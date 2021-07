Neustadt: Die Polizei-News

Neustadt an der Weinstraße – 18.07.2021 – Die Polizei berichtet von Vorfällen aus dem Dienstbezirk. Werden Hinweise gesucht und Sie haben etwas gesehen, dann wenden Sie sich bitte an die zuständige Polizeidienststelle (Kontaktdaten im Bericht bzw. unten).

Neustadt: Alkoholisiert am Steuer/Fahrzeugführer mit über 1,5 Promille

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 18.07.2021 gegen 00:00 Uhr fiel den Polizeibeamten im Rahmen der Streifenfahrt ein vorausfahrendes Fahrzeug auf, welches in Geinsheim einer allgemeinen Verkehrskontrolle unterzogen wurde. Während der Kontrolle konnte bei dem 70-jährigen Fahrzeugführer aus Neustadt/W. deutlicher Atemalkoholgeruch wahrgenommen werden. Ein freiwillig durchgeführter Atemalkoholtest ergab daraufhin eine Atemalkoholkonzentration von über 1,5 Promille. Dem Fahrzeugführer wurde eine Blutprobe entnommen, der Fahrzeugschlüssel wurde sichergestellt. Den Fahrzeugführer erwartet nun ein Ermittlungsverfahren wegen Trunkenheit im Verkehr.

Neustadt: Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen / Vorfahrt missachtet

Neustadt/Weinstraße (ots) – Am 16.07.2021 gegen 16:00 Uhr ereignete sich auf der B 39 in Höhe der Anschlussstelle Neustadt-Süd/ BAB 65 ein Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Der 26-jährige Unfallverursacher aus dem Raum Südliche Weinstraße missachtete beim Linksabbiegen auf die Autobahnauffahrt die Vorfahrt des entgegenkommenden Fahrzeugs der 45-jährigen Unfallbeteiligten aus dem Kreis Münster. Durch den Zusammenstoß wurde eines der beiden Fahrzeuge auf das Fahrzeug eines 32-jährigen Fahrzeugführers aus Neustadt geschoben, welcher gerade im Einmündungsbereich der BAB 65 zur B 39 verkehrsbedingt hielt. Einer der Fahrzeugführer wurde bei dem Verkehrsunfall leichtverletzt. Es entstand Sachschaden in Höhe von 11.000 EUR. Für die Dauer der Aufräum-und Bergungsarbeiten kam es kurzzeitig zu Verkehrsbehinderungen.

Kontakte (Polizeiinspektionen der Polizeidirektion Neustadt):