Trio überfällt 29-Jährigen auf offener Straße

Heidelberg/Dossenheim/B3 (ots) – Ein 29-Jähriger war am Sonntag 18.07.2021 gegen 02:45 Uhr zu Fuß in Richtung Dossenheim unterwegs, als er auf dem Gehweg entlang der B3 von drei fremden Männern angesprochen und überfallen wurde.

Nach passieren des Ortsausgangs Heidelberg kamen ihm auf Höhe einer dortigen Kneipe 3 Männer entgegen. Einer von diesen zückte sofort ein Messer und forderte den 29-Jährigen auf, seine Wertsachen auszuhändigen. Daraufhin übergab das Opfer den Tätern eine Schachtel Zigaretten sowie seine Autoschlüssel. Die Unbekannten nahmen die Gegenstände an sich und flüchteten sofort zu Fuß in Richtung Heidelberg.

Der unverletzte 29-Jährige verständigte zunächst Angehörige und im Anschluss die Polizei. Trotz den sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten die Täter bislang nicht gefasst werden. Den Unbekannten gelang es nicht das Fahrzeug des 29-Jährigen ausfindig zu machen. Ein weiterer Schaden entstand demzufolge nicht.

Täterbeschreibung:

Männlich, ca. 20-25 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Die drei Täter waren dunkel gekleidet und trugen helle Schuhe. Zwei der drei Männer fielen zudem durch eine Basecap auf.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die Ermittlungen aufgenommen. Es werden dringend Zeugen gesucht,die Angaben zu den Tätern sowie deren Fluchtrichtung machen können. Hinweise unter dem kriminalpolizeilichen Hinweistelefon Tel.: 0621 174 4444.

Zwei 14-Jährige auf dem Weg zur Schule beraubt – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Am Freitagmorgen 16.07.2021 wurden zwei 14-jährige Schüler von einem bislang unbekannten Mann beraubt. Die Jungs waren gegen 07.45 Uhr am Hauptbahnhof in einen Bus der Linie 33 eingestiegen und nach Kirchheim gefahren, wo sie gegen 08 Uhr an der Haltestelle im Harbigweg ausstiegen.

Bereits im Bus wurden sie auf einen erwachsenen Mann aufmerksam, der mit ihnen ebenfalls ausstieg. Als sie sich auf den Weg zur Schule aufmachten, wurden beide von dem Unbekannten plötzlich angegangen, mit körperlicher Gewalt gedroht und aufgefordert, ihr Bargeld herauszugeben. Die eingeschüchterten Buben übergaben dem Mann wenige Euro, die sie einstecken hatten und rannten anschließend zur Schule. Am frühen Nachmittag erzählten sie ihren Eltern den Vorfall, worauf diese Anzeige erstattet.

Täterbeschreibung:

männlich, ca. 20-25 Jahre, ca. 175-180 cm. Normale Statur, Pickel an den Wangen, dunkle Augen, leichter Kinnbart. Er soll eine schwarze Basecap, blaue Jeans, einen schwarzen Pulli/Shirt und eine Bauchtasche getragen haben. In seinem Nacken erkannten beide ein Tattoo, das offenbar zwei Flügel darstellte. Der Unbekannte sprach Deutsch und roch nach Alkohol.

Das Raubdezernat der Kriminalpolizeidirektion Heidelberg hat die weiteren Ermittlungen übernommen. Zeugen, die Hinweise zur Tat und/oder zum Täter geben können, werden gebeten, sich beim Kriminaldauerdienst, Tel.: 0621/174-4444 oder beim Polizeirevier

HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.

Diebstahl aus Kofferraum – Zeugen gesucht

Heidelberg (ots) – Bei einem Diebstahl aus dem Kofferraum eines Autos heraus, das im unteren Parkdeck des Einkaufszentrums im Gewerbegebiet Rohrbach-Süd abgestellt war, wurde am Freitagnachmittag eine Einkaufstasche mitsamt Geldbeutel gestohlen.

Nachdem eine 86-jährige Frau ihre Einkäufe erledigt hatte, platzierte sie die Einkaufstasche mit der Ware im Kofferraum ihres Fahrzeuges. Darin befand sich auch ihr Geldbeutel mit einem geringen Bargeldbetrag, Scheckkarten und persönlichen Papieren.

Die Seniorin setzte sich derweil schon ins Auto, während ihre Tochter den Einkaufswagen wegbrachte. In diesem Moment öffnete ein noch unbekannter Täter den Kofferraum des Fahrzeuges, entwendete die gefüllte Einkaufstasche inklusive Geldbeutel und flüchtete anschließend in unbekannte Richtung.

Nach Einschätzung der Ermittler dürfte der Täter die Seniorin schon beim Einkaufen, möglicherweise am Ausgang des Kassenbereichs beobachtet haben und nutzte die günstige Gelegenheit, in einem unbeobachteten Moment die Einkaufstasche zu stehlen.

Hinweise bitte an das Polizeirevier HD-Süd, Tel.: 06221/3418-0.

Kleinkind bei Unfall an Fußgängerüberweg verletzt

Heidelberg (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Freitagnachmittag 16.07.2021 auf den Neckarstaden wurde ein 2-jähriges Kleinkind verletzt. Es wurde mit einem Rettungswagen in die Kinderklinik gebracht, wo zum Glück nur ganz leichte Verletzungen diagnostiziert wurden.

Gegen 16.45 Uhr war der 40-Jährige Vater des Jungen mit dem Fahrrad unterwegs. Der zweijährige saß im Kindersitz. Als er am Vincentiuskrankenhaus den Zebrastreifen fahrend überqueren wollte, stieß er mit einem 48-jährigen Ford-Fahrer zusammen, der in Richtung Bismarckplatz unterwegs war.

Durch den Aufprall löste sich der Kindersitz und der Bub, der keinen Kinderhelm trug, stürzte in ihm zu Boden. Sein Vater wurde ebenfalls leicht verletzt. Der Schaden am Auto beträgt rund 2.000 Euro. Die Ermittlungen wurden von der Verkehrspolizei übernommen und dauern noch an.

Verkehrszeichen umgefahren und abgehauen – Polizei sucht Zeugen

Heidelberg-Pfaffengrund (ots) – Die Polizei sucht Zeugen eines Verkehrsunfalls, der sich bereits am 13.07.2021 im Stadtteil Pfaffengrund ereignet hat. Eine Zeugin meldete gegen 16.45 Uhr, dass in der Eppelheimer Straße in Höhe der Kreuzung zum Diebsweg ein Verkehrszeichen auf dem Radweg liegt. Eine Polizeistreife konnte an der Unfallstelle feststellen, dass das Verkehrszeichen tatsächlich komplett abgeknickt quer über dem Radweg lag.

Offenbar hatte es ein Lastwagenfahrer bei einem Abbiegevorgang überfahren und anschließend seinen Weg einfach fortgesetzt. An der Unfallstelle konnte noch das Fahrzeugteil eines Lastwagens aufgefunden werden.

Die durch das abgeknickte Verkehrszeichen entstandene Bodenöffnung wurde durch Mitarbeiter der Stadt Heidelberg abgesichert und das Verkehrszeichen entfernt.

Zeugen, die den Unfall beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum Unfallverursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Heidelberg-Süd, Tel.: 06221/3418-0 zu melden.