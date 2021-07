Medard (ots) – Auf einem Wohnungsgrundstück in Medard kam es am Montag 19.07.2021 um 10:30 Uhr zu einem schrecklichen Fund. Ein Toter, zwei Schwerverletzte und ein Leichtverletzter wurden dort entdeckt. Die Polizei ermittelt nun wegen eines möglichen Tötungsdelikts. Noch ist unklar, was sich heute Morgen in diesem Haus zugetragen hat.

Eine Angehörige alarmierte die Rettungskräfte, nachdem sie ihre Mutter schwer verletzt auffand. Zur Stunde sichert die Polizei rund um das Anwesen Spuren. Auch Rechtsmediziner sind vor Ort.

Erkenntnisse erhoffen sich die Ermittler von einem Angehörigen. Der Mann ist leicht verletzt. Er wurde medizinisch versorgt und wird von der Polizei als Zeuge befragt.

Die beiden Schwerverletzten wurden in Krankenhäuser gebracht. Zwei Rettungshubschrauber waren im Einsatz. Die Ermittlungen der Polizei dauern an. |erf