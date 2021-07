Offenbach, Main-Kinzig: Die Polizei-News

Bereich Offenbach

Brand eines Einfamilienhauses – Langen

(ots) – Am Freitagabend 16.07.2021 gegen 19.30 Uhr, kam es in der Gerhart-Hauptmann-Straße, in Höhe der 20er Hausnummern, zu einem Gebäudebrand. Aus bislang unbekannter Ursache brach das Feuer im Bereich der Küche aus und verursachte einen Sachschaden in Höhe von circa 50.000 Euro. Die Bewohner des Hauses blieben hierbei unverletzt.

Die Kriminalpolizei hat die weiteren Ermittlungen übernommen.

Bereich Main-Kinzig

Nach Unfall flüchtig – Großauheim

(ots) – Aus bislang ungeklärter Ursache kam es am Freitagabend 16.07.2021 gegen 22.50 Uhr, in der Bahnhofstraße zu einem Verkehrsunfall. Der Fahrer eines weißen Audi mit Hanauer Kennzeichen bog von der Auheimer Straße kommend nach rechts in die Bahnhofstraße, verlor hierbei die Kontrolle über sein Fahrzeug und kam nach links von der Fahrbahn ab.

Bei der Kollision mit dem Bordstein wurde der Wagen an der Fahrerseite erheblich beschädigt. Die Insassen des Audi flüchteten anschließend zu Fuß von der Unfallstelle.

Die Polizei bittet in diesem Zusammenhang um Hinweise unter der

Telefonnummer 06181 100-0.

