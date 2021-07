Mannheim: Mann bedroht und schlägt Frau

Mannheim-Käfertal (ots) – Am Samstagabend 18.07.2021 gegen 19:00 Uhr kam es auf einem Spielplatz in der Birkenauer Straße in Mannheim-Käfertal zu unschönen Szenen. Der 44-jährige ehemalige Lebensgefährte einer 39-jährigen Frau aus Mannheim, erschien trotz gerichtlichen Annäherungsverbotes auf dem dortigen Spielplatz und bedrohte diese zunächst verbal. Im Anschluss daran schlug er der Geschädigten mit der Faust in den Bauch.

Ein Polizeibeamter, der sich zu diesem Zeitpunkt außer Dienst befand, sah diesen Vorgang, versetzte sich in den Dienst und versuchte den Beschuldigten von einer weiteren Tatausführung abzuhalten. Unter Gegenwehr gelang es dem Beamten den 44-jährigen Beschuldigten zu Boden zu ringen, während weitere Passanten über Notruf die Polizei verständigten.

Als die erste Streifenbesatzung des Polizeireviers Mannheim-Käfertal vor Ort eintraf, versuchte der Beschuldigte den ersten Beamten zu ergreifen, wodurch dieser eine Verletzung an einem Finger davontrug. Erst nach Einsatz einer zweiten Streife konnte er festgenommen und zur Durchführung weiterer Maßnahmen auf das Polizeirevier Mannheim-Käfertal verbracht werden.

Da der Verdacht der Beeinflussung durch berauschende Mittel bestand und ein entsprechender Vortest diesen erhärtet hatte, wurde dem Beschuldigten eine Blutprobe entnommen. Nach Abschluss der ersten Ermittlungen und erfolgter Gefährderansprache, wurde der Beschuldigte wieder entlassen.

Das Polizeirevier Mannheim-Käfertal hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, die den Vorfall wahrgenommen haben und beim Eintreffen der Beamten nicht mehr vor Ort waren, werden gebeten sich mit dem Polizeirevier Mannheim-Käfertal unter 0621/718490 in Verbindung zu setzen.

Erst randaliert und dann Polizeibeamte angegriffen

Mannheim (ots) – Nachdem ein 33-jähriger Mann aus Mannheim am Sonntagmorgen kurz nach 03:30 Uhr zunächst durch Passanten gemeldet worden war, da er gegen Mülleimer und Verkehrszeichen getreten hatte, sollte dieser im Bereich der Kapuzinerplanken durch Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt einer Kontrolle unterzogen werden.

Daraufhin ging dieser unvermittelt auf die eingesetzten Beamten los und schlug einem Beamten mit der Faust ins Gesicht. Gegen die anschließende Festnahme leistete er Widerstand und sperrte sich. Im Anschluss versuchte er die festnehmenden Beamten anzuspucken und verfehlte diese nur knapp. Während der ganzen Zeit beleidigte er die Beamten mit Wörtern aus der Gossensprache. Durch die Angriffe wurden zwei eingesetzte Beamte des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt leicht verletzt.

Das Polizeirevier Mannheim-Oststadt hat die Ermittlungen aufgenommen. Zeugen, welche Hinweise zum geschilderten Sachverhalt geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier Mannheim-Oststadt unter 0621/174-3310 zu melden.

Brand im Biomassekraftwerk Mannheim

Mannheim (ots) – Aus noch unbekannter Ursache kam es in einer Lagerhalle des Biomassekraftwerks Mannheim am frühen Samstagmorgen 17.07.2021 gegen 01.46 Uhr zu einem Brand. Der Brand konnte durch eine automatisierte Löschanlage und die eintreffende Berufsfeuerwehr Mannheim schnell im Bereich eines Förderbandes lokalisiert und gelöscht werden.

Personen wurden bei dem Brand nicht verletzt. Zur Brandursache und der Höhe des entstandenen Sachschadens liegen derzeit noch keine Erkenntnisse vor.

Personenrettung nach medizinischem Notfall

Mannheim (ots) – Seit ca. 16.00 Uhr befinden sich Feuerwehr, Rettungsdienst und Polizei in der Straße Freiheitsplatz in Mannheim-Almenhof im Einsatz. In dem Mehrfamilienhaus muss eine männliche Person nach medizinischem Notfall aus einem Fenster im 2. OG geborgen werden.

Um eine reibungslose Rettung zu gewährleisten kommt es teils Straßensperrungen. Größere Verkehrsbehinderungen sind bislang nicht bekannt. Über den Gesundheitszustand des Betroffenen ist derzeit nichts bekannt.

“Poser”-Kontrollen fortgesetzt

Mannheim (ots) – Ab dem späten Freitagnachmittag 16.07.2021 bis in die späten Abendstunden hinein wurde der innerstädtische Verkehr hinsichtlich des “Posen” überwacht. Dabei fielen den Beamten neun Fahrzeuge auf, deren Fahrer dieses typische Verhalten an den Tag legten.

Alle werden wegen “Unnötigen Lärms” angezeigt. Bei zwei Fahrzeugen war wegen technischer Veränderungen und unzulässigen Umbauten die Betriebserlaubnis erloschen. Gegen drei weitere wurden Mängelbericht wegen kleinerer Verstöße ausgestellt. Wegen Nichtanlegens des Sicherheitsgurtes werden zwei Autofahrer ebenfalls zur Kasse gebeten.

Während die neun “Poser” an diesem Abend zu den eher “kleinen Fischen” zählten, werden die Folgen für einen 23-jährigen Mannheimer beträchtlicher sein. Einer Streife war der lautstarke, hochmotorisierte blaue Ford Mustang Cabrio kurz vor 21.30 Uhr in der Innenstadt aufgefallen, dessen Fahrer sich schließlich in der Reichskanzler-Müller-Straße mit einem anderen, hochmotorisierten Fahrzeug eines noch unbekannten Autofahrers ein “Rennen” lieferte. Hierzu beschleunigte der 23-Jährige seinen Sportwagen auf über 100 km/h. Aufgrund der Verkehrslage, konnte dem Ford Mustang zunächst nicht gefolgt werden und wurde aus den Augen verloren.

Rund eine halbe Stunde später fiel er den Beamten in der Kunststraße wieder auf. Er wurde im Bereich Tattersall angehalten und mit dem Vorwurf, ein illegales Autorennen durchgeführt zu haben, konfrontiert.

Wie die Ermittlungen ergaben, war der 23-Jährige in früheren Jahren bereits in ähnlicher Weise aufgefallen. Sein Führerschein wurde beschlagnahmt. Von einer Sicherstellung des geliehenen 420 PS starken und mit 5-Litern Hubraum hochmotorisierten Boliden wurde abgesehen.

Zum gegenwärtigen Stand der Ermittlungen liegen noch keine weiteren Hinweise auf mögliche Gefährdungen anderer Verkehrsteilnehmer vor.

Bislang noch unbekannte Autofahrer, die durch die Fahrweise des jungen Ford Mustang Cabrio-Fahrers zwischen 21 und 22 Uhr gefährdet wurden, werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Oststadt, tel.: 0621/174-3310 in Verbindung zu setzen.

Kontrollen – Kleintransporter erneut im Fokus

Mannheim (ots) – Dass die engmaschigen Kontrollen von Kleintransportern absolut notwendig sind, zeigte wieder einmal eine Kontrolle von Kleintransportern, die die Verkehrspolizeipolizeidirektion Mannheim gemeinsam mit der Außenstelle Heidelberg des Hauptzollamts Karlsruhe und Beamten der Finanzkontrolle Schwarzarbeit dieser Behörde am Freitagvormittag auf der Friesenheimer Insel durchführten. Dabei waren 12 Beamte der Polizei und 21 Beamte der Zollbehörde im Einsatz.

Insgesamt wurden 39 Fahrzeuge und 65 Personen ganzheitlich überprüft. Davon wurden 27 Fahrzeuge beanstandet, was eine Beanstandungsquote von 69 Prozent entsprach. 19 Fahrzeuge davon waren derart verkehrsunsicher, dass sie sofort aus dem Verkehr gezogen wurden. Sachverständige wurden zur sofortigen Begutachtung hinzugezogen.

Insgesamt wurden 88 Mängel und Verstöße bei Fahrzeugen und Personen aktenkundig. Die gravierendsten polizeilichen Beanstandungen waren:

Verkehrsunsichere Fahrzeuge: 19

Fahrpersonalgesetz/Fehlende Kontrollblätter: 17

Gefahrgutrecht: 15

Ladungssicherung: 13

Insgesamt 17 zollrechtlichen Verstöße wurden geahndet, darunter Verstöße gegen das Mindestlohngesetz (2), das Vorenthalten und Veruntreuen von Arbeitsentgelt (2), Leistungsmissbrauch (4) sowie neun sonstige zollrechtliche Verstöße wie Nachkommen von Meldepflichten.

Die wieder einmal hohe Beanstandungsquote bestätigen die Verkehrs- und Zollfahnder in ihrem Bestreben, weiter zeitnahe und engmaschige Kontrollen von Kleintransportern durchzuführen. Der nächste gemeinsame Kontrolltag beider Behörden ist bereits in Planung.

Brand einer Gartenlaube

Mannheim-Neuhermsheim (ots) – Gegen 03:00 Uhr wurde ein Brand in einer Gartenlaube im Stadtteil Neuhermsheim gemeldet. Nachdem die Feuerwehr Mannheim gegen 03:40 Uhr vermelden konnte, dass der Brand gelöscht sei, übernahmen die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt zusammen mit Kollegen der Kriminalpolizei Heidelberg die ersten Ermittlungen.

Die Brandursache konnte bislang noch nicht abschließend geklärt werden. Personen kamen bei dem Brand nicht zu schaden, die Höhe des entstandenen Sachschadens an dem gemauerten Gartenhaus wird aktuell auf ca. 20.000 Euro geschätzt.

Fußgänger von Fahrzeug erfasst und verletzt

Mannheim (ots) – Ersten Ermittlungen zufolge trat der 32-jährige Fußgänger unachtsam vom Gehweg auf die Fahrbahn und wurde hierbei vom Außenspiegel eines heranfahrenden Citroen mit Anhänger erfasst. Hierbei kam der Fußgänger zu Fall und zog sich schwere, aber nicht lebensgefährliche Verletzungen zu.

Der Fußgänger wurde nach erfolgter Erstversorgung am Unfallort mit einem Rettungswagen in ein Mannheimer Krankenhaus verbracht.

Während der Unfallaufnahme musste kurzzeitig der Luisenring in Fahrtrichtung Parkring gesperrt werden. Am Gespann des 40-jährigen Citroen-Fahrers entstand ein Sachschaden in Höhe von ca. 1.500 Euro. Der Verkehrsdienst Mannheim hat die Ermittlungen aufgenommen.

Täter nach Inbrandsetzen eines Autos ermittelt

Mannheim (ots) – Ein zunächst unbekannter Täter hatte am Montag 12. Juli gegen 17 Uhr, versucht einen Opel Corsa anzuzünden, der in der Lilienthalstraße geparkt war. Dabei hatte der Täter einen mit einer Bierflasche gebastelten Molotowcocktail auf das Autodach geworfen. Dadurch war ein Schaden von rund 1.000 entstanden.

Am späten Dienstagabend ereignete sich ein Vorfall, ebenfalls an gleicher Stelle in der Lilienthalstraße, bei dem ein zunächst Unbekannter Flaschen und Geschirr auf einen geparkten Ford Kuga warf. Der Schaden betrug hierdurch mehrere hundert Euro.

Die weiteren Ermittlungen des Kriminalkommissariats Mannheim führten auf die Spur eines 48-Jährigen, der im Laufe des Freitags festgenommen wurde und aufgrund einer Erkrankung mit Verdacht auf Fremdgefährdung in eine psychiatrische Klinik gebracht wurde.

Unfall zwischen Lkw und Auto – Wer hatte Grün? – Zeugen gesucht

Mannheim (ots) – Am Freitagvormittag 16.07.2021 kam es gegen 9.30 Uhr an der Kreuzung Helmut-Kohl-Straße/Landteilstraße zu einem Verkehrsunfall zwischen einem Lkw und einem Peugeot, bei dem ein Sachschaden von rund 10.000 Euro entstand.

Wie die ersten Ermittlungen ergaben, dürfte der 61-jährige Lkw-Fahrer die Ampel an der Kreuzung bei Rot überfahren haben. Nach Angaben der 35-jährigen Peugeot-Fahrerin will sie von der Landteilstraße bei Grün in die Kreuzung gefahren sein.

Aufgrund unterschiedlicher Auffassungen der Unfallbeteiligten werden unabhängige Zeugen gesucht, die den Unfallhergang beobachtet haben und Angaben zu den Ampelschaltungen machen können. Von besonderer Bedeutung dürften dabei die Aussagen mehrerer Autofahrer sein, die neben der Peugeot-Fahrerin ebenfalls von der Landteilstraße in die Helmut-Kohl-Straße einbogen. Alle Zeugen werden gebeten, sich mit dem Polizeirevier MA-Neckarau, Tel.: 0621/83397-0 in Verbindung zu setzen.

Zusammenstoß von zwei betrunkenen Fahrradfahrern

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein aufmerksamer Passant verständigte am Montag gegen 02:25 Uhr telefonisch die Polizei, nachdem er zwei sichtlich alkoholisierte Fahrradfahrer auf der Roonstraße festgestellt hatte, die durch ihre unsichere Fahrweise auffielen.

Kurz nachdem der Mann das Telefongespräch beendet hatte, stießen die beiden Radfahrer zusammen und stürzten gemeinsam auf die Fahrbahn. Dort blieben die 26-Jährige sowie der 29-Jährige verletzt und ineinander verkeilt liegen. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt sowie ein Rettungswagen trafen nur wenig später an der Örtlichkeit ein und befreiten die Beiden.

Während ein freiwilliger Atemalkoholtest bei der 26-Jährigen rund 2 Promille ergab, konnte der Wert des Atemalkohols bei dem sichtlich alkoholisierten 29-Jährigen nicht bestimmt werden. Beide Radfahrer wurden mit einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht, wo ihnen auch eine Blutprobe entnommen wurde.

Derzeit ist nicht bekannt, ob an den Fahrrädern ein Sachschaden entstanden ist. Die Beamten des Polizeireviers Mannheim-Oststadt ermitteln nun wegen Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung.

Fahrraddiebstahl aufgeklärt – Tatverdächtiger vorläufig festgenommen

Mannheim (ots) – Am Freitagabend, kurz nach 20 Uhr, wurde der Diebstahl eines Fahrrades schnell geklärt, das vor einem Lebensmittelgeschäft im Quadrat N7 abgestellt war.

Der 53-jährige Eigentümer hatte das Fahrrad mit einem “Tracker” versehen, den er über eine App ansteuern konnte. So verfolgte er die Bewegungen des Bikes bis zu einem Bahnsteig im Hauptbahnhof nach. Die zwischenzeitlich informierte Streife des Polizeireviers MA-Oststadt durchsuchte letztendlich einen wartenden Zug auf Gleis 1 und nahm einen 26-jährigen Tatverdächtigen vorläufig fest, der sich auf den Weg zurück nach Speyer machen wollte.

Das Fahrrad wurde sichergestellt und dem 53 zurückgegeben. Nach Beendigung der polizeilichen Maßnahmen wurde der 26-Jährige wieder entlassen.

Die Ermittlungen dauern an.