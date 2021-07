Angeblich versuchte Kindesentführung

Venningen (ots) – In den sozialen Medien kursieren aktuell Meldungen, dass in der Südpfalz versucht wurde ein Kind in einem weißen PKW/Kleinbus zu entführen. Eine Abwandlung besagt, dass sich in dem besagten Fahrzeug bereits ein gefesseltes Kind befunden hätte. Diese Meldung konnte durch die Ermittlungen nicht bestätigt werden.

In Gesprächen mit dem betroffenen Kind konnte ermittelt werden, dass es zu keinem Entführungsversuch kam. Das Kind war scheinbar von den Insassen des besagten weißen PKW gewarnt worden, da es auf einer vielbefahrenen Straße gespielt hatte. Ein gefesseltes Kind wurde auch nicht erkannt. Im Umkreis ist kein Entführungsfall eines Kindes bekannt.

Meldungen darüber, dass Kinder aus Fahrzeugen heraus angesprochen werden, beunruhigen alle Eltern und Erziehungsverantwortliche.

Jedoch hat nicht jeder Fremde, der ein Kind anspricht, Böses im Sinn.

Folgende Ratschläge sollten Sie beachten, wenn Kinder davon erzählen, dass sie von Fremden angesprochen wurden:

Loben Sie Ihr Kind dafür, dass es sich Ihnen anvertraut hat.

Vermeiden Sie Gerüchte und beugen Sie somit einer Hysterie in Ihrer Nachbarschaft vor.

Teilen Sie keine spekulativen Informationen über soziale Netzwerke.

Melden Sie den Vorfall der Polizei. Über den Polizeinotruf 110 erreichen Sie diese zu jeder Tages- und Nachtzeit.

Bereiten Sie Ihre Kinder auf solche Situationen vor.

Eltern sollten Verhaltensregeln für den Schulweg und die Freizeit festlegen.

Schicken Sie Ihr Kind möglichst nicht allein, sondern in kleinen Gruppen zusammen mit anderen Kindern zur Schule oder zum Spielplatz.

Halten Sie es zur Pünktlichkeit an.

Wir nehmen Ihre Ängste ernst und sind stets für Sie ansprechbar. Melden Sie bitte jeden verdächtigen Sachverhalt sofort bei Ihrer Polizeidienststelle oder über Notruf.

In der Broschüre “Missbrauch verhindern” unter https://s.rlp.de/H99vT bzw. auf der Internetseite der polizeilichen Kriminalprävention www.polizei-beratung.de finden Sie weitere umfangreiche Informationen zu diesem Thema.

Fahrer nach mehrfachem Überschlag verletzt ins Krankenhaus

Sankt Katharinen/Roxheim (MG) – Bei einem schweren Verkehrsunfall wurde am Freitagabend 16.07.2021 ein Mann verletzt. Der mit seinem Fahrzeug aus Richtung Sankt Katharinen kommende Fahrer geriet aus unklarer Ursache nach rechts von der Fahrbahn ab, prallte mit der Beifahrerseite gegen ein Betonfundament und überschlug sich danach mehrfach. Ersthelfer setzten den Notruf ab.

Neben Rettungsdienst und Polizei wurden auch die Feuerwehren aus Sankt Katharinen, Hargesheim-Roxheim, Wallhausen, die beiden Rüstwagen aus Rüdesheim und Waldböckelheim sowie die Wehrleitung mit der Führungsunterstützung alarmiert.

Bei Eintreffen von Einsatzleiter Rouven Ginz an der Unfallstelle kümmerten sich Ersthelfer bereits um einen Verletzten. Sanitäter der Feuerwehren Wallhausen und Rüdesheim übernahmen bis zum Eintreffen des Rettungsdienstes die weitere Versorgung. Die Wehren leuchteten die Einsatzstelle großflächig aus und stellten den Brandschutz sicher. Durch die massive Beschädigung des Fahrzeugs war zunächst unklar, ob sich weitere Personen im Fahrzeug befanden. Zur weiteren Kontrolle wurden die Türen mit einem Rettungsspreizer geöffnet und der Innenraum sowie die Umgebung mit Wärmebildkameras abgesucht. Zum Absuchen der Umgebung aus der Luft kam auch die Drohnenstaffel des Kreises aus Frei-Laubersheim zum Einsatz.

Nach intensiver Suche war klar, dass keine weiteren Personen betroffen waren. Der Einsatz der 45 Helfer war nach rund zwei Stunden beendet.

Quelle: Freiwillige Feuerwehr VG Rüdesheim

Alkohol macht 48-Jährigen aggressiv

Edenkoben (ots) – Der betrunkene Streit wird immer zum schlimmsten Streit. So kam es am frühen Sonntagmorgen 18.07.2021 um 02.15 Uhr, zwischen 2 stark alkoholisierten Männern in einer Lokalität in der Luitpoldstraße zu einer handfesten Auseinandersetzung, bei der ein 48 Jahre alter Mann mit 1,9 Promille einen 36-jährigen Gast mit 4,4 Promille am Hals packte und ihn in ein Gebüsch warf. Warum es zu dem Handgemenge kam, steht derzeit nicht fest.

Zeugen, die die Streitigkeiten mitbekommen haben, werden gebeten, sich mit der Polizei Edenkoben unter der Telefonnummer 06323 9550 in Verbindung zu setzen.

Langfinger auf dem Künstlermarkt

Edesheim (ots) – Auf dem Künstlermarkt in der Luitpoldstraße waren gestern (18.07.2021, 18 Uhr bis 19 Uhr) Langfinger unterwegs. Einem Standbetreiber wurden angeblich aus dem Fahrzeug Schmuck und Edelsteine von mehreren tausend Euro entwendet, als dieser mit Aufräumarbeiten beschäftigt war.

Die Polizei sucht Zeugen, die Hinweise zu den Unbekannten geben können oder sonstige verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben. Diese werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 06323 9550 zu melden.

Lobenswerte Party

Bad Bergzabern (ots) – Aufgrund eines anonymen Hinweises aus der Bevölkerung konnte am 15.07.21 gegen 23:00 Uhr eine größere Feier von circa 100-150 Abiturienten/-innen im Bereich der Grillhütte am Kastanienbusch festgestellt werden. Weder die Lautstärke noch jugendschutzrechtliche Verstöße oder Verstöße gegen die aktuell gültige CoBeLVo konnte festgestellt werden.

Die Feiernden verhielten sich vorbildlich, sodass auch im Nachgang zur Kontrolle keinerlei Beschwerden aus der Bevölkerung bei der PI Bad Bergzabern eingingen.

Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt

Silz/Gossersweiler-Stein/Birkenhördt (ots) – Am Sonntag 18.07.2021 wurden gleich 3 Zweiradfahrer bei Verkehrsunfällen verletzt. Gegen 12:20Uhr befuhr eine 53-Jährige aus dem Kreis Südliche Weinstraße mit ihrem Mofa die L493 von Silz in Richtung Vorderweidenthal. Kurz nach der Einmündung zum Sportplatz stürzte die Fahrerin beim Wechsel auf den Fahrradweg. Die Verletzte wurde mit dem Rettungshubschrauber in ein Krankenhaus geflogen. Zur Landung des Hubschraubers musste die Landstraße gesperrt werden.

Auf der L 494 zwischen Gossersweiler-Stein und Silz wurde zwei Kradfahrer verletzt. Ein 32-jähriger Fahrer einer Yamaha befuhr gegen 16:40 Uhr die Landstraße in Richtung Silz und wollte auf Höhe einer Kapelle nach links abbiegen. Der nachfolgende 26-jährige Kradfahrer übersah den Abbiegevorgang und konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen. Beim Ausweichen nach links kam es zur Kollision der beiden Kradfahrer. Die Verletzten wurden durch den Rettungsdienst in ein Krankenhaus verbracht. An den Krafträdern entstand ein Sachschaden in Höhe von mehreren Hundert Euro.

Um 17:20 Uhr befuhr ein 17-Jähriger fuhr mit seinem KRAD die Kreisstraße 11 von Birkenhördt kommend in Richtung Bethof. In einer Linkskurve kam der Fahrer aufgrund nicht angepasster Geschwindigkeit nach rechts von der Fahrbahn ab und fuhr in die Böschung. Der Zweiradfahrer zog sich leichte Verletzungen zu und wurde in ein Krankenhaus verbracht. An dem Kraftrad entstand ein Sachschaden in Höhe von 2.500 Euro.

Rollerfahrer zu betrunken für Alkoholtest

Klingenmünster (ots) – Am Samstag 17.07.21 wurde durch einen Verkehrsteilnehmer gemeldet, dass gerade ein Rollerfahrer beim Wenden seines Gefährts an der Gedenkstätte nahe Klingenmünster einfach umgefallen wäre. Der 68-jährige Fahrer konnte einer Verkehrskontrolle unterzogen werden. Hierbei konnte deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden.

Der Rollerfahrer war jedoch alkoholbedingt motorisch nicht dazu in der Lage einen Atemalkoholtest durchzuführen. Daher wurde ihm im Anschluss eine Blutprobe bei der Polizei Bad Bergzabern entnommen. Er konnte ebenfalls keine Fahrerlaubnis vorweisen. Den 68-Jährigen erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Verkehr sowie wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis.

17-Jährige ohne Führerschein erwischt

Waldhambach (ots) – Am Freitag 16.07.21 gegen 22:30 Uhr wurde der Pkw VW in Höhe des Steinbruchs bei Waldhambach einer Verkehrskontrolle unterzogen. Hierbei stellte sich heraus, dass die 17-jährige Fahrerin nicht im Besitz eines Führerscheins ist. Zudem wurde ihr das Fahrzeug durch ihren 19-jährigen Beifahrer überlassen.

An diesen konnte das Fahrzeug jedoch nicht übergeben werden, da er noch in der Probezeit ist und bei einem Atemalkoholtest ein Wert von 0,24 Promille festgestellt wurde.

Für Fahranfänger gilt jedoch der strikte Wert von 0,0 Promille, um am Straßenverkehr teilnehmen zu können. Auf die 17-Jährige kommt nun ein Strafverfahren wegen des Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu. Der 19-jährige Beifahrer muss mit einem Strafverfahren wegen des Zulassens des Fahrens ohne Fahrerlaubnis rechnen.

Pkw-Fahrer lernt nicht dazu

Pleisweiler-Oberhofen (ots) – Am Freitag 16.07.21 gegen 19:43 Uhr wurde der Pkw-Fahrer eines Ford nach einer kurzen Verfolgungsfahrt auf einem Feldweg zwischen dem Industriegebiet Im Weidfeld und Niederhorbach einer Verkehrskontrolle unterzogen.

Hierbei stellte sich heraus, dass der 67-jährige Fahrer aktuell keinen Führerschein besitzt. Bereits im Juni fiel der Unbelehrbare beim Führen eines Pkw ohne Fahrerlaubnis auf. Auf ihn kommt nun eine weitere Strafanzeige wegen Fahrens ohne Fahrerlaubnis zu.

Einbrecher entwenden Blumenerde

Kapellen-Drusweiler (ots) – Am Samstag 17.07.21 zwischen 22:40-23 Uhr, drangen bislang unbekannte Täter über einen Zaun in den Außenbereich eines Baumarktes in Kapellen-Drusweiler ein. Dort entwendeten sie mehrere Säcke mit Blumenerde. Der Abtransport dürfte mit einem Fahrzeug erfolgt sein.

Zeugen werden gebeten sich unter 06343/93340 oder per Email unter pibadbergzabern@polizei.rlp.de mit der Polizeiinspektion Bad Bergzabern in Verbindung zu setzen.

Unfall im Begegnungsverkehr – Verursacher flüchtet

Birkenhördt (ots) – Am Freitagabend 16.07.21 gegen 20:57 Uhr kam es zu einem Verkehrsunfall im Begegnungsverkehr auf der K11 zwischen Vorderweidenthal und Birkenhördt, wobei der Verursacher von der Örtlichkeit floh. Dieser kam in einem leichten Linkskurve auf die Gegenfahrbahn und kollidierte hierbei mit der entgegenkommenden 20-jährigen Fahrerin eines Mercedes. Hiernach setzte der Pkw-Fahrer seine Fahrt Richtung Birkenhördt fort, ohne sich um den verursachten Schaden zu kümmern.

Am Pkw der Fahrerin entstand ein Sachschaden von mindestens 7.500 EUR. Vor Ort konnte auch noch der linke Außenspiegel des Verursacherfahrzeuges sichergestellt werden. Der 24-jährige Fahrer erschien am Folgetag gegen 20:20 Uhr eigenständig bei der Polizei, um seine Beteiligung am geschilderten Verkehrsunfall anzuzeigen. Auf ihn kommt nun eine Strafanzeige wegen unerlaubten Entfernens vom Unfallort zu.

4 MTB-Wegschilder gestohlen

Bad Bergzabern (ots) – Im Zeitraum vom 25.06.-05.07.21 entwendeten unbekannte Täter 4 Wegschilder MTB-Park Pfälzer Wald auf dem Weg von der Augspurger Mühle bis zum Liebfrauenberg. Die Schilder waren jedoch so hoch montiert, dass die Täter Hilfsmittel zur Hand nehmen mussten, um die Wegschilder entfernen zu können.

Zeugen, die Angabe zur Sache machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.

24 MTB-Wegschilder beschmiert

Schweigen-Rechtenbach (ots) – Im Zeitraum vom 08.-11.07.21 wurden 24 Wegschilder MTB-Park Pfälzer Wald durch unbekannte Täter im Wald bei Schweigen-Rechtenbach beschädigt. Die Wegschilder der Tour 10 wurden mit schwarzer Farbe bis zur Unkenntlichkeit besprüht.

Zeugen, die Angabe zur Sache machen können, werden gebeten sich telefonisch oder per E-Mail pibadbergzabern@polizei.rlp.de bei der Polizei Bad Bergzabern zu melden.