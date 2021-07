Mehrere Festnahmen in der Drogenszene

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Am Freitag 16. Juli 2021 wurden Polizeibeamte auf eine 33-jährige Frau aufmerksam, die im Bahnhofsviertel mit Drogen handelte. Die Frau wurde daraufhin festgenommen. Bei ihr konnten noch 24 “Steine” (insgesamt 4,3 Gramm) Heroin aufgefunden werden.

Die weiteren Ermittlungen führten dann zu einem Hotelzimmer in der Moselstraße. In dem Zimmer konnten 3 weitere Beschuldigte angetroffen und festgenommen werden. Bei ihnen handelt es sich um 2 Männer im Alter von 31 und 34 Jahren sowie um eine weibliche Person im Alter von 35 Jahren.

Neben einer Feinwaage, einem Mountainbike und drei Mobiltelefonen konnten noch 0,17 Gramm Crack, 11,01 Gramm Haschisch und 52,06 Gramm Heroin aufgefunden und sichergestellt werden.

Bei der 35-Jährigen konnten weitere 5,3 Gramm Heroin aufgefunden werden, welches sie zuvor hier erworben haben dürfte. Die Ermittlungen in der Sache dauern an.

41-Jähriger mit Messer am Bauch

Frankfurt-Bahnhofsviertel (ots)-(fue) – Aus bislang noch unbekannter Ursache kam es am Freitag 16. Juli 2021 gegen 09.30 Uhr, zu einem Streit zwischen 2 Männern in der Moselstraße, in Höhe der Hausnummer 36. Plötzlich zog einer der Männer ein Messer und verletzte dabei einen 41-jährigen Frankfurter am Bauch.

Dieser wurde später in ein Krankenhaus verbracht, der Täter floh vom Ort des Geschehens.

Täterbeschreibung:

männlich, etwa 35 Jahre alt und ca. 180 cm groß. Trug eine Jacke deren obere Hälfte weiß und deren untere Hälfte rot ist. Dazu eine Cargo-Hose mit aufgenähten Seitentaschen.

Sachdienliche Hinweise werden erbeten an das 4. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510400.

Kfz-Diebstahl

Frankfurt-Nordend (ots)-(fue) – Am Freitag 16. Juli 2021, wurde ein schwarzer Chevrolet Corvette C1 Roadster mit dem amtlichen Kennzeichen OF-H 47H als gestohlen gemeldet. Der Wagen stand zwischen 00.30-06.00 Uhr geparkt in der Adlerflychtstraße.

Personen, welche im Tatzeitraum verdächtige Wahrnehmungen gemacht oder Hinweise zum Verbleib des Fahrzeuges geben können, werden gebeten, sich mit dem 1. Polizeirevier unter der Telefonnummer 069-75510100 in Verbindung zu setzen.

Trickdiebstahl – Seniorin Schmuck gestohlen

Frankfurt-Bockenheim (ots)-(fue) – Zwei bislang unbekannte Täter sprachen am Freitag 16. Juli 2021 gegen 11.00 Uhr, eine 87-jährige Frau vor einem Mehrfamilienhaus in der Georg-Speyer-Straße an. Der Frau gegenüber gaben sie an, von den Stadtwerken zu sein und nach einem Wasserrohrbruch die Leitungen ihrer Wohnung kontrollieren zu müssen.

Die Geschädigte ließ daraufhin die beiden Männer in ihre Wohnung ein. Während sich einer der Täter zusammen mit der Mieterin im Bad aufhielt, durchsuchte der zweite Täter die Wohnung nach Wertgegenständen. Nachdem man gefunden hatte, wonach man suchte, verließen die beiden “Handwerker” den Tatort mit Schmuck im Wert von ca. 3.500 EUR.

Täterbeschreibung:

Täter 1: Etwa 40 Jahre alt, ca. 169 cm groß und von kräftiger Statur. Trug eine dunkle Brille, hatte dunkle, kurze Haare, dunkle Hautfarbe, war dunkel gekleidet und trug eine Mund-Nasenbedeckung.

Täter 2: Etwa 40 Jahre alt, 175-180 cm groß, von normaler Statur, helle Hautfarbe. Insgesamt dunkel gekleidet.

Mit einem weiteren Auftreten der Täter ist zu rechnen.

