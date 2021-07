Germersheim – „Unwissenheit schützt vor Strafe nicht“

Das Fahrzeug eines 36-jährigen Autofahrers geriet gestern in den Fokus der Germersheimer Polizei. Die Beamten erkannten an den vorderen Seitenscheiben eine auffällig dunkle Folierung. Bei der anschließenden Kontrolle äußerte der Fahrer, nicht gewusst zu haben, dass diese Verdunklung der Scheiben nicht erlaubt ist. Auf ihn kam dennoch eine entsprechende Verwarnung zu. Außerdem musste er die Folierung entfernen.

Rülzheim – Paketbote übersieht Radfahrerin

Gestern Mittag übersah ein Paketbote in der Römerstraße eine 38-jährige Fahrradfahrerin, die gerade an seinem Transporter vorbeifahren wollte. In diesem Moment öffnete er die Tür seines Fahrzeugs und touchierte die Radfahrerin. Sie stürzte und musste mit leichten Verletzungen zur weiteren medizinischen Abklärung in ein Krankenhaus eingeliefert werden.