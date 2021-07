Mannheim: Die Sommerbühne der Alten Feuerwache vom 23. Juli bis 23. August 2021

Mannheim – Vom 23. Juli bis 23. August 2021 bietet die Alte Feuerwache jeweils von Donnerstag bis Montag um 20 Uhr musikalische Unterhaltung vom Feinsten! Mehr als vier Wochen lang werden in 24 Konzerten von Reggae über Pop, Jazz, Folk und HipHop sämtliche musikalischen Vorlieben bedient.

Bis zu 300 Gäste dürfen sich im Freien ohne Maske aufhalten. Zutritt haben Getestete, Geimpfte und Genesene, ohne vorherige Anmeldung. Bei schlechtem Wetter wird in der Halle gespielt, dort gilt dann Maskenpflicht.

Das leibliche Wohl

Der Biergarten hat in diesem Zeitraum ab 18 Uhr geöffnet. An der Selbstbedienungsbar erhalten die Gäste erfrischende Drinks und sommerlichen Specials, wie hausgemachtem Eistee oder Cocktails. Der Foodtruck von „The Eatery“ bietet dazu Burger, Würstchen und Salate an – natürlich auch in vegetarischen Varianten.

Die wichtigesten Punkte zur Sommerbühne (23.07. – 23.08.) auf einen Blick:

Livemusik auf der Open-Air-Bühne von Donnerstag bis Montag, jeweils ab 20 Uhr

Der Eintritt ist frei, Einlass ist ab 18 Uhr

Einlass nur mit 3G: getestet, geimpft, genesen

Großer Biergarten mit Selbstbedienung

Regionaler Foodtruck, auch mit fleischlosen Leckerbissen

Bei Regen finden die Konzerte im Hallencafé statt.

Alle Termine, weitere Infos oder mögliche Änderungen finden Sie jederzeit aktualisiert auf unserer Homepage unter: https://altefeuerwache.com/programm/konzerte/sommerbuehne/