Tödlicher Badeunfall

Groß-Gerau: Bischofsheim-Eulensee (ots) – Am frühen Samstagabend 17.07.21 gegen 19.07 Uhr, eine männliche Person im “Eulensee” gemeldet, welche laut Zeugen sich offensichtlich in einer Notlage befand. Durch sofort alarmierte Rettungskräfte konnte die Person knapp 30 Minuten später aus dem Wasser geborgen und an Land gebracht werden.

Trotz intensiver Reanimationsmaßnahmen verstarb der 58-jährige Mainzer noch vor Ort, ein bereits gelandeter Rettungshubschrauber kam leider nicht mehr zum Einsatz. Ein bereits alarmierter Hubschrauber der Hessischen Polizeifliegerstaffel konnte während des Anfluges zum Einsatzort umkehren.

Die Kripo hat die Ermittlungen vor Ort aufgenommen, Hinweise auf Fremdverschulden liegen nicht vor.

Vor Ort im Einsatz waren die Feuerwehren aus Bischofsheim und Nauheim, 2 Notärzte, 3 Rettungswagen, der Brandschutzaufsichtsdienst, die Notfallseelsorge, 1 Rettungshubschrauber und 5 Streifenwagen des Polizeipräsidiums Südhessen.

Verletztes Kind – Verkehrsunfallflucht – Passanten gesucht

Rüsselsheim (ots) – Freitag, 16.07.2021, ca. 12-12.30 Uhr – Ein 11-jähriger Junge befuhr mit seinem Kinderrad den Gehweg der Stahlstraße aus Richtung Adam-Opel-Straße kommend, in Richtung Aldi auf der rechten Seite. In Höhe Haus Nr. 7 bog ein silberfarbener Pkw Opel, evtl. ein Opel Astra, auf das dortige Firmengelände und kollidierte mit dem auf dem Gehweg fahrenden Jungen. Der Junge stürzte und verletzte sich leicht am rechten Knie und Ellenbogen. Am Rad des Jungen entstand Sachschaden in Höhe von ca. 75 Euro.

Der Unfallverursacher kümmerte sich nicht um den entstandenen Schaden. Der Junge erzählte erst zu Hause von dem Vorfall, deshalb konnte die Unfallzeit nur in etwa bestimmt werden. Nach Angaben des Jungen hätten Passanten den Unfall beobachtet. Diese werden nun gebeten sich zu melden!

Unfallflucht

Ginsheim-Gustavsburg (ots) – Der Geschädigte hatte seinen roten PKW Opel Adam ordnungsgemäß am rechten Fahrbahnrand der Rheinstraße, Höhe Hausnummer 62, geparkt. Ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug touchierte, mutmaßlich im Vorbeifahren, den linken Außenspiegel des geparkten PKW, wodurch dieser beschädigt wurde. Spiegelglas und Abdeckung waren bei Feststellung durch den Geschädigten nicht mehr vor Ort. Ob die Teile durch den Verursacher im Anschluss entwendet / entsorgt wurden, oder ein anderer VT / Anwohner die Teile “weggeschafft” hat, ist noch unklar und Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Der Tatzeitraum erstreckt sich von Samstag 17.07.2021, 18:00 Uhr bis 18.07.2021, 05:40 Uhr.

Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Geschehen geben können werden gebeten sich unter der Rufnummer 06144 / 9666-0 mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

Zeugenaufruf – Unfallflucht auf Parkplatz von Media-Markt

Bischofsheim (ots) – Der GS hatte am Samstag 17.07.2021 seinen schwarzen Opel Corsa ordnungsgemäß auf dem Parkplatz des Media-Marktes geparkt. Im Zeitraum 09:30-19 Uhr stieß ein bislang unbekanntes Verursacherfahrzeug, mutmaßlich beim Rangieren, gegen das Heck des Opel Corsa. Dieser wurde hierdurch beschädigt. Der Verursacher verließ anschließend die Unfallstelle ohne seinen Pflichten als Unfallbeteilgter nachzukommen.

Die Polizeistation Bischofsheim sucht nach Zeugen die sachdienliche Hinweise zum Unfallhergang und dem Verursacher bzw. dem Verursacherfahrzeug geben können. Diese werden gebten sich unter 06144 / 9666-0 mit der Polizeistation Bischofsheim in Verbindung zu setzen.

Darmstadt

Fahrradfahrer fährt Fußgängerin an und flüchtet

Darmstadt/Kasinostraße (ots) – Am frühen Donnerstagabend 15.07.2021 gegen 19:30 Uhr kam es an der Kreuzung Kasinostraße, Bismarckstraße zu einem Zusammenstoß zwischen einem Fahrradfahrer und einer Fußgängerin.

Der bislang unbekannte Mann fuhr mit seinem Fahrrad auf dem Gehweg der Kasinostraße und streifte die 52jährige Darmstädterin, die dort mit ihrem Begleiter lief. Die Passantin wurde dadurch leicht an der Hand verletzt. Nach einem kurzen Streitgespräch fuhr der Radfahrer auf der Kasinostraße weiter stadtauswärts.

Es soll sich um einen jungen Mann Anfang 20 gehandelt haben, der eine hellgraue Jacke und einen schwarzen Rucksack mit weißer Beschriftung getragen haben soll.

Zeugen des Vorfalls werden gebeten, sich beim 2. Polizeirevier unter der Telefonnummer 06151 / 969 3710 zu melden.

Darmstadt-Dieburg

Flur von Mehrfamilienhaus brennt

Reinheim (ots) – Aktuell sind die Feuerwehren von Reinheim, Spachbrücken und Ober-Ramstadt nach einem Brand eines Elektrorollers im Flur eines Mehrfamilienhauses im Gebäude der Willy-Brandt-Straße in Reinheim im Einsatz.

Durch die enorme Hitzeentwicklung ist ein Gebäudeschaden entstanden. Das Haus selbst hat nicht gebrannt. Die Hausbewohner wurden durch die Einsatzkräfte vor Ort evakuiert. Durch die Rauchentwicklung wurden bislang 5 Hausbewohner verletzt. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht

Reinheim (ots) – Am Samstag 17.07. zwischen 16-21:15 Uhr, beschädigte ein noch unbekannter Verkehrsteilnehmer einen Fiat 500 der in der Walter-Kolbe-Straße am Fahrbahnrand abgestellt war.

Etwa 1.000 EUR wird den Fahrzeughalter die Reparatur des Fahrzeuges kosten, welches an der hinteren Stoßstange linksseitig beschädigt wurde. Hinweise zum Unfallverursacher nimmt die Polizeistation Ober-Ramstadt unter der Telefonnummer 06154/6330-0 entgegen.

Anhänger verselbstständigt sich – B 26 gesperrt

Darmstadt-Roßdorf/B 26 (ots) – In der Nacht von Freitag auf Samstag fuhr ein 55-jähriger Mann aus Groß-Zimmern mit seinem Pkw mit Anhänger auf der B26 von Darmstadt in Richtung Dieburg. Unerwartet geriet der Anhänger ins Schlingern, löste sich schließlich vom Pkw des Mannes und kam auf der linken Spur der B26 kurz vor der Abfahrt nach Roßdorf zum Stehen.

Mehrere Verkehrsteilnehmer meldeten daraufhin über Notruf den unbeleuchteten Anhänger.

Eine 52-jährige Groß-Umstädterin konnte mit ihrem Pkw nicht mehr rechtzeitig ausweichen und kollidierte mit dem Anhänger. Sie und ihr 44-jähriger Beifahrer blieben bei dem Unfall unverletzt.

Des Weiteren wurde eine Eisenstange des Anhängers durch den Unfall auf die Gegenfahrbahn geschleudert und dort mehrfach von Fahrzeugen überrollt. Diesbezüglich kam es aber bisher noch nicht zu weiteren Schadensmeldungen.

Die B26 musste für eineinhalb Stunden zwischen der Heinrichstraße und der Abfahrt Roßdorf voll gesperrt werden. Der Pkw und der Anhänger wurden abgeschleppt. Es entstand ein Sachschaden von insgesamt ca. 14.000 EUR.

Gegen 01.30 Uhr war die Fahrbahn geräumt und die Strecke konnte wieder für den Straßenverkehr freigegeben werden.

Kreis Bergstraße

Brand von mehreren hundert Strohballen – Feuerwehren im Einsatz

Lampertheim-Rosengarten (ots) – Am 17.07.2021 bekämpften die Feuerwehren aus Bürstadt, Lampertheim, Hofheim und Hüttenfeld den Brand von mehreren hundert Strohballen auf einer Freifläche im Bereich “Am Küblinger Damm” in Lampertheim-Rosengarten. Ein zunächst gemeldeter Vollbrand einer Scheune bestätigte sich nicht.

Die Feuerwehren werden noch geraume Zeit mit den Lösch- und Nachlöscharbeiten befasst sein. Hinweise zu einer möglichen Brandursache liegen derzeit nicht vor, die Kriminalpolizei wird die Ermittlungen diesbezüglich übernehmen.

Motorradfahrer von überholendem PKW tödlich verletzt

Lorsch/Viernheim/A67 (ots) – Am 17.07.2021 um 13:40 Uhr ereignete sich ein Verkehrsunfall auf der A 67 zwischen der Anschlussstelle Lorsch und dem Viernheimer Dreieck. Ein 57-jähriger Motorradfahrer befuhr die erste Fahrspur der A 67 in südlicher Fahrtrichtung. In gleicher Fahrtrichtung fuhr ein 72-jähriger Pkw-Fahrer und überholte den Motorradfahrer.

Beim Wechseln auf die rechte Fahrspur, übersah der Pkw Fahrer den Motorradfahrer und kollidierte mit diesem. Der Motoradfahrer kam zu Fall und verletzte sich so stark, dass er noch an der Unfallstelle verstarb. Rettungsdienste und Feuerwehren aus dem Umkreis waren im Einsatz.

Quelle: Polizeidirektion Verkehrssicherheit/Sonderdienste

Besuche uns in Telegram

Du möchtest direkt und ohne Umwege über News und Artikel informiert werden ?

Dann besuche unseren Telegramkanal: https://t.me/blaulichthessen