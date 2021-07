THW-Fachgruppe unterstützt mit 12 Helfern in Ahrweiler (siehe Foto)

Speyer (FG) – Unzählige Katastrophenschützer wie Feuerwehren, Rotes Kreuz und Technisches Hilfswerk (THW) sind seit dieser Woche mit mehreren tausend Helferinnen und Helfern unermüdlich in Einsatz. Seit Samstagmorgen ist auch die Fachgruppe Wasserschaden/Pumpen (WP) des THW Speyer mit 12 Helferinnen und Helfern unterwegs nach Ahrweiler.

Mit 2 LKW und der Schmutzwasserpumpe Hannibal wurde die Fachgruppe WP angefordert, um Keller und Tiefgaragen im Schadensgebiet auszupumpen.

Bereits im Laufe der Woche sind 3 Helferinnen und Helfer aus Speyer zur Unterstützung der Einsatzführung ausgerückt. Ein Helfer unterstützt vor Ort die Pressearbeit des THW.

Parallel dazu unterstützen 2 Helferinnen und Helfer als Technische Berater Hochwasserschutz und Deichverteidigung die Struktur- und Genehmigungsdirektion (SGD) Süd in Speyer. Sie beraten bei Fragen zu möglichen Deichschäden.

Das THW Speyer wünscht seinen Kameradinnen und Kameraden alles Gute und einen erfolgreichen Einsatz sowie dass alle wieder gesund nach Hause kommen.

Quelle: Bundesanstalt Technisches Hilfswerk, Ortsverband Speyer

Bei Fußstreife Drogen aufgefunden

Speyer (ots) – Am Sonntag 18.07.2021 bemerkte im Schützenpark eine Fußstreife gegen 21:00 Uhr leichten Marihuana Geruch. Die Spur führte sie letztlich zu einem 40-Jährigen, der eine geringe Menge an Cannabis unter seiner Decke versteckte. Die Drogen wurden beschlagnahmt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Roller ohne Fahrerlaubnis geführt

Speyer (ots) – Ohne die erforderliche Fahrerlaubnis war am Samstagmittag 17.07.2021 ein 51-Jähriger Mann aus Speyer mit seinem Roller unterwegs. Der Fahrzeugführer wurde mit seinem 45 km/h fahrenden Roller durch eine Polizeistreife im Weißdornweg kontrolliert.

Dabei fiel auf, dass der 51-Jährige noch nie die erforderliche Fahrerlaubnis erworben hatte, um ein solches Kraftfahrzeug zu führen. Die Weiterfahrt wurde untersagt und ein Strafverfahren eingeleitet.

Unter Alkoholeinfluss PKW geführt

Speyer (ots) – Mit einem Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr muss eine 54-jährige Frau aus Lingenfeld rechnen, welche am späten Donnerstagabend mit ihrem PKW durch die Polizei kontrolliert wurde. Zeugen waren zuvor auf die sich auffällig verhaltende Frau aufmerksam geworden und meldeten dies der Polizei. Die Frau war gerade dabei als Führerin ihres PKW aus einer Parklücke auszuparken, als sie von den Beamten angehalten werden konnte.

Bei der anschließenden Kontrolle konnte bei ihr deutlicher Atemalkoholgeruch festgestellt werden. So überraschte es auch nicht, dass die Frau beim Aussteigen stark schwankte und unsicher auf den Beinen war. Ein Atemalkoholtest wurde durch die Frau abgelehnt. Es wurde eine Blutprobe angeordnet und der Führerschein und Fahrzeugschlüssel sichergestellt. Die Polizei appelliert nicht unter dem Einfluss von Alkohol am Straßenverkehr teilzunehmen.

Einbruch in Wohnhaus

Speyer (ots) – Unbekannte Täter brachen in der Nacht von Donnerstag auf Freitag in ein Wohnhaus in der Mittelgasse in Otterstadt ein und durchsuchten die Räumlichkeiten nach Diebesgut. Ob letztlich Gegenstände entwendet wurden, kann derzeit noch nicht angegeben werden. Die Höhe des Gesamtschadens wird noch ermittelt. Das Haus war zum Tatzeitpunkt unbewohnt. Ein Anwohner bemerkte einen Tag vor der Tat zwei männliche Personen, welche er als Paketzusteller wahrnahm. Sie sollen sich nach dem Wohnanwesen erkundigt und dieses über einen 15-minütigen Zeitraum beobachtet haben, weshalb mögliche Bezüge zu dem Einbruch angenommen werden.

Zeugen, die Angaben zu den zwei männlichen Personen machen können oder andere auffällige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Mittelgasse in der Nacht von Donnerstag auf Freitag gesehen haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei,rlp.de) bei der Polizei Speyer zu melden.