Sinn: Kerze löst Brand aus –

Heute in den frühen Morgenstunden (19.07.2021) rückten die Feuerwehren von Sinn und Herborn zu einem Brand in der Hansastraße aus. Gegen 03.30 Uhr riss ein Rauchmelder die Bewohner eines Hauses aus dem Schlaf. Nach ersten eigenen Löschversuchen verließen alle das Gebäude. Ein Trupp der Feuerwehr löschte letztlich den Brand in einem Zimmer. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass eine brennende Kerze eine Bettdecke und eine Matratze in Brand setzte. Drei Bewohner wurden wegen des Verdachts einer Rauchgasvergiftung durch Rettungswagenbesatzungen behandelt und anschließend zu weiteren Untersuchungen in eine Klinik transportiert. Die Schäden im Brandzimmer können noch nicht beziffert werden. Die Polizei ermittelt wegen fahrlässiger Brandstiftung.

Breitscheid: Fallschirmsprung endet im Krankenhaus –

Am Sonntagmorgen (18.07.2021) kollidierten am Breitscheider Flugplatz, in einer Höhe von rund 300 Meter, eine Fallschirmspringerin und ein Fallschirmspringer. Beide trugen Verletzungen davon und mussten in Kliniken behandelt werden. Die 20-Jährige und der 31-Jährige absolvierten ihren Sprung im Rahmen ihrer Fallschirmspringerausbildung. Derzeit geht die Polizei davon aus, dass der in Breitscheid lebende Mann mit den Füßen an den Schirm der im Landkreis Neuwied lebenden Frau geriet und sich von diesem nicht mehr lösen konnte. Beide sanken langsam zu Boden. Bei der Landung brach sich der Mann den rechten Oberschenkel. Rettungswagenbesatzungen und ein Notarzt übernahmen die Erstversorgung der Verletzten. Die Springerin wurde in eine Siegener Klinik transportiert. Den Transport des Breitscheiders in eine Gießener Klink übernahm ein Rettungshubschrauber.

Aßlar-Berghausen: Radfahrer stürzt mit Promille –

Am Freitagabend (16.07.2021) endete die Promillefahrt eines 40-jährigen Radfahrers im Wetzlarer Klinikum. Ein Arzt nahm ihm auf Anordnung der Polizei eine Blutprobe ab. Gegen 22.15 Uhr war der Aßlarer auf seinem Drahtesel auf der Friedhofstraße unterwegs. Er verlor die Kontrolle über sein Bike und stürzte zu Boden. Eine Rettungswagenbesatzung übernahm die Erstversorgung seiner Schürfwunden und einer Kopfplatzwunde und transportierte ihn zu weiteren Untersuchungen ins Wetzlarer Krankenhaus. Ein Alkoholtest des Aßlarers brachte es auf 3,1 Promille. Polizisten ordneten eine Blutentnahme an. Auf den Promillefahrer kommt nun ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr zu.

Aßlar: Golf und Zweirad prallen zusammen –

Beim Einbiegen von der Brühlstraße auf die Herborner Straße übersah am Samstagabend (17.07.2021) eine Golffahrerin einen Motorradfahrer. Gegen 22.30 Uhr war der 16-Jährige mit seiner Maschine in Richtung Werdorf unterwegs und konnte dem Golf nicht mehr ausweichen. Der in Wetzlar lebende Biker stürzte zu Boden und trug nach einer ersten Einschätzung der Rettungssanitäter Prellungen davon. Für weitere Untersuchungen fuhren diese den Jugendlichen in die Uniklinik nach Gießen. Die 41-jährige Unfallfahrerin aus Ehringshausen kam mit dem Schrecken davon. Die Schäden an beiden Fahrzeugen schätzt die Polizei auf rund 7.000 Euro.

Wetzlar-Blasbach: Motorradfahrer tödlich verunglückt –

Am Sonntagnachmittag (18.07.2021) verstarb ein 65-jähriger Motorradfahrer an den Folgen eines Verkehrsunfalls. Der aus dem Lahn-Dill-Kreis stammende Biker fuhr gegen 15.30 Uhr auf der Landstraße zwischen Hermannstein und Blasbach. Aus bisher nicht bekannten Gründen verlor er in einer Rechtskurve die Kontrolle über seine Maschine und rutschte nach links in den Gegenverkehr. Dort prallte er gegen einen Golf und schleuderte anschließend über das Fahrzeug. Er erlag im Krankenhaus seinen schweren Verletzungen. Die 56 und 52 Jahre alten Golf-Insassen aus dem Landkreis Marburg-Biedenkopf blieben unverletzt. Eine Bereitschaftsstaatsanwältin ordnete die Sicherstellung beider Fahrzeuge an und beauftragte einen Gutachter den genauen Unfallhergang zu rekonstruieren. Die Landstraße musste zwischen 15.40 und 19.25 Uhr voll gesperrt werden.

Wetzlar: Betrunkener Rollerfahrer stürzt –

Mit Prellungen und Schürfwunden überstand ein 70-Jähriger einen Sturz mit seinem Motorroller. Am späten Sonntagabend (18.07.2021) prallte der Wetzlarer auf dem Niedergirmeser Weg gegen einen Fahrbahnteiler und stürzte zu Boden. Der Senior verweigerte die Mitfahrt mit einem Rettungswagen ins Krankenhaus. Eine Streife der Wetzlarer Polizei ließ ihn pusten – das Display des Testgerätes zeigte einen Wert von 2,05 Promille an. Nach einer Blutentnahme und der Sicherstellung seines Führerscheins auf der Wache, durfte der Wetzlarer die Polizeistation wieder verlassen. Ihn erwartet ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Wetzlar-Münchholzhausen: Diebe in der Grundschule – Polizei bittet um Mithilfe –

Über zuvor eingeworfene Scheiben verschafften sich Unbekannte am zurückliegenden Wochenende Zutritt zur Grundschule Sayn-Wittgenstein. Im Zeitraum von Freitagabend (16.07.2021), gegen 17.00 Uhr und Montagfrüh (19.07.2021), gegen 06.15 Uhr schleuderten die Täter auf der Rückseite des Gebäudes Steine gegen zwei Fensterscheiben. Letztlich traten sie die Scheiben ein und gelangten ins Gebäude. Dort griffen sie sich zwei Alu-Tretroller und verließen die Schule. Einen der Roller ließen sie in einem Gebüsch zwischen Schulgebäude und Turnhalle zurück, der zweite fehlt weiterhin. Die Sachschäden summieren sich auf mindestens 700 Euro. Der Wert des Rollers liegt bei rund 100 Euro. Die Polizei sucht Zeugen und fragt: Wer hat die Täter am vergangenen Wochenende an der Schule beobachtet? Wem sind in der genannten Zeit Personen auf dem Gelände aufgefallen? Wer kann Angaben zum Verbleib des Tret-Rollers machen? Hinweise erbittet die Wetzlarer Polizei unter Tel.: (06441) 9180.