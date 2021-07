Frankfurt-Eschersheim: Ehefrau angegriffen

Frankfurt (ots) – (hol) Gestern Abend attackierte ein 21-Jähriger seine

hochschwangere Ehefrau auf offener Straße. Als Passanten eingriffen, griff er

auch diese an. Erst die Polizei überwältigte den Mann.

Gegen 20.00 Uhr gerieten die Eheleute zunächst in einen verbalen Streit. In

dessen Verlauf schlug der Mann seiner hochschwangeren 28-jährigen Frau ins

Gesicht, stieß sie zu Boden und trat sie. Zwei Zeugen (29 und 41 Jahre alt)

eilten der Frau zu Hilfe, wurden aber ebenfalls von dem Mann angergriffen und

leicht verletzt. Als die Polizei eintraf, attackierte der Aggressor auch die

Beamten. Ihnen gelang es schlussendlich, den Mann zu überwältigen. Die Frau

musste ins Krankenhaus gebracht werden, da sie über Schmerzen im Bauch klagte.

Auch ihr Ehemann musste im Anschluss an die Festnahme ärztlich versorgt werden.

Die Polizei ermittelt nun wegen gefährlicher Körperverletzung im Rahmen

häuslicher Gewalt gegen den 21-Jährigen. Die Polizei informierte das Jugendamt

zum Schutz des ungeborenen Kindes über den Vorfall, der nicht der erste seiner

Art in dieser Partnerschaft war.

Frankfurt-Bockenheim: Rücksichtsloser Autofahrer festgenommen

Frankfurt (ots) – (dr) Ein 43 Jahre alter Autofahrer hat in der Nacht von

Sonntag auf Montag (19.07.2021) durch seine rücksichtslose Fahrweise offenbar

einige Menschen in Bockenheim um ihren Schlaf gebracht. Polizeibeamte nahmen den

Mann fest.

Als gegen 01.15 Uhr sowohl über den Notruf als auch beim 13. Polizeirevier

mehrere Anrufe eingingen, dass ein Fahrzeug stark beschleunigend, stark bremsend

und mit quietschenden Reifen die Straßen um den Westbahnhof befahren soll, begab

sich umgehend eine Streife in den gemeldeten Bereich. In der Zwischenzeit konnte

ein Zeuge die aktuelle Position des Störenfrieds übermitteln, welcher sein

Fahrzeug in der Werrastraße abstellte und dieses verließ. Noch am Pkw trafen die

alarmierten Beamten auf den späteren Beschuldigten, einen 43 Jahre alten Mann,

und forderten diesen auf, stehen zu bleiben, um ihn zu kontrollieren. Der

Aufforderung kam dieser jedoch nicht nach, sodass er festgehalten werden musste.

Dabei sperrte er sich, leistete Widerstand und trat nach den Beamten. In der

Folge klickten bei dem renitenten Mann die Handfesseln. Für ihn ging es zunächst

auf die Polizeiwache.

Im Rahmen der fortlaufenden Maßnahmen stellte sich bei dem Festgenommenen

heraus, dass dieser über keine Fahrerlaubnis verfügt. Darüber hinaus bestand der

Verdacht, dass dieser im alkoholisierten Zustand und unter dem Einfluss von

Drogen ein Fahrzeug führte, sodass über die Staatsanwaltschaft eine Blutentnahme

angeordnet wurde. Nach Abschluss der Maßnahmen wurde der 43-Jährige wieder

entlassen.

Während der Festnahme wurden zwei Polizeibeamte leicht verletzt. Sie konnten

ihren Dienst fortsetzen.

Frankfurt-Bahnhofsviertel: Schusswaffe sichergestellt

Frankfurt (ots) – (fue) Am Sonntag, den 18. Juli 2021, gegen 10.10 Uhr,

beobachtete ein Zeuge, wie ein ihm unbekannter Mann Am Platz der Republik eine

Schusswaffe in seinen Rucksack steckte. Der Zeuge verständigte daraufhin sofort

die Polizei, die den Beschuldigten an der Ecke Düsseldorfer Straße/Karlstraße

entdeckte. Beamte des 1. und des 4. Polizeirevieres brachten den Mann zu Boden

und konnten dann in seinem Rucksack eine „scharfe“ Pistole der Marke Makarow

auffinden und sicherstellen.

Bei dem Beschuldigten handelt es sich um einen 54-jährigen Mann aus Litauen, der

angab, dass ihm seine Tochter die Waffe ins Gepäck gelegt habe. Die Waffe wollte

er hier einem Bekannten zeigen. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

Frankfurt-Nordend: 22-Jährige in Straßenbahn angegriffen

Frankfurt (ots) – (dr) Am Sonntagmorgen, den 18. Juli 2021, nahm die Polizei im

Nordend einen 34-jährigen Mann und eine 35-jährige Frau fest, welche in einer

Straßenbahn eine 22-jährige Frau geschlagen und getreten haben.

Die Geschädigte und die späteren Beschuldigten betraten gegen 07.55 Uhr die

Straßenbahn der Linie 18 an der Konstablerwache. Unter den Beschuldigten

entstand in der Folge eine verbale Auseinandersetzung. Die 22-Jährige, die sich

dadurch gestört fühlte, bat diese daraufhin um Ruhe, was dazu führte, dass sie

direkt auf die Geschädigte zugingen. Unvermittelt schlug ihr dann der Mann ins

Gesicht. In der Folge trat das zuvor noch uneinige Duo gemeinsam auf die zu

Boden gegangene 22-Jährige ein. Andere Fahrgäste versuchten noch dazwischen zu

gehen und brachten den Straßenbahnfahrer dazu, die Bahn anzuhalten. Die

Geschädigte erlitt durch die Schläge und Tritte Verletzungen im Gesicht sowie an

Händen und Beinen. Sie konnte sich aus der Bahn nach Hause flüchten, von wo sie

die Polizei verständigte.

Im Rahmen der sofort eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen gelang es einer

Polizeistreife die beide Beschuldigten, welche offensichtlich alkoholisiert

waren, unter erheblichem Widerstand festzunehmen. Unter anderem trat die

35-jährige Frau einen der Beamten gegen das Schienbein, was diesen zu Fall

brachte. Durch die erlittene Sturzverletzung konnte dieser seinen Dienst nicht

mehr fortsetzen. Mit weiteren Tritten scheiterte die Frau glücklicherweise. Sie

sprach jedoch noch diverse Beleidigungen aus. Darüber hinaus kam es seitens des

34-jährigen Mannes zu einer Bedrohung gegenüber den Beamten. Entsprechende

Strafverfahren wurden eingeleitet.

Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde die beiden Festgenommenen

wieder entlassen.