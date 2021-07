Verkehrsunfallflucht auf der B9

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte befuhr am 18.07.2021 gegen 18.40 Uhr, mit seinem Pkw VW Passat die B9 von Frankenthal kommend in Richtung Worms auf der linken Spur. Etwa in Höhe der Ausfahrt Rheinufer 2 wurde er von einem bislang unbekannten Fahrzeugführer zunächst rechts überholt, dann zog der Fahrer seinen Pkw auf die linke Spur, sodass der Geschädigte stark abbremsen musste und die Kontrolle über seinen Pkw verlor und im Abfahrtsbereich mit der Leitplanke kollidierte. Hierbei entstand ein geschätzter Schaden von etwa 5.000 Euro. Der bislang unbekannte Fahrzeugführer fuhr mit einem grünen VW Golf weiter in Richtung Worms.

Zeugen werden gebeten sich an die Polizeiinspektion Frankenthal unter der Tel.-Nr.: 06233/313-0 oder an die Polizeiwache Maxdorf unter der Tel.-Nr.: 06237/934-1100 zu wenden. Gerne nehmen wir Ihre Hinweise auch per E-Mail unter pifrankenthal@polizei.rlp.de entgegen.

Verkehrsunfallflucht

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw Audi A4 in der Zeit von 17.07.2021, 16.00 Uhr, bis 18.07.2021, 12.20 Uhr, in der Straße Am Nußbaum, Höhe Hausnummer 44a, ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieses durch einen bislang unbekannten Fahrzeugführer im Bereich des Hecks beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Pkw

Frankenthal (ots) – Der Geschädigte stellte seinen Pkw VW Passat in der Zeit von 17.07.2021, 22.00 Uhr, bis 18.07.2021, 09.00 Uhr, in der Vierlingstraße ab. Als er wieder zu seinem Fahrzeug kam, musste er feststellen, dass dieser durch einen bislang unbekannten Täter am rechten Außenspiegel beschädigt wurde. Der Schaden wird auf etwa 200 Euro geschätzt.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Frankenthal (ots) – Im Zeitraum vom 15.07.2021, ca. 14:00 Uhr, bis zum 16.07.2021, ca. 18:00 Uhr, kam es zu einer Sachbeschädigung in der Georg-Metz-Straße in Frankenthal. Hierbei wurde der geparkte, schwarze BMW, Typ 116i, eines 30-jährigen Geschädigten im Bereich der Motorhaube zerkratzt und eingedellt. In der Nacht zum 16.07.2021 wurden durch Anwohner lautstarke Streitigkeiten im Bereich des Tatortes wahrgenommen.

Ob diese mit der Tat in Verbindung stehen, ist bisher unklar.

Wer kann Hinweise zur Tat oder zum Täter geben?

Verkehrsunfall mit hohem Sachschaden

Frankenthal (ots) – Ein 42-jähriger Autofahrer parkte seinen schwarzen Mercedes Benz Van in Höhe des Anwesens Matthäus-Merian-Ring 8B in Frankenthal. Im Zeitraum vom 15.07.2021, ca. 18:00 Uhr, bis zum 16.07.2021, ca. 06:00 Uhr, wurde der PKW durch bislang unbekannten Täter an der Heckstoßstange, sowie an der linken Fahrzeugseite beschädigt. Der Schaden, welcher sich auf ca. 7.500 EUR beläuft, ist einem Unfallschaden zuzuführen. Täter und Tatfahrzeug sind bislang unbekannt.

