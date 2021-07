Rheinpfalzkreis: Die Polizei-News

(Mutterstadt) Mehrere Betrugsversuche am Telefon

Am Donnerstag in der Zeit von 10:00 – 13:00 Uhr erhielten mehrere Anwohner von Mutterstadt betrügerische Telefonanrufe. Bei allen Anrufen gab die Anruferin an, dass sie von der „Polizei Mutterstadt“ sei. Angeblich sei in der Nachbarschaft eine ältere Frau überfallen worden. Nun habe man einen Täter gefasst und bei diesem einen Zettel mit Namen von Anwohnern gefunden. Schnell wurde das Gespräch in Richtung vorhandenem Schmuck und Bargeld gelenkt. Die Angerufenen durchschauten alle die Betrugsmasche und beendeten das Telefonat, sodass es zu keinem finanziellen Schaden gekommen ist. Die Polizei weist darauf hin, dass seitens der Polizei keine telefonischen Nachfragen bezüglich finanziellen Verhältnissen erfolgen. Lassen Sie sich am Telefon nicht unter Druck setzen, kontaktieren Sie bei Zweifel die Polizei unter der Notrufnummer 110. Die Polizei ruft auch niemals von der Nummer 110 an.