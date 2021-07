Autobahnsperrung aus freudigem Anlass

Fulda (ots) – “Dringende Sperrung der A66 von Neuhof in Fahrtrichtung Fulda wegen Landung des Rettungshubschraubers erforderlich” war am Samstag um 14.30 Uhr die Meldung der Rettungsleitstelle an das Polizeipräsidium Osthessen. Was in solchen Fällen meist schlimme Ursachen hat, war dieses Mal die Folge eines glücklichen Ereignisses.

Eine Frau aus Bad Soden Salmünster stand kurz vor der Entbindung und war mit ihrem Mann auf dem Weg in ein Fuldaer Krankenhaus. Kurz vor der Anschlussstelle Fulda-Süd kam es in dem Auto zur Niederkunft. Nach dem Notruf des Vaters kam ein Notarzt per Hubschrauber vor Ort und konnte nach kurzer Untersuchung sein ok für den Weitertransport von Mutter und Kind per RTW in das Krankenhaus geben.

Aus dem Krankenhaus konnte der glückliche Vater kurz darauf vermelden “Mutter und die kleine Lara sind wohlauf”. Die Autobahn war aufgrund des Einsatzes für ca. 5 Minuten gesperrt.

Verkehrsunfall mit Personenschaden

Rotenburg an der Fulda/Ronshausen (ots) – Sonntag, 18.07.2021 gegen 11:15 Uhr – Im Ortsteil Machtlos fuhr ein 58-jähriger PKW-Fahrer aus Mühlhausen auf der Hauptstraße, als ein 7-jähriger Radfahrer im Einmündungsbereich der Straße “Zum Haken” in Richtung Raiffeisenstraße fuhr. Der PKW-Fahrer konnte gerade noch rechtzeitig abbremsen, der Junge jedoch dem vorfahrtberechtigten PKW nicht mehr ausweichen und stürzte nach dem Zusammenprall.

Dabei zog er sich leichte Verletzungen zu, ein Fahrradhelm verhinderte Schlimmeres; er wurde zur Untersuchung in das Klinikum Bad Hersfeld mittels Rettungstransportwagen gebracht. Am PKW und Rad entstand Sachschaden: 3.100 Euro.

Bebra (ots) – Samstag, 17.07.2021 gegen 12:26 Uhr Auf dem Parkplatz vom Toom-Baumarkt lief ein dreijähriges Kind just zu dem Zeitpunkt in eine freie Parklücke, als ein PKW-Fahrer dort einbog. Der 40-jährige Fahrer aus Bebra konnte nicht mehr rechtzeitig abbremsen und erfasste das Kind mit der vorderen rechten Fahrzeugecke, es wurde dabei am Oberschenkel verletzt und in das Klinikum Bad Hersfeld eingeliefert.

Bad Hersfeld (ots) – Am Freitagnachmittag 16.07.2021 um 14.10 Uhr kam es zu einem Auffahrunfall in der Eichhofstraße. Eine 44-jähriger Pkw Fahrer aus Eiterfeld musste verkehrsbedingt bremsen. Eine 40-jährige Autofahrerin aus Bad Hersfeld bemerkte dies zu spät und fuhr auf.

An beiden Pkw entstand Sachschaden in Höhe von 2.500 EUR. Die Autos waren noch fahrbereit und konnten ihre Fahrt fortsetzen.

Bad Hersfeld (ots) – Am Samstagabend 17.07.2021 um 18.55 Uhr befuhr eine 50-jährige Pkw-Fahrerin aus Schenklengsfeld die Eichofstraße in Richtung Hainstraße. In Höhe der Hausnummer 2 musste sie verkehrsbedingt bremsen. Ein dahinterfahrender 25-jähriger Rollerfahrer mit 19-jähriger Sozia, beide aus Bad Hersfeld, bemerkte dies zu spät und fuhr auf den Pkw auf.

Hierbei erlitten sie Prellungen und mussten mit einem Rettungswagen ins Klinikum gebracht werden, wo sie stationär aufgenommen wurden. Der Rollerfahrer war nicht im Besitz einer Fahrerlaubnis. Der entstandene Sachschaden beträgt 2.500 EUR.

Schwerverletzter nach Streit in Hünfeld

Am frühen Samstagmorgen kam es gegen 03.40 Uhr in der Lindenstraße in Hünfeld zu einer Auseinandersetzung zwischen 2 Personengruppen. Ein 20 Jähriger aus Hünfeld wurde dabei schwer verletzt und in ein Krankenhaus eingeliefert.

Die Kriminalpolizei Fulda hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet um Hinweise unter Tel.: 0661 / 105-0.

B458 Abfahrt Wickers

Am 16.07.2021 gegen 18:40 Uhr befuhr ein 41-jähriger Pkw-Fahrer aus der Gemeinde Hilders die Bundesstraße 458 vom Grabenhöfchen kommend in Richtung Hilders. Aus der zweiten Abfahrt Wickers kommend fuhr ein 65-jähriger Pkw-Fahrer mit angehängtem Wohnwagen auf die B 458 in Richtung Grabenhöfchen auf. Hierbei stieß der in Richtung Hilders fahrende Pkw mit dem Wohnwagen zusammen.

Der 41-jährige Pkw-Fahrer wurde mit Schmerzen in der Schulter zur ärztlichen Untersuchung mit einem Rettungswagen ins Klinikum Fulda transportiert. An beiden Fahrzeugen entstand Sachschaden in Höhe von 21.000 EUR.

Bebra

In der Zeit vom 12.07.21, 08 Uhr bis 16.07.21,19.30 Uhr kam es in Bebra zu einer Verkehrsunfallflucht. Ein 23-jähriger Mann aus Bebra parkte seinen PKW BMW ordnungsgemäß in Bebra, Grimmelsbergstraße 3 vor dem Betriebsgelände der Firma Elektro Zang. Das Fahrzeug stand dort vom 12.07.21, 08 Uhr bis 16.07.21,19.30 Uhr.

Als der Eigentümer am 16.07.21 zu seinem PKW kam, stellte er eine Beschädigung in Form von Kratzern an der vorderen, rechten Stoßstange fest. Die Schadenshöhe beträgt ca.1.500 EUR. Der Unfallverursacher entfernte sich vom Unfallort, ohne sich um den Schaden zu kümmern und ist flüchtig. Hinweise an die Polizei in Rotenburg unter 06623-9370.

Neuenstein/L3155 (ots) – Am Freitagabend 16.07.2021 gegen 20.00 Uhr, befuhr ein 16jähriger aus Neuenstein mit seinem Kleinkraftrad (125 ccm) die Landstraße von Saasen kommend in Richtung Aua. In einer Kurve kam er, vermutlich aufgrund eines Fahrfehlers, nach rechts von der Straße ab und überschlug sich.

Durch den Sturz erlitt er sehr wahrscheinlich eine Fraktur des Unterschenkels und musste durch einen Rettungswagen in das Klinikum nach Bad Hersfeld gebracht werden.

