Kassel-Vorderer Westen (ots) – Am Sonntagmorgen 18.07.2021 wurde eine 18-Jährige von 3 dunkelhäutigen Männern massiv sexuell angegangen. Das Trio bedrängte die junge Frau und begrabschte sie am ganzen Körper. Als die junge Frau in ein Taxi flüchten wollte, versuchte das Trio sie daran zu hindern.

Wie das Opfer gegenüber den hinzugerufenen Polizeibeamten angab, hatte sich die Tat gegen 06:30 Uhr ereignet. Die 3 dunkelhäutigen Männer haben die junge Frau bereits zuvor auf der Friedrich-Ebert-Straße angesprochen, woraufhin sie jedoch deutlich abweisend reagierte.

Als die 18-Jährige schließlich vor der Sporthalle am Königstor stand und auf ein Taxi wartete, bedrängten die 3 Männer die 18-Jährige massiv und betatschten sie dabei an Gesäß und Brüsten.

Als das Taxi eintraf wollte das Trio die junge Frau am Einsteigen hindern.

Drei sich in unmittelbarer Nähe aufhaltende Freunde der 18-Jährigen sowie der Taxifahrer, kamen der jungen Frau zur Hilfe und griffen ein.

Daraufhin flüchteten die Täter in Richtung Goethestraße.

Täterbeschreibung:

Die 3 Männer sind ca. 20-25 Jahre alt.

Täter 1: ca. 1,70-1,75 Meter groß, normale Statur, dunkle Hautfarbe, kurzrasierte Haare, Dreitagebart. Trug ein weißes Hemd, eine Jeans, Sneaker und einen Rucksack.

Täter 2: Etwa 1,85 Meter groß, schlank, dunkle Hautfarbe, längere gelockte Haare. Trug ein kariertes Hemd, eine grüne Jacke darüber, eine Jeans mit Tarnmuster und einen Rucksack.

Täter 3: ca. 1,80-1,85 Meter groß, dunkle Hautfarbe, längere gelockte Haare. Trug eine Mütze, ein weißes T-Shirt mit Sweatjacke darüber und eine schwarze weite Jogginghose.

Wer den Ermittlern des K 12 Hinweise auf die Täter geben kann, meldet sich bitte unter Tel.: 0561-9100 beim Polizeipräsidium Nordhessen.

