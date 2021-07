Was sich vor Tagen bereits andeutete und was wir als Total-Versagen in der letzten ARN benannten, ist weitaus schlimmer.

Wir sind entsetzt und reden Klartext. Wir haben Informationen aus erster Hand. Wir sprechen mit Olli Talisman, der am Wochenende, wie viele andere auch im Gebiet um Ahrweiler war.

Diese Sondersendung hat Überlänge. Es war uns unmöglich alle Informationen in normaler Sendelänge unterzubringen. Wir bitten Euch um Verständnis

Arminius Runde Nachrichten Sondersendung – Entsetzen, Fassungslosigkeit, Tote – Die verheerende politische Bilanz bisher

Arminius Runde Nachrichten Sondersendung – Entsetzen, Fassungslosigkeit, Tote – Die verheerende politische Bilanz bisher

