E-Bike aus Hotelgarage gestohlen,

Weilburg, Hainallee, Freitag, 16.07.2021, 21:00 Uhr bis Samstag, 17.07.2021, 09:00 Uhr

(wie)In der Nacht von Freitag auf Samstag wurde in Weilburg ein E-Bike aus einer Hotelgarage entwendet. Eine 64-Jährige stellte ihr E-Bike „Cube Touring Pro“ in der Tiefgarage eines Hotels neben ihrem PKW ab. Das Fahrrad wurde mit einem Schloss gesichert. Als die Dame am nächsten Morgen in die Tiefgarage kam, war das E-Bike nicht mehr auffindbar und es lagen Reste des Schlosses auf dem Boden. Die Polizei Weilburg hat die Ermittlungen aufgenommen und nimmt Hinweise unter der Rufnummer 06431/9386-0 entgegen.

Motorroller nach Diebstahl schnell wieder aufgefunden, Weinbach-Gräveneck, Bahnhofstraße, Freitag, 16.07.2021, 16:45 Uhr bis Sonntag, 18.07.2021, 13:25 Uhr

(wie)Am Wochenende wurde in Gräveneck ein Motorroller entwendet und nicht weit vom Tatort entfernt wieder aufgefunden. Ein 52-Jähriger stellte am Freitag seinen Peugeot Motorroller am Bahnhof Gräveneck ab. Sonntagmittag wurde die Polizei von einem Mitarbeiter der Wasserversorgung darüber informiert, dass ein Peugeot Motorroller vor der Kläranlage liegen würde. Die entsandte Streife konnte das Zweirad dem 52-Jährigen zuordnen, der den Diebstahl noch nicht bemerkt hatte. Offensichtlich hatte ein unbekannter Täter den Motorroller entwendet, unter Zerstörung des Zündschlosses gestartet und zum Fahren genutzt. Schließlich wurde der Motorroller vor der Kläranlage abgelegt. Hinweise zu dem roten Peugeot Roller nimmt die Polizei Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Nase blutig geschlagen,

Weilburg, Neugasse, Sonntag, 18.07.2021, 17:30 Uhr

(wie)Am Sonntagnachmittag schlug ein Mann einem anderen unvermittelt ins Gesicht. Bei bestem Sommerwetter gerieten mehrere Personen in der Weilburger Innenstadt in Streit. Zunächst gab es nur verbale Streitigkeiten. Als die Konfrontation jedoch in Handgreiflichkeiten ausartete, ging ein 42-Jähriger dazwischen und konnte die Streithähne sogar voneinander trennen. Plötzlich kam von hinten ein völlig Unbeteiligter zu der Situation dazu und schlug dem Streitschlichter unvermittelt ins Gesicht. Der Schläger entfernte sich, als er hörte, dass die Polizei gerufen worden ist. Der 42-Jährige erlitt eine blutige Verletzung an der Nase. Außerdem wurden seine Brille und sein Handy beschädigt. Ein Zeuge konnte der Polizei den Namen des Schlägers nennen. Ihn erwartet nun eine Strafanzeige. Hinweise nimmt die Polizei unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Rettungseinsatz in Villmar am König-Konrad-Felsen, Villmar, König-Konrad-Straße, Sonntag, 18.07.2021, 17:30 Uhr

(wie)Am Sonntagnachmittag musste ein Jugendlicher in Villmar aus der Lahn gerettet werden, nachdem er vom König-Konrad-Felsen abgestürzt war. Ein 17-Jähriger hatte versucht einen Ball vom Felsen zu holen, der beim Spielen verloren gegangen war. Bei dem Versuch zu dem Ball zu gelangen verlor der Jugendliche den Halt und stürzte von dem Felsen ca. 8 Meter tief in die Lahn. Sofort wurde ein großer Rettungseinsatz ausgelöst. Der 17- jährige konnte von der Feuerwehr schwer verletzt aus der Lahn geborgen und ans Ufer gebracht werden. Dort wurde er vom Notarzt erstversorgt und dann vom Rettungsdienst unverzüglich ins Krankenhaus gebracht. Bei der Rettung fiel auf, dass viele Personen sich schlecht verhielten und den Rettungseinsatz der Feuerwehr erheblich behinderten. So wurde der Feuerwehr an den Bootsanlegestellen kein Platz gemacht, um die Rettungsboote ins Wasser zu lassen. Kanus und Personen verhinderten so eine schnelle Rettung des verunfallten Jugendlichen.

Mofa-Fahrerin bei Unfall schwer verletzt, Weilburg, Landesstraße 3322, Freitag, 16.07.2021, 11:20 Uhr

(wie)Am Freitagnachmittag wurde eine Mofafahrerin bei einem Unfall schwer verletzt, der Unfallverursacher floh. Eine 15-Jährige befuhr mit ihrem Peugeot-Mofa die Landesstraße von Hasselbach in Richtung Gaudernbach. Hier kam ihr ein weißer Kastenwagen entgegen, der auf die Gegenfahrbahn geriet. Bei dem Versuch einer Kollision auszuweichen, kam die 15-Jährige von der Fahrbahn ab und stürzte. Bei dem Sturz zog sich die 15-Jährige mehrere Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus gebracht. Am Mofa und ihrer Kleidung entstand zudem Sachschaden. Der weiße Kastenwagen setzte die Fahrt unbeirrt fort. Hinweise zu dem flüchtigen Fahrzeug nimmt die Polizei in Weilburg unter der Rufnummer 06471/9386-0 entgegen.

Meldungen vom Wochenende

Verkehrskontrollen in Limburg mit dem Fokus auf Raser/Poser/Tuner, Limburg, Stadtgebiet, Freitag, 16.07.2021

(wie)Am Freitagnachmittag/ -abend kontrollierten in einer gemeinsamen Aktion Spezialisten der Polizei und der Stadt Limburg an mehreren Orten Fahrzeuge und deren Fahrer. Die Einsatzkräfte der Polizeidirektion Limburg-Weilburg sowie des Ordnungsamtes der Stadt Limburg a. d. Lahn fanden sich zu gleich mehreren Kontrollen zusammen, um die Verkehrssicherheit zu erhöhen und ein klares Zeichen gegen Rasen und Posen in der Stadt Limburg zu setzen. Im Einsatz waren, unter anderem, Beamte des Regionalen Verkehrsdienstes der Polizei, die mit spezieller, technischer Ausstattung und Fachwissen die Fahrzeuge der Raser/ Poser Szene genau unter die Lupe nahmen. Zwei Mitarbeiter des Ordnungsamts begleiteten zudem den Einsatz der Polizei, um den Blick für technische Veränderungen an Fahrzeugen zu schulen. Insgesamt wurden an den Kontrollstellen und den anschließenden freien Kontrollen durch Streifen im Stadtgebiet 67 Fahrzeuge kontrolliert. Bei 30 von diesen Fahrzeugen bestand ein offensichtlicher Bezug zur Raser/ Poser-Szene. Es musste eine Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis gefertigt werden, zudem war bei vier Fahrzeugen die Betriebserlaubnis erloschen. Bei zwei Fahrzeugen musste die Weiterfahrt untersagt werden, da die genutzte Rad-/ Reifenkombination die Verkehrssicherheit wesentlich beeinträchtigte. Weiter wurden noch diverse Ordnungswidrigkeiten, sowie kleinere Fahrzeugmängel zur Anzeige gebracht. Auch Mitarbeiterinnen und Mitarbeiter des Limburger Ordnungsamtes waren am Freitagabend im Einsatz. Ihr Augenmerk galt der Geschwindigkeitskontrolle. Dazu war in der Frankfurter Straße in Höhe der ehemaligen Brauerei Busch eine Anlage aufgebaut worden, um die stadtauswärts fahrenden Fahrzeug zu kontrollieren. In dem Abschnitt ist die Höchstgeschwindigkeit auf Tempo 40 begrenzt. In der Zeit von 18 bis 21.45 Uhr wurden 1087 Fahrzeuge erfasst, 52 von ihnen überschritten die zulässige Höchstgeschwindigkeit. Das schnellste Fahrzeug war in dieser Zeit mit gemessenen 72 km/h unterwegs. Natürlich hatte sich die Kontrolle über die sozialen Netzwerke wieder schnell verbreitet. Glück hatte ein Autofahrer, der mit einer geringen Geschwindigkeitsübertretung „geblitzt“ worden war, die Aufnahme des Gerätes jedoch nicht zu verwerten ist, da in diesem Augenblick gerade zwei Fußgänger die Stelle passierten und somit vom Fahrer und Kennzeichen nichts zu erkennen ist. Während das Team des Ordnungsamtes die Anlage um 21.45 Uhr nach fast dreistündigem Einsatz wieder abbaute, ist der Enforcement Trailer der Stadt, ein mobiles Gerät zur Geschwindigkeitsüberwachung, auf der gegenüberliegenden Straßenseite 24 Stunden rund um die Uhr im Einsatz. Der Trailer blitzt so lange in der Frankfurter Straße den stadteinwärts fließenden Verkehr, bis sein Standort verändert wird. Die Polizei und die Stadt Limburg a. d. Lahn werden auch in den kommenden Wochen und Monaten weiter zusammenarbeiten, um hier nachhaltig wirksame Ergebnisse erzielen und die Verkehrssicherheit in der Stadt auf einem guten, hohen Niveau halten zu können.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: B 8 Gem. Niederselters Tatzeit: So., 18.07.21, 02:45 Uhr Der Fahrer eines VW verlor in einer Linkskurve die Kontrolle über sein Fahrzeug und beschädigte die dortige Leitplanke. Das Fahrzeug kam in der gegenüberliegenden Böschung zum Stehen. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, konnte aber später mit seinem Fahrzeug angetroffen werden. Da er unter Alkoholeinfluss stand, musste er sich einer Blutprobe unterziehen. Es entstand ein Sachschaden von etwa 4500 Euro.

Verkehrsunfall

Tatort: 65520 Bad Camberg-Erbach, Limburger Straße Tatzeit: Sa., 17.07.21, zw. 13:35 Uhr Der Fahrer eines Ford Focus beabsichtigte aus einer Hofeinfahrt auf die Straße zu fahren, musste aber verkehrsbedingt anhalten. Ein dort rangierender Radlader einer Baufirma beschädigte den Ford, an dem ein Schaden von geschätzten 2000 Euro entstand.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65549 Limburg Schiede/Hospitalstraße Tatzeit: Sa., 17.07.21, 15:00 Uhr Eine 62-jährige Fußgängerin überquerte die Straße, ohne auf den vorfahrtsberechtigten Verkehr zu achten. Dabei kam es zum Zusammenstoß mit einem Kia, deren Fahrerin nicht mehr rechtzeitig bremsen konnte. Die Fußgängerin stürzte dabei zu Boden und verletzte sich leicht. Sie musste sich wegen einer Platzwunde in ärztliche Behandlung begeben.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65620 Waldbrunn-Hintermeilingen, Bahnhofstraße/Waldstraße Tatzeit: Sa., 17.07.21, 16:40 Uhr Ein Mofa und ein Mini befuhren hintereinander die Bahnhofstraße in Hintermeilingen in Fahrtrichtung Steinbach. Beim Überholen des Mofas im Bereich der Waldstraße durch den Mini machte der Mofafahrer einen Schlenker nach links und touchierte den Mini seitlich. Er kam dabei zu Fall und verletzte sich leicht an der Hand. Insgesamt entstand ein Sachschaden von etwa 3400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Am Fleckenberg Tatzeit: zw. Mi., 14.07.21, 08:00 Uhr und Do., 15.07.21, 09:30 Uhr Ein Maschendrahtzaun eines Firmengeländes wurde durch ein Fahrzeug beschädigt. Insgesamt wurden 2 Zaunpfosten verbogen. Der Unfallverursacher flüchtete, ohne sich um den Schaden zu kümmern. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung durch Graffiti

Tatort: 65549 Limburg, Westerwaldstraße Tatzeit: zw. Sa., 10.07.21 und Sa., 17.07.21, 09:00 Uhr Durch Unbekannte wurde die Mauer eines Mehrfamilienhauses mit weißer Farbe besprüht. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Brand

Tatort: 65599 Waldbrunn-Langendernbach, Bahnhofstraße Tatzeit: Sa. 17.07.21, 12:50 Uhr Durch die Benutzung eines Gasbrenners beim Entfernen von Unkraut, geriet ein Balken eines Fachwerkhauses in Brand, welcher durch die Feuerwehr Dornburg schnell gelöscht werden konnte. Es entstand nur geringer Sachschaden, die Höhe steht allerdings noch nicht fest.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 35792 Löhnberg, Grüner Weg Tatzeit: Sa., 17.07.21, 21:30 Uhr Am Samstag, 17.07.2021, gg. 21:30 Uhr, befuhr ein 28-jähriger aus Solms mit seinem Pkw BMW die Straße Grüner Weg in Löhnberg. An einer Einmündung die ebenfalls zur Straße Grüner Weg gehört, missachtete der 28-jährige den Vorrang eines von rechts kommenden Pkw Seat. Bei dem Zusammenstoß beider Pkw wurde sowohl der Fahrer des BMW, als auch sein Unfallgegner, ein 22-jähriger Mann aus Niedershausen, leicht verletzt. Die beteiligten Fahrzeuge wurden bei dem Unfall stark beschädigt und mussten abgeschleppt werden. Der entstandene Sachschaden wird auf ca. 16.000 EUR geschätzt.

Trunkenheitsfahrt

Tatort: K 467 Gem. Villmar-Weyer Tatzeit: So., 18.07.21, 01:00 Uhr Eine Streife der Polizeistation Weilburg führte am frühen Sonntagmorgen gegen 01:00 Uhr an der Kreisstraße 467 zwischen Villmar und Weyer eine Verkehrskontrolle durch. Hierbei wurde bei dem 35-jährigen Fahrer eines Leichtkraftrades festgestellt, dass dieser deutlich unter Alkoholeinfluss stand. In der weiteren Folge musste sich der aus Villmar stammende Mann einer Blutentnahme unterziehen, weiterhin wurde sein Führerschein sichergestellt

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65549 Limburg, Schleusenweg Tatzeit: Fr., 16.07.21, 15:15 Uhr Ein am Fahrbahnrand abgestelltes Wohnmobil wurde durch ein anderes Fahrzeug beschädigt (Schaden ca. 3000 Euro), welches von der Unfallstelle flüchtete. Eine Zeugin konnte aber das Kennzeichen des Unfallverursachers mitteilen, die Ermittlungen dauern noch an.

Verkehrsunfall mit Wild

Tatort: L 3025 Gemarkung Weilburg Tatzeit: Fr., 16.07.21, zw. 18:50 Uhr Die Fahrerin eines VW Golf kollidierte von Freienfels aus kommend mit einem Reh, welches bei dem Zusammenstoß getötet wurde. Am Pkw selbst entstand ein Sachschaden von geschätzt 1500 Euro.

Verkehrsunfall mit Leichtverletzten

Tatort: 65552 Limburg-Eschhofen, Pariser Straße Tatzeit: Fr., 16.07.21, 15:20 Uhr Im zweispurigen Bereich der Pariser Straße Fahrtrichtung Autobahn kam es beim Fahrstreifenwechsel zu einem Zusammenstoß zwischen einem Ford und einem Porsche, dabei übersah der Fahrer des Ford den Porsche. Der Unfallverursacher verletzte sich bei dem Unfall leicht. Die Höhe des Gesamtschadens an den beiden Fahrzeugen steht noch nicht fest.

Verkehrsunfall

Tatort: 65549 Parkhaus Krankenhaus Tatzeit: Fr., 16.07.21, 14:50 Uhr Beim Einparken in eine Parklücke im Parkhaus des Krankenhauses Limburg beschädigte eine Fahrerin eines Suzuki den dort geparkten Fiat. Bei dem Unfall entstand ein Sachschaden von geschätzten 400 Euro.

Verkehrsunfallflucht

Tatort: 65618 Selters, Am Weidenbruch Tatzeit: zw. Do., 15.07.21, 10:00 Uhr und Fr., 16.07.21, 17:00 Uhr Ein silberfarbener Volvo wurde durch ein anderes Fahrzeug an der Stoßstange beschädigt. Der Unfallverursacher flüchtete von der Unfallstelle, ohne sich um die Schadensregulierung zu kümmern. Mögliche Zeugen und Hinweisgeber werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Sachbeschädigung

Tatort: 65549 Limburg, Schiede Tatzeit: Fr., 16.07.21, 23:30 Uhr Durch eine unbekannte männliche Person wurde die Tür zu einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses eingetreten. Durch einen anwesenden Zeugen konnte eine Personenbeschreibung abgegeben werden. Weitere Zeugen dieses Vorfalls werden gebeten, sich mit der Polizeistation Limburg unter (06431) 91400 in Verbindung zu setzen.

Wohnungseinbruch

Tatort: 65618 Selters-Münster, Hinterstraße Tatzeit: Mi. 14.07.21, 16:15 Uhr Die Tür einer Wohnung eines Mehrfamilienhauses wurde aufgebrochen und aus der Wohnung ein Fernseher im Wert von etwa 500 Euro entwendet. Die Ermittlungen zu möglichen Tätern dauern noch an.