Frankenthal – Verkehrsunfall mit verletzter Radfahrerin

Am 15.07.2021, gegen 20.45 Uhr, befuhr eine 20-jährige Frankenthalerin mit ihrem Fahrrad die Kanalstraße in Richtung Innenstadt. Etwa in Höhe Hausnummer 49 löste sich ein Schutzblech, geriet ins Laufrad und brachte die Fahrradfahrerin letztendlich zu Fall. Durch den eingesetzten Rettungsdienst wurde sie zur Überprüfung der Verletzungen in ein Krankenhaus verbracht. Der Sachschaden liegt bei etwa 100 Euro.

