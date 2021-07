Mehrere beschädigte Fahrzeug – Wer hat was gesehen?

Ludwigshafen-Mitte (ots) – Am Freitag 16.07.2020 zwischen 16:30-17:30 Uhr, wurden in einer Tiefgarage in der Kaiser-Wilhelm-Straße in Ludwigshafen mehrere geparkte Fahrzeuge durch einen oder mehrere unbekannte Täter mutwillig beschädigt.

Der Sachschaden an den beschädigten Fahrzeugen beläuft sich bisher auf insgesamt ca. 10.000 Euro. Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Unter Drogeneinfluss mit E-Scooter erwischt

Ludwigshafen (ots) – Ein 20-Jähriger wurde am Sonntag 18.07.2021 gegen 12.40 Uhr, in der Bismarckstraße dabei erwischt, wie mit einer weiteren Person auf einem E-Scooter fuhr. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem 20-Jährigen auf.

Der 20-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Den Führerschein stellte die Polizei sicher.

Unfall verursacht – Radfahrer gesucht

Ludwigshafen (ots) – Weil ein unbekannter Fahrradfahrer am Sonntag 18.07.2021 über eine rote Ampel fuhr, kollidierten zwei Fahrzeuge. Zwei PKW waren gegen 10 Uhr im Bereich der Saarlandstraße unterwegs, als im Kreuzungsbereich zum Schänzeldamm plötzlich ein Radfahrer bei Rot die Fahrbahn überquerte.

Um eine Kollision mit dem Fahrradfahrer zu vermeiden, musste eine 42-jährige PKW-Fahrerin stark bremsen. Ein hinter ihr fahrender PKW konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen und fuhr auf die 42-Jährige auf. Durch den Unfall entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.200 Euro. Der Radfahrer fuhr unbeirrt weiter.

Beschreibung des Radfahrers:

männlich, ca. 1,85m groß, circa 60 Jahre, graue Haare. Er fuhr ein blaues Mountainbike.

Die Polizei sucht nun den flüchtigen Radfahrer. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1, Telefonnummer 0621 963-2122 oder per

E-Mail piludwigshafen1@polizei.rlp.de .

39-Jähriger unter Drogeneinfluss unterwegs

Ludwigshafen (ots) Ein 39-jähriger PKW-Fahrer geriet am Sonntagmorgen 18.07.2021 in eine Verkehrskontrolle in der Raschigstraße. Während der Kontrolle fiel den Polizeibeamten drogentypische Auffallerscheinungen bei dem Mann auf. Ein Schnelltest reagierte positiv auf Betäubungsmittel.

Der 39-Jährige wurde zu einer Polizeidienststelle gebracht, wo ihm eine Blutprobe entnommen wurde. Der Fahrzeugschlüssel sowie der Führerschein stellte die Polizei sicher.

Unfall mit Motorradfahrer – Zeuginnen und Zeugen gesucht

Ludwigshafen (ots) – Ein 49-jähriger Motorradfahrer wurde am Sonntag (18.07.2021) aufgrund eines Unfalls mit einem PKW leicht verletzt. Gegen 14.30 Uhr übersah ein

43-jähriger PKW-Fahrer im Kreuzungsbereich Bergmann-/Pettenkoferstraße den von

rechts kommenden Motorradfahrer. Beide Fahrzeuge kollidierten.

Insgesamt entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Die Polizei sucht nun Zeuginnen und Zeugen, die Unfall beobachtet haben könnten. Sachdienliche Hinweise bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2,

Telefonnummer 0621 963-2222 oder per E-Mail piludwigshafen2@polizei.rlp.de.

Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin – Zeugen gesucht!

Ludwigshafen-Nord (ots) – Am 16.07.2021 gegen 10:45 Uhr, kam es in der Bgm.-Grünzweig-Straße Ecke Lagerplatzweg zu einem Verkehrsunfall zwischen einer Radfahrerin und einem Pkw. Nach bisherigem Sachstand soll der Pkw der Radfahrerin die Vorfahrt genommen und sie angefahren haben, wodurch die Radfahrerin zu Fall kam. Wenig später entfernte sich der Unfallverursacher von der Unfallörtlichkeit, ohne seine Personalien anzugeben. Die Radfahrerin wurde bei dem Unfall verletzt und musste zur weiteren Behandlung in ein nahe gelegenes Krankenhaus verbracht werden.

Bezüglich des unfallverursachenden Pkws ist bekannt, dass es sich hierbei um einen schwarzen Pickup-Truck handeln solle. An diesem sei ein Kennzeichen ähnlich einem Kurzzeitkennzeichen (gelbes Feld auf der rechten Seite des Kennzeichens) angebracht gewesen. Das Kennzeichen soll aus drei Buchstaben und vier Ziffern bestanden haben. Zudem hätten sich auf dem gelben Feld des Kennzeichens, wie sonst üblich, keine Ziffern befunden.

Die Polizei bittet daher um Ihre Mithilfe. Sollten Sie den Unfall beobachtet haben oder aber besagten Pkw im Stadtgebiet Ludwigshafen antreffen, wenden Sie sich bitte telefonisch unter der Telefonnummer 0621 963-2222 an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 2.

E-Scooter-Fahrer unter Alkoholeinfluss

Ludwigshafen (ots) – Am 18.07.2021 gegen 02:30 Uhr, wurde der Fahrzeugführer eines

E-Scooters auf dessen Fahrtüchtigkeit kontrolliert. Ein durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 1,36 Promille. Der Fahrer wurde daher zur Dienststelle verbracht,

um ihm dort eine Blutprobe zu entnehmen. Die Weiterfahrt wurde ihm untersagt.

Die Polizei weist nochmals darauf hin, dass auch auf E-Scootern die gleichen Promillegrenzen wie beim Führen eines PKW gelten.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Ludwigshafen-Süd (ots) – In der Nacht von Donnerstag 15.07.2021 auf Freitag 16.07.2021, zwischen 20-04 Uhr, zerkratzten ein oder mehrere unbekannte Täter in der Richard-Dehmel-Straße in Ludwigshafen, die Heckklappe am Fahrzeug eines Geschädigten. Weiterhin wurde der Tankdeckel geöffnet, Kraftstoff wurde nicht entwendet.

Für sachdienliche Hinweise wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.

Sachbeschädigung an Fahrzeug – Zeugenaufruf

Ludwigshafen (ots) – Am Samstag 17.07.2021 in der Zeit von 18-18:30 Uhr, kam es auf dem Parkplatz an der Jägerstraße zu einer Sachbeschädigung eines Fahrzeuges. Bislang unbekannte/r Täter beschädigte die Scheibe eines schwarzen VW Golf und verbog die Scheibenwischer.

Der Sachschaden am beschädigten Fahrzeug beläuft sich auf ca. 500 Euro.

Sollten sie Hinweise zur Tat geben können, so wenden sie sich bitte an die Polizeiinspektion Ludwigshafen 1 unter der Telefonnummer 0621-9632122.