Mann überfuhr bei dem Versuch, der Kontrolle zu entgehen, zwei rote Ampeln und konnte schlussendlich aufgrund des aufgestauten Verkehrs an der Kreuzung Rangstraße / Frankfurter Straße gestoppt werden. Da der 27-Jährige augenscheinlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, wurde auf der Dienststelle eine Blutentnahme durchgeführt. Im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen wurde der Fuldaer entlassen. Das Fahrzeug wurde sichergestellt.

Versuchter Wohnungseinbruch

Hünfeld – Unbekannte Täter versuchten zwischen Donnerstagabend (15.07.) und Sonntagabend (18.07.) in den Keller eines Einfamilienhauses in der St.-Antonius-Straße im Stadtteil Großenbach einzubrechen. Der Versuch, die Kellertür mittels unbekanntem Werkzeug aufzuhebeln, scheiterte jedoch. Es entstand ein geringfügiger Sachschaden.

Versuchter Trickbetrug

Alsfeld – Unbekannte riefen am Donnerstagnachmittag (15.07.) einen 70-jährigen Mann aus Alsfeld an und gaben sich als Mitarbeiter einer Bank aus. Die Betrüger erklärten dem Alsfelder, dass ein Gerichtsvollzieher Geld von seinem Konto einziehen wolle. Wenig später erhielt der 70-Jährige einen weiteren Anruf eines angeblichen Gerichtsvollziehers aus Berlin. Dieser forderte den Mann auf mehrere hundert Euro an ein ihm unbekanntes Konto zu überweisen. Glücklicherweise erkannte der aufmerksame Alsfelder den Betrug und beendete umgehend das Gespräch, sodass kein Schaden entstand.

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Seien Sie misstrauisch, wenn sich jemand am Telefon nicht selbst mit Namen vorstellt oder als Bekannter/ Verwandter, Bankangestellter oder Polizeibeamter beziehungsweise Person der Justiz ausgibt, den Sie als solchen nicht erkennen. Legen Sie einfach den Telefonhörer auf, sobald Ihr Gesprächspartner Geld von Ihnen fordert.

Rufen Sie Ihre Verwandten unter der Ihnen bekannten Telefonnummer oder die Polizei unter der 110 an.

Übergeben Sie niemals Geld oder Wertsachen an Ihnen unbekannte Personen.

Die Täter passen ihr Vorgehen an Ängste der potentiellen Opfer an, wodurch sie deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Anhaltende Telefonate mit den Tätern während der Betrugshandlung verhindern den Kontakt mit nahestehenden Personen. Hierdurch wird der Betrugsirrtum aufrecht erhalten und Opfer sind bereit hohe Wertbeträge zu zahlen. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. ´ Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Einbruch in Geschäft

Lauterbach – Ein Friseursalon in der Langgasse wurde in der Nacht zu Freitag (16.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Öffnen der Eingangstür gelangten die Langfinger in die gewerblich genutzten Räume. Aus dem Büro des Salons entwendeten die Diebe mehrere Haarschneider der Marken „Panasonic“ und „Wella“ sowie Bargeld. Der Gesamtwert des Diebesguts beläuft sich auf mehrere tausend Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de Scheibenwischer verbogen

Alsfeld – Unbekannte beschädigten am Samstagmorgen (17.07.), in der Zeit zwischen 1:30 Uhr und 4:30 Uhr, die Scheibenwischer eines silbernen Fahrzeugs der Marke Mercedes Benz und eines grauen Pkw der Marke Toyota. Die Fahrzeuge standen zur Tatzeit am Fahrbahnrand in der Mellenberger Straße. Darüber hinaus stellten die Täter die Scheibenwischer von zwei weiteren Fahrzeugen auf. Der entstandene Gesamtsachschaden beläuft sich auf circa 150 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Lauterbach – Eine Erdgeschosswohnung in der Schlitzer Straße wurde in der Zeit von Montag (12.07.) bis Freitagnachtmittag (16.07.) Ziel unbekannter Täter. Durch Eintreten der Wohnungstür gelangten die Unbekannten in die Räumlichkeiten, aus denen sie ein gelbes Sportfahrrad sowie Bargeld im Gesamtwert von mehr als tausend Euro entwendeten. Der entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Verkaufsautomat stark beschädigt

Schlitz – Ein Zeuge beobachtete am Sonntagabend (18.07.), wie ein 49-jähriger Mann aus Hanau sich an einem Lebensmittelautomaten in der Rimbacher Straße zu schaffen machte.

Der 49-Jährige schlug die Scheibe des Automaten ein und entnahm zunächst mehrere Getränkeflaschen im Wert von circa sechs Euro aus der Auslage. Anschließend hebelte der Mann die Geldkassette des Verkaufsautomaten auf, in der sich jedoch zur Tatzeit kein Bargeld befand.

Der aufmerksame Zeuge sprach den Hanauer auf sein Verhalten an und verwickelte ihn bis zum Eintreffen der zuvor informierten Streife der Polizeistation Lauterbach in ein Gespräch.

Gegen den 49-Jährigen wird nun wegen Sachbeschädigung und Diebstahls ermittelt. Er wurde im Anschluss an die polizeilichen Maßnahmen entlassen.

Der entstandene Sachschaden am Automaten beläuft sich auf etwa 500 Euro.

Verkehrsunfall, Bundesstraße 27, zwischen Mecklar und Friedlos

Am Samstag, den 17.07.2021, gg. 12 Uhr, befuhr ein 65-jähriger aus Eschwege die B27 von Mecklar kommend in Fahrtrichtung Friedlos. Aufgrund von stockendem Verkehr musste dieser ca. 150 Meter vor dem Ortseingang Friedlos abbremsen. Ein dahinterfahrender 45-jähriger Eschweger bemerkte dies zu spät und fuhr auf. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und mussten abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von ca. 17.000 EUR.

Verkehrsunfall mit Sachschaden, Dudenstraße, Bad Hersfeld

Am Sonntag, den 18.07.2021, gg. 19:15 Uhr, befuhr ein 24-jähriger Kirchheimer die Dudenstraße. Ein 21-jähriger Bad Hersfelder, welcher mit seinem PKW am Fahrbahnrand wartete, fuhr in den fließenden Verkehr ein und übersah hierbei den von hinten kommenden Kirchheimer. Es entstand Sachschaden von ca. 2300 EUR.

Verkehrsunfall mit Personenschaden, Heringen-Leimbach

Am Sonntag, den 18.07.2021, gg. 20:35 Uhr, befuhr ein 10-Jahre altes Kind aus Leimbach die Straße „Siedlung“ mit ihrem Tretroller. Höhe der Hausnummer 2 fuhr das Kind in den Kreuzungsbereich ein. Ein 59-jähriger Leimbacher, welcher mit seinem PKW ebenfalls in den Kreuzungsbereich einfuhr, übersah das von rechts kommende Kind. Es kam zum Zusammenstoß. Hierbei wurde das Kind leicht verletzt und mit einem Rettungswagen in das Klinikum Bad Hersfeld verbracht.