Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Schifferstadt (ots) – Am Sonntag 18.07.2021 gegen 16:00 Uhr, teilt ein Anwohner eine verletzte Frau in seiner Hofeinfahrt in der Iggelheimer Straße mit. Die 47-Jährige klagte über Schmerzen am Fuß und Ellenbogen. Nach den Angaben der 47-Jährigen befuhr diese mit ihrem Fahrrad die Iggelheimer Straße. Hierbei sei ihr unwohl geworden und sie haben einen schattigen Platz aufsuchen wollen.

Da das Fahrrad leichte Beschädigungen aufwies, wird nach bisherigen Ermittlungen davon ausgegangen, dass die Radfahrerin ohne Fremdeinwirkung beim Absteigen gestürzt ist. Die verletzte Radfahrerin wurde durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus gebracht.

Zeugen, die Angaben zu dem Unfallgeschehen geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

Gestürzter Radfahrer

Schifferstadt (ots) – Am Sonntagabend 18.07.2021 gegen 17:00 Uhr, teilen Passanten einen verletzten Radfahrer am Käthe-Kollwitz-Platz mit. Nach den Schilderungen des 84-jährigen Radfahrers habe er sein Fahrrad geschoben und sei aufgrund körperlichen Unwohlseins gestürzt.

Durch den Sturz zog sich der Radfahrer Schürfwunden am Kopf zu. Der 84-Jährige wurde an der Unfallstelle durch den Rettungsdienst behandelt.

Pedelec-Fahrer schwer verletzt

Hanhofen (ots) – Schwere Verletzungen erlitt am Sonntag 18.07.2021 gegen 19:00 Uhr ein 73-jähriger Pedelec-Fahrer, der eine Überführung der B 39 in Richtung Iggelheimer Straße in Hanhofen befuhr. In einer folgenden Rechtskurve kam es zur Kollision mit einem entgegenkommenden PKW eines 59-Jährigen.

Der Radfahrer, der keinen Helm trug, kam zu Fall und musste in ein Krankenhaus verbracht werden. Sowohl die Unfallursache als auch die Schadenshöhe muss derzeit noch ermittelt werden.

Auch wenn für Radfahrer/-innen keine Helmpflicht besteht, empfiehlt die Polizei jedem Zweiradfahrer bzw. jeder Zweiradfahrerin sich selbst durch Tragen eines Helms zu schützen. Schlimmere Kopfverletzungen, welche im schlimmsten Fall zum Tod führen könnten, können hierdurch verhindert werden. Die Geschwindigkeiten von Pedelecs sollten alle Verkehrsteilnehmer und Verkehrsteilnehmerinnen zudem nicht unterschätzten. Auch Autofahrer sollten dies beachten, aufmerksam sein und sich besonders in den warmen Monaten auf eine Vielzahl von Radfahrerinnen und Radfahrern einstellen.

Trunkenheitsfahrt

Lambsheim (ots) – Am Samstag 17.07.2021 gegen 19:15 Uhr, wurde ein 30-jähriger PKW-Fahrer am Lambsheimer Weiher einer Verkehrskontrolle unterzogen. Durch die Polizei konnte Alkoholgeruch, ausgehend vom Fahrer des PKW, festgestellt werden.

Ein bei dem Fahrer durchgeführter Atemalkoholtest ergab einen Wert von 0,52 Promille. Es wurde eine Ordnungswidrigkeitenanzeige gefertigt. Dem Fahrer drohen ein Bußgeld, sowie ein Fahrverbot.

Trunkenheitsfahrt, Fahren ohne Fahrerlaubnis, Urkundenfälschung

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Samstag 17.07.2021 wurde ein 31-jähriger Kraftradfahrer in Bobenheim-Roxheim einer Verkehrskontrolle unterzogen. Im Rahmen der Kontrolle konnten bei dem Fahrer Hinweise auf den Konsum von Amphetamin festgestellt werden. Weiterhin war der Fahrer nicht im Besitz einer für das Kraftrad erforderlichen Fahrerlaubnis. Bei der Inaugenscheinnahme des angebrachten Kennzeichens konnte zudem festgestellt werden, dass die darauf angebrachte HU-Plakette gefälscht war.

Den Fahrer erwarten eine Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen Fahren unter Betäubungsmitteleinfluss, sowie Strafanzeigen wegen Fahren ohne Fahrerlaubnis und Urkundenfälschung.

Verkehrsunfall Geschädigter unbekannt

Waldsee (ots) – Am Samstag 17.07.2021 in der Zeit von 12-13 Uhr kam es in Waldsee in der Ludwigstraße zu einem Verkehrsunfall mit Sachschaden. Die 75-jährige Fahrerin eines PKW befuhr die Ludwigstraße von der Neuhofener Straße kommend in Richtung Rathaus. Auf Höhe der Freiwilligen Feuerwehr streifte die Verursacherin ein geparktes Fahrzeug. An ihrer Wohnanschrift bemerkte sie den Schaden an ihrem PKW und meldete sich bei der Polizei.

Hinweise zu dem geparkten Fahrzeug konnte sie nicht geben. Zeugen, die Hinweise zu dem Vorfall geben können, werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Schifferstadt unter 06235 495-0 oder pischifferstadt@polizei.rlp.de in Verbindung zu setzen.

PKW Fahrer unter Drogeneinfluss

Otterstadt (ots) – Drogentypische Auffälligkeiten stellte am frühen Sonntagmorgen 18.07.2021 um 02:48 Uhr eine Polizeistreife bei einem 38-Jährigen aus Speyer fest. Der Mann wurde mit seinem PKW in Otterstadt einer Verkehrskontrolle unterzogen, als der Verdacht einer Drogenbeeinflussung aufkam.

Bei der Durchführung eines Urintests reagierte dieser positiv auf Amphetamin, was dazu führte, dass die Polizeistreife dem PKW Fahrer eine Blutprobe entnehmen ließ. Die Fahrt war für den 38-Jährigen hiermit beendet. Ein entsprechendes Verfahren wurde eingeleitet. Der Führerschein und der Fahrzeugschlüssel wurden sichergestellt.

Verkehrsunfallflucht

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am Freitag 16.07.2021 zwischen 10:30-12 Uhr, ereignete sich eine Verkehrsunfallflucht auf dem Parkplatz vor der Bäckerei Barbarossa in der Wormser Landstraße 29 in Bobenheim-Roxheim. Der graue Citroen der Geschädigten wurde von einem bislang unbekannten Fahrzeug, vermutlich beim Ein- oder Ausparken, im Bereich des hinteren linken Stoßfängers, beschädigt. Der Sachschaden beläuft sich auf ca. 500 EUR.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben? Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht – Täter ermittelt –

Bobenheim-Roxheim (ots) – Am 11.07.2021 gegen 13:00 Uhr, kam es zu einer Verkehrsunfallflucht an der Globus-Tankstelle im Südring in Bobenheim-Roxheim. Der Täter fuhr mit seinem PKW vom Tankstellengelände, während sich der Zapfhahn der Tanksäule noch im Fahrzeug befand. Der Zapfhahn riss daraufhin ab und der Täter entfernte sich von der Unfallstelle, ohne seinen Pflichten als Unfallbeteiligter nachzukommen. Der Täter konnte im Nachgang ermittelt werden. Diesen erwartet nun eine Strafanzeige wegen Verkehrsunfallflucht.

Die Polizei weist darauf hin, dass Unerlaubtes Entfernen vom Unfallort kein Kavaliersdelikt ist! Der flüchtige Fahrer muss mit einer Geld- oder Freiheitsstrafe bis zu 3 Jahren und evtl. mit einem Führerscheinentzug rechnen. Außerdem kann der Flüchtige den Kaskoschutz seiner Kfz-Versicherung verlieren und von seiner Versicherung an der Begleichung des Fremdschadens beteiligt werden. Die Polizei rät deshalb jeden Unfall zu melden.