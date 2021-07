Hüpfend auf dem Beifahrersitz

Lingenfeld (ots) – Wenn eine Frau während der Fahrt ständig durch das Panorama Dach eines PKWs auf und ab hüpft, dann kann eine Verkehrskontrolle nicht lange auf sich warten lassen. Genau so wurde am Sonntag 18.07.2021 ein Streifenteam der Polizei Germersheim auf das besagte Fahrzeug aufmerksam. Bei der anschließenden Kontrolle stellte sich heraus, dass sowohl die Fahrerin als auch die gut gelaunte Beifahrerin stark alkoholisiert waren.

Mit knapp 1,6 Promille war der “Ausflug” für die 26-jährige Autofahrerin beendet. Ihr Führerschein wurde sichergestellt und eine Blutprobe entnommen. Ein entsprechendes Strafverfahren wurde eingeleitet.

Alkoholtest scheitert – Am Alkotestgerät gesaugt anstatt zu blasen

Germersheim (ots) – Am Sonntag 18.07.2021 um 01.00 Uhr, wurde von einem Anwohner in der Ludwig-Erhard-Straße ein weißer Transporter gemeldet. Dieser stieß beim Einparken gegen die daneben geparkten Fahrzeuge. Vor Ort konnte der stark alkoholisierte Fahrer festgestellt werden. Ein Alkoholtest scheiterte zunächst, weil der 48-jährige Fahrer am Alkoholtestgerät saugte anstatt hinein zu pusten.

Zuvor war er bereits beim Einparken in der naheliegenden Geschwister-Scholl-Straße gescheitert. An beiden Örtlichkeiten wurden verschiedene geparkte Fahrzeuge beschädigt. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen.

Betrunkener Randalierer flüchtet mit Mountainbike

Bellheim (ots) – Am Freitagmorgen um 09:00 Uhr, wurde im Spiegelbachpark eine offenbar betrunkene männliche Person gemeldet. Dieser würde die Sitzbänke aus den Angeln heben. Aufgrund der Täterbeschreibung konnte die Person Fahrrad fahrend in der Postgrabenstraße kontrolliert werden.

Der 35-jährige Mann stand erheblich unter Alkoholeinfluss, war völlig uneinsichtig und das Fahrrad möglicherweise gestohlen. Dem Mann wurde eine Blutprobe entnommen.

Eine Abklärung bezüglich der Parkbank erfolgt bei der Gemeinde am Montag.

Fahren ohne Licht, betrunken und ohne Führerschein

Germersheim (ots) – Am Freitag um 23:40 Uhr, fiel einer Streife auf der B 9 ein unbeleuchtetes Fahrzeug mit hoher Geschwindigkeit auf. Bei der späteren Kontrolle stellte sich heraus, dass der 24-jährige Fahrer weit mehr als 2 Promille Alkohol im Blut hatte, zuvor den Lichtschalter mit dem Radio verwechselte und bis Ende Januar 2022 eine Führerscheinsperre hatte. Die Entnahme einer Blutprobe wurde angeordnet.

Betrunkene Fahrerin ohne Führerschein

Kandel (ots) – Am Freitag 16.07.2021 um 13:55 Uhr wurde durch einen Verkehrsteilnehmer ein langsam und in Schlangenlinien fahrender PKW auf der BAB65 in Fahrtrichtung Karlsruhe Höhe Kandel der Polizei Wörth mitgeteilt. Aufgrund der Auffälligkeiten sei der Mitteiler dem Fahrzeug gefolgt, welches die Autobahn bei Kandel Mitte verließ.

In der Nansenstraße beobachtete der Mitteiler wie die 60-jährige Fahrzeugführerin beim Einparkversuch an einen geparkten PKW stieß. Die nun hinzugezogene Polizeistreife konnte bei der Fahrerin deutlichen Alkoholgeruch wahrnehmen. Ein Alkoholtest wurde jedoch von ihr verweigert, weswegen eine Blutentnahme angeordnet und auf der Dienststelle entnommen wurde.

Des Weiteren kam heraus, dass die Dame keinen Führerschein mehr hatte.

Ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr und Fahren ohne Führerschein wurde eingeleitet.

Durchfahrtsverbot überwacht

Germersheim (ots) – Insbesondere am Wochenende missachten Verkehrsteilnehmer das Durchfahrtsverbot bei der “Insel Grün” in Germersheim. Bei einer Kontrolle stellten die Beamten gestern Abend insgesamt 4 Autofahrer fest, die verbotenerweise den dortigen Weg befahren haben. Auf sie kam ein entsprechendes Verwarnungsgeld zu.