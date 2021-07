Bad Dürkheim / Grünstadt / Haßloch / Lambrecht – 18.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Kindenheim: Verpuffung in einem Wohnhaus

Kindenheim (ots) – In Kindenheim kam es am frühen Sonntagmittag, gegen 11:25 Uhr, zu einer Verpuffung in einem Wohnhaus. Zur Ereigniszeit befanden sich zwei Personen in diesem Wohnhaus. Eine Person erlitt Verletzungen und wird in einem Krankenhaus behandelt. Die zweite Person blieb unverletzt. Zu den Umständen, wie es zu der Verpuffung kam, können aktuell keine Aussagen getroffen werden. Die Kriminalpolizei hat die Ermittlungen aufgenommen.

Bad Dürkheim: Betrunken auf dem Fahrrad unterwegs

Bad Dürkheim (ots) – Am Samstag, 17.07.2021, gegen 22:00 Uhr wurden in Bad Dürkheim, Stadtteil Leistadt aus Richtung Weisenheim am Berg kommend mehrere Verkehrskontrollen durchgeführt. Gegen 22:58 Uhr konnten bereits akustisch aus der Ferne Reifenquietschen wahrgenommen werden. Als das Reifenquietschen immer näherkam, konnten insgesamt drei Fahrradfahrer auf der L522 wahrgenommen werden. Diese wurden einer Verkehrskontrolle unterzogen. Bei zwei der drei polnischen Mitbürger endete die Fahrt noch vor Ort. Bei der 19- jährigen Fahrradfahrerin konnte ein Atemalkoholwert von 1,75 Promille festgestellt werden. Bei dem 20-jährigen Fahrradfahrer wurde ein Atemalkoholwert von 2,13 Promille festgestellt. Die Fahrräder mussten noch vor Ort abgestellt und verschlossen werden. Der dritte Begleiter durfte seine Fahrt fortsetzen. Auf die beiden kommen nun jeweils ein Strafverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr zu.

Forst: Hoher Sachschaden durch Farb-Sprüher

Forst an der Weinstraße (ots) – Insgesamt 11 Häuserfassaden wurden im Laufe der letzten Nacht (Sa., 17.07.21, 20:00 Uhr bis So., 18.07.21, 08:15 Uhr) in der Weinstraße durch unbekannte(n) Farb-Sprüher mit schwarzer Sprühfarbe besprüht und beschädigt. Es wurden in allen Fällen einfache schwarze Farbstriche ohne jegliche Symbolik aufgesprüht. Der verursachte Sachschaden kann noch nicht genau beziffert werden, dürfte jedoch mehrere tausend Euro betragen. Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen!

Haßloch: Zeugenaufruf nach Unfallfluchten

Haßloch (ots) – Am Samstag, 17.07.2021, kam es in der Kirchgasse in Haßloch gleich zu zwei nicht im Zusammenhang stehenden Unfallfluchten.

Gegen 16:30 Uhr hörte ein Anwohner Unfallgeräusche. Als er nach draußen schaute, sah er einen Radfahrer auf der Motorhaube eine geparkten PKW (Audi, schwarz) liegen. Der Radfahrer stieg wieder auf sein Fahrrad und fuhr in Richtung der Straße „Schießmauer“ davon, ohne sich in irgendeiner Weise um den entstandenen Sachschaden (ca. 800,- Euro) zu kümmern. Der Radfahrer wirkte laut Zeugenaussage „ungepflegt“, hatte einen Schnauzer und trug ein blaues T-Shirt.

Gegen 23:30 Uhr wurde dann ein schwarzer VW-Passat, welcher in der Kirchgasse geparkt war, durch ein vorbeifahrendes Fahrzeug beschädigt. Es entstand Sachschaden im linken Frontbereich in Höhe von ca. 1500,- Euro. Auch in diesem Fall flüchtete der/die Verursacher(in).

Eventuelle Zeugen/-innen werden gebeten, sich mit der Polizeiinspektion Haßloch in Verbindung zu setzen.

