Nach Ladendiebstahl in Untersuchungshaft, Bad Homburg v. d. Höhe, Louisenstraße, Freitag, 16.07.2021, 13:40 Uhr

(jn)Am Freitagnachmittag kam es in einem Bad Homburger Bekleidungsgeschäft zu einem gemeinschaftlichen Ladendiebstahl, der für zwei der drei Tatverdächtigen in Untersuchungshaft endete. Gegen 13:40 Uhr hielt sich das Trio in verdächtiger Art und Weise in dem Geschäft in der Louisenstraße auf, womit sie die Aufmerksamkeit eines Mitarbeiters auf sich zogen. Dieser sprach die drei beim Verlassen des Geschäftes an und entdeckte Diebesgut im Wert von etwa 1.200 Euro in den professionell präparierten Taschen der Tatverdächtigen. Die zwei 32-jährigen Frauen sowie der 40-jährige Mann wurden für weitere Maßnahmen zur Polizeistation in Bad Homburg verbracht. Auf Anordnung der Frankfurter Staatsanwaltschaft wurden die zwei Frauen wegen des Verdachtes des wiederholten Bandendiebstahles noch am Samstag einem Haftrichter vorgeführt. Er ordnete die Untersuchungshaft an. Der 40-Jährige, gegen den ebenfalls ein Ermittlungsverfahren eingeleitet wurde, durfte die Wache im weiteren Verlauf wieder verlassen.

Mehrere Gemälde und Bargeld aus Atelier entwendet, Bad Homburg, Ludwigstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 18:00 bis Freitag, 16.07.2021, 10:30 Uhr

(fh)In der Nacht von Donnerstag auf Freitag brachen Unbekannte in ein Kunstatelier in der Ludwigstraße in Bad Homburg ein und entwendeten nach erster Einschätzung mindestens 40 Gemälde. Ersten Ermittlungen zufolge brachen die Täter gewaltsam über ein rückwärtiges Fenster in den Ausstellungsraum und den Lagerraum ein und stahlen dort die Gemälde sowie Bargeld. Im Anschluss gelang den Tätern ungesehen die Flucht. Die Höhe des Diebesguts wird auf einen mittleren fünfstelligen Eurobetrag geschätzt.

Kurz vor der Tat waren einer Mitarbeiterin zwei angebliche Versicherungsvertreter aufgefallen, welche im Zusammenhang mit dem Einbruch stehen könnten. Die zwei Männer mit dunklen Haaren seien etwa 30 Jahre alt und circa 1,70 Meter groß gewesen. Sie trugen jeweils ein weißes Oberteil mit rotem Aufdruck und dazu graue oder blaue Jeans und helle Turnschuhe. Der Mitarbeiterin zufolge hätten die Männer südosteuropäisch ausgesehen und deutsch mit Akzent gesprochen.

Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Handtaschendieb schlägt zu,

Steinbach, Praunheimer Weg, Samstag, 17.07.2021, 18:30 Uhr

(fh)Am Samstagabend machte ein unbekannter Dieb in Steinbach Beute, indem er einer älteren Dame die Handtasche beim Vorbeirennen entriss. Die 74-Jährige war zu Fuß auf dem Praunheimer Weg aus Richtung des dortigen Friedhofs unterwegs und hatte ihre rote Umhängetasche umgelegt. Plötzlich sei ein etwa 15 bis 17 Jahre alter, etwa 160 cm großer Jugendlicher mit schlanker Gestalt an ihr vorbeigerannt und habe ihr dabei die Handtasche entrissen. Im Anschluss sei der Täter in Richtung eines Feldes geflüchtet. Die Seniorin habe den Täter, welcher eine schwarze Jogginghose und ein schwarzes T-Shirt trug, bereits beim Verlassen des Friedhofs auf einer Parkbank wahrgenommen. Neben einem Handy befand sich ein Schlüsselbund in der dunkelroten Handtasche. Die Höhe des Stehlgutes beläuft sich auf circa 300 Euro.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Dieseldiebstahl,

Steinbach, Industriestraße, Donnerstag, 08.07.2021, bis Dienstag, 16.07.2021

(fh)Auf einer Baustelle in der Industriestraße in Steinbach kam es in den letzten Wochen zu mehreren Dieseldiebstählen, bei denen jeweils mehrere Hundert Liter des Kraftstoffs abgezapft wurden. Hierfür betraten die bislang unbekannten Täter in mindestens drei Fällen die Baustelle in der Industriestraße und zerstörten die verschlossenen Tankdeckel von zwei Baggern und einer Walze. In der Folge pumpten die Dieseldiebe den Kraftstoff ab und verschwanden unerkannt mit ihrer Beute. Der Gesamtschaden wird im niedrigen vierstelligen Bereich beziffert.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06171) 6240-0 mit der Polizeistation Oberursel in Verbindung zu setzen.

Junge Autofahrerin berauscht?,

Bad Homburg von der Höhe, Obergasse, Sonntag, 18.07.2021, 23:05 Uhr

(jn)In Bad Homburg ist am Sonntagabend eine 21-jährige Autofahrerin aus Bad Homburg kontrolliert worden, die allem Anschein nach unter Drogeneinfluss stand. Um kurz nach 23:00 Uhr überprüften Bad Homburger Polizisten die Frau, die am Steuer eines VW unterwegs war, in der Obergasse und stellten Auffälligkeiten fest, die für einen vorausgegangenen Drogenkonsum sprachen. In der Folge wurde ein Drogenvortest durchgeführt, der positiv auf THC reagierte, weshalb auf der nahegelegenen Polizeistation eine Blutentnahme veranlasst wurde. Ob die junge Frau zum Zeitpunkt der Autofahrt tatsächlich unter dem Einfluss berauschender Mittel stand, darüber soll nun die Auswertung der Blutprobe Aufschluss geben.

Unfall mit verletzter Person und hohem Schaden Rossbach v. d. Höhe, Landesstraße 3057, Freitag, 16.07.2021, 19:00 Uhr

(fh)Am frühen Freitagabend ereignete sich auf der L 3057 zwischen Köppern und Rossbach v. d. Höhe ein Verkehrsunfall, bei dem ein Beteiligter leicht verletzt wurde und ein Gesamtschaden in Höhe von circa 45.000 Euro entstand. Ersten Ermittlungen zufolge, parkte ein 32-Jähriger aus Bad Nauheim seinen Hyundai Tucson am rechten Fahrbahnrand der Landesstraße zwischen Köppern und Rossbach v. d. Höhe, nachdem er diesen zuvor mittels Warnleuchten kennzeichnete. Zeitgleich befuhr ein 27-Jähriger aus Usingen mit seinem Mercedes die L 3057 aus Richtung Bad Homburg in Richtung Rossbach v. d. Höhe und stieß aus bislang ungeklärter Ursache mit dem stehenden Hyundai zusammen. Bei dem Zusammenstoß verletzte sich der Usinger leicht und wurde zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus gebracht. Beide Fahrzeuge waren nicht mehr fahrbereit und verzeichneten einen Gesamtschaden in Höhe von etwa 45.000 Euro.

Rennradfahrer stürzt bei Ausweichmanöver, Schmitten, Landesstraße 3276, Sonntag, 18.07.2021, 14:33 Uhr

(jn)Ein 55 Jahre alter Autofahrer aus Waldems hat am Sonntagnachmittag im Bereich von Schmitten einen Verkehrsunfall verursacht, bei dem ein 47-jähriger Rennradfahrer aus Oberursel gestürzt ist. Er musste im Anschluss zur weiteren Behandlung in ein Krankenhaus transportiert werden. Ermittlungen an der Unfallstelle zufolge, befuhr der 55-Jährige um 14:33 Uhr die Landesstraße 3276 in Fahrtrichtung Oberreifenberg und beabsichtigte, nach links auf den Parkplatz „Sandplacken“ abzubiegen. Hierbei übersah der Autofahrer den entgegenkommenden Mann auf seinem Rennrad, welcher daraufhin, um eine Kollision mit dem Pkw zu umgehen, ein Ausweichmanöver einleitete. Hierbei stürzte er zu Boden und zog sich Verletzungen zu.

Meldungen vom Wochenende

+++Mann im offensichtlich psychischen Ausnahmezustand sorgt für Polizeieinsatz+++

61476 Kronberg im Taunus, Frankfurter Straße / Hainstraße Sonntag, den 18.07.2021, zw. 16:00 – 16:20 Uhr

Am späten Sonntagnachmittag erreichte die Polizeistation Königstein die Meldung, dass eine 26-jährige, männliche Person von der Walter-Schwagenscheidt-Straße kommend in Richtung der Innenstadt von Kronberg mit einer sichtbaren, offenen Verletzung am Bein über die dortigen Straßen gehen würde. Der Mann würde verwirrt wirken; herannahende Fahrzeuge müssten abbremsen, da dieser unvermittelt auf die Straßen laufe. Eine in diesen Bereich entsandte Funkstreifenbesatzung konnte den Mann ansprechen, jedoch kam er der Aufforderung, anzuhalten, nicht nach und wurde gegenüber den eingesetzten Polizeibeamten aggressiv. Er entfernte sich weiter über die Frankfurter Straße in Richtung Hainstraße, auf welcher die Polizeibeamten den Mann unter Hinzuziehung einer zweiten Funkstreifenbesatzung stoppen und umstellen konnten. Er reagierte jedoch weiterhin nicht auf die Ansprache der Polizei und zeigte sich fortwährend unkooperativ. Darüber hinaus befand er sich offensichtlich in einem psychischen Ausnahmezustand. Aufgrund der offenen Verletzung am Bein lag augenscheinlich eine akute Behandlungsbedürftigkeit des Mannes vor, weshalb mittlerweile ein Rettungswagen an der Einsatzörtlichkeit eingetroffen war. Da der Mann auch nach mehrfacher Aufforderung den Weisungen der Polizeibeamten nicht Folge leistete und somit nicht ausgeschlossen werden konnte, ob er womöglich Waffen oder gefährliche Werkzeuge mit sich führt, kam es zum Einsatz des Reizstoffsprühgeräts gegen ihn. Anschließend gelang es den Polizeibeamten, den Mann zu Boden zu bringen und unter Anwendung von Handfesseln zu fixieren. Aufgrund des gezeigten Verhaltens wurde ihm zum Schutz der Einsatzkräfte eine Spuckschutzhaube angelegt. Der Mann wurde zur medizinischen Behandlung in ein Krankenhaus verbracht. Aufgrund seines augenscheinlich psychischen Ausnahmezustands wird er im Anschluss einer psychiatrischen Klinik vorgestellt. Polizeibeamte wurden beim Einsatz nicht verletzt.

Polizeistation Bad Homburg

Verkehrsunfälle

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Sa., 17.07.2021, 13:55 Uhr Bad Homburg Ober-Erlenbach, Im Vogelsang

Gleich die erste Motorradfahrstunde wurde einer 52-jährigen Fahrschülerin am Samstagmittag zum Verhängnis. Die Frau sollte in der Straße „Im Vogelsang“ in Ober-Erlenbach langsames Anfahren üben. Ihr Fahrlehrer stand neben ihr und gab Anweisungen. Die Schülerin gab jedoch unbeabsichtigt Vollgas und ließ die Kupplung springen, so dass sie auf dem Hinterrad in Richtung Fasanenstraße losfuhr. Die Frau kam nach ca. 20 m von der Straße ab, geriet auf den dortigen Gehweg, prallte mit dem Motorrad gegen einen hölzernen Gartenzaun und stieß dabei mit dem Kopf gegen eine Straßenlaterne. Sie wurde dabei leicht verletzt und musste mit dem Rettungswagen in die Hochtaunusklinik gebracht werden. Am Motorrad und dem Gartenzaun entstand Sachschaden in Höhe von ca. 4000,- EUR. Die Straßenlaterne blieb unbeschädigt.

Verkehrsunfallflucht Sachschaden

Zw. Freitag, 16.07.2021, 18:00 Uhr und Samstag, 17.07.2021, 08:30 Uhr Friedrichsdorf, Talstraße

In der Zeit von Freitag, 18:00 Uhr und Samstag, 08:30 Uhr wurde ein in der Talstraße in Friedrichsdorf geparkter schwarzer Audi Q3 an der linken Fahrzeugfront, offensichtlich durch ein anderes Fahrzeug, beschädigt. Der Verursacher, bzw. die Verursacherin entfernte sich von der Unfallstelle ohne die Pflichten eines Unfallbeteiligten nachzukommen. Der Schaden am Audi wird auf ca. 2000,- EUR geschätzt. Hinweise hierzu nimmt die die Polizei in Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172/1200 entgegen.

Straftaten:

Illegale Abfallbeseitigung

Festgestellt 15.07.2021, abends Bad Homburg, Jakob-Lengfelder-Straße

Ein Anwohner der Jakob-Lengfelder-Straße in Bad Homburg meldete am 17.07.2021 gg. 19:00 Uhr eine offenbar illegale Müllentsorgung in der Feldgemarkung hinter seinem Haus. Aufgefallen waren ihm die Säcke bereits am 15:07.2021. Eine nach dort entsandte Streife stellte ca. 25 blaue Müllsäcke zwischen Südring und der BAB 661 fest. Diese enthielten größtenteils Mineraldämmwolle, Styroporplatten, Rigipsplatten und andere Baumaterialien die auch außerhalb der Säcke auf dem Boden verteilt herumlagen. Zeugen, die Hinweise zur Herkunft der Baumaterialien geben können melden dies bitte der Polizeistation Bad Homburg unter der Telefonnummer 06172-1200.

Pkw-Diebstahl

Samstag, 17.07.2021 zw. 10:45 Uhr und 11:45 Uhr Friedrichsdorf, Bahnstraße

Am Samstagvormittag zwischen 10:45 Uhr u. 11:45 Uhr wurde aus einer Tiefgarage eines Mehrfamilienhauses in der Bahnstraße in Friedrichsdorf ein schwarzer Audi Q3 entwendet. Der/die Täter sind auf unbekannte Weise in die Tiefgarage vorgedrungen und haben die Sicherung des Fahrzeugs mit elektronischer Hilfe überwunden. Danach wurde die Tiefgarage über die Rohrwiesenstraße in unbekannte Richtung verlassen.

Besonders schwerer Diebstahl in/aus Gartenhütte Zw. Sonntag, 11.07.2021, 19:00 Uhr und Samstag, 17.07.2021, 16:30 Uhr Bad Homburg, Jakob-Lengfelder-Straße, Schrebergartensiedlung

Im o. g. Tatzeitraum wurde in der Schrebergartensiedlung in Ober-Eschbach eine Gartenhütte aufgebrochen und daraus ein Sessel und ein neuwertiger Rasenmäher entnommen. Der Schaden wird auf ca. 470,- EUR geschätzt.

Polizeistation Königstein

Verkehrsunfälle:

Fahrgast verletzt sich in Linienbus

Königstein im Taunus, Georg-Pingler-Straße Freitag, 16.07.2021, 07:10 – 07:12 Uhr

Eine 24-jährige Frau stieg an einer Haltestelle in einen Linienbus ein und begab sich zum Fahrer, um bei diesem eine Fahrkarte zu erwerben. Währenddessen fuhr der Fahrer jedoch unvermittelt an, so dass die Frau das Gleichgewicht verlor und mit dem Kopf gegen die Frontscheibe des Busses stieß. Hierbei zog sie sich Verletzungen an Kopf und Hüftbereich zu.

Die Frau musste zur weiteren Behandlung ins Krankenhaus verbracht werden.

Straftaten:

Diebstahl von Fahrrad aus Kellerraum

Königstein im Taunus, Hainerbergweg Freitag, 25.06.2021, 18:00 Uhr – Samstag, 17.07.2021, 18:00 Uhr

Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf unbekannte Weise Zugang zum Keller eines Mehrfamilienhauses, welcher aus mehreren Kellerverschlägen besteht. Mittels Werkzeug gelang es den Tätern, das Vorhängeschloss der Tür eines Kellerverschlags zu öffnen. Hieraus entwendeten diese ein dort abgestelltes Fahrrad; anschließend entfernten sich die Täter in unbekannte Richtung.

Die Polizeistation Königstein ermittelt. Hinweise zur Tat oder zu den Tätern werden unter der Telefonnummer 06174 / 9266 – 0 entgegengenommen.

Polizeistation Oberursel

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfallflucht

Unfallort: 61440 Oberursel, Lange Straße 113 Unfallzeit: Samstag, 17.07.2021, zw. 15:45 und 16:30 Uhr

Der Geschädigte hatte seinen blauen BMW in Oberursel in der Langen Straße ordnungsgemäß auf einem Stellplatz abgestellt. Als er wieder zu seinem Fahrzeug zurückkehrte, musste er im Bereich der hinteren linken Fahrzeugseite einen frischen Schaden feststellen. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 3000,- Euro geschätzt. Der Unfallverursacher ist nicht bekannt, da sich dieser von der Unfallstelle entfernte. Zeugen des Unfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Oberursel, Tel.: 06171/62400 in Verbindung zu setzen.

Straftaten:

Keine presserelevanten Straftaten im Berichtszeitraum.

Polizeistation Usingen

Verkehrsunfälle:

Verkehrsunfall mit verletzter Person

61250 Usingen, Obergasse Samstag, 17.07.2021, 11:06 Uhr

Eine 27jährige Fahrzeugführerin befuhr mit ihrem PKW die Obergasse in Fahrtrichtung Wilhelmstraße. In gleicher Fahrtrichtung befand sich ein 52jähriger Zweiradfahrer. Als die Fahrzeugführerin in einer Parklücke versuchte einzuparken, kam es zu einem Zusammenstoß zwischen PKW und Zweirad. Der Zweiradfahrer kam zum Sturz und zog sich leichte Verletzungen hinzu. Insgesamt entstand an beiden Fahrzeugen ein Sachschaden i.H.v. 1300 EUR. Die Fahrzeuge waren fahrbereit.

Straftaten:

Im genannten Zeitraum sind seitens der Polizeistation Usingen keine nennenswerten Straftaten zu verzeichnen.