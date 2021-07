Verkehrssicherheitstage an Schulen- Simulator und Rauschbrille beeindrucken Schülerinnen und Schüler

Nach einer Zwangspause im letzten Jahr fanden am 14.07.2021 und 15.07.2021 wieder die Verkehrssicherheitstage an den Gymnasien Nikolaus-von-Weis und Friedrich-Magnus-Schwerd statt. Die durch die jeweilige Schulleitung initiierte Veranstaltung wurde unterstützt von Angehörigen der Feuerwehr und Polizei sowie vom Bund gegen Alkohol und Drogen im Straßenverkehr (BADS). Ziel dieser Veranstaltung war es, den Schülerinnen und Schülern das Thema Verkehrssicherheit und das damit einhergehende richtige Verhalten im Straßenverkehr näher zu bringen. Ein elementares Thema stand hierbei besonders im Fokus: Drogen und Alkohol im Straßenverkehr. Wie sich Alkohol auf den Körper auswirkt, konnten die Schülerinnen und Schüler bei einem sogenannten „Torkelparcours“ selbst erfahren. Unter Verwendung einer Rauschbrille, welche alkoholbedingte Ausfallerscheinungen simuliert, hatten die Teilnehmerinnen und Teilnehmer die Möglichkeit bei einem Hindernisparcours ihre eigene Geschicklichkeit und ihr Reaktionsvermögen auf die Probe zu stellen. Verlängerte Reaktionszeiten, Fehleinschätzungen von Nähe und Entfernungen, Gleichgewichtsstörungen sowie der bekannte „Tunnelblick“ waren das Ergebnis. Wie schwer es ist, mit diesen Folgen stets die Kontrolle über ein Fahrzeug zu behalten, wurde den Schülerinnen und Schülern anhand eines Fahrsimulators deutlich gemacht. Verzögerungen des Ansprechens von Lenkung und Bremsen demonstrierten hierbei die Verlängerungen der Reaktionszeit bei Alkoholeinfluss. Schnell kann es hier zu einem Unfall mit Verletzten oder im äußersten Fall zu Toten kommen. Wie es gelingt, verunfallte Personen zu retten und zu bergen, um ihnen eine sofortige medizinische Versorgung zu gewährleisten, zeigten die Angehörigen der Feuerwehr. Auch hier durften die Teilnehmerinnen und Teilnehmer selbst üben wie man mit einer Spreizschere umgeht. Sichtlich Eindruck hinterlassen haben zudem die anschließenden, mit Bildern untermauerten Schilderungen der Polizeibeamten über so manche Unfallgeschehnisse, bei denen Drogen und Alkohol die Ursache waren.

Alle Beteiligten zogen ein positives Resümee: Die insgesamt ca. 200 Schülerinnen und Schülerinnen zeigten großes Engagement, hatten sichtlich Spaß und hörten mit gebotener Ernsthaftigkeit den Referenten zu. Die Polizei Speyer ist überzeugt davon, dass die Verkehrssicherheitstage den Beteiligten nachhaltig in Erinnerung bleiben und sie sich positiv auf ihr Verhalten im Straßenverkehr auswirken werden.

Zwei Leichtverletzte und 18.000 Euro Schaden

Zu einem Unfall kam es gestern um 13:13 Uhr an der Kreuzung Dudenhofer Straße/Theodor-Heuss-Straße. Weil die Ampelanlage ausgefallen war, übersah eine 64-jährige PKW-Fahrerin beim Linksabbiegen in die Theodor-Heuss-Straße den vorfahrtsberechtigten PKW eines 28-Jährigen, der die Dudenhofer Straße in Richtung Ortsausgang befuhr. Als die Fahrzeuge im Einmündungsbereich zusammenprallten, wurden in beiden PKW die Airbags ausgelöst. Sowohl die 64-Jährige als auch der 28-Jährige erlitt leichte Verletzungen. Der Gesamtschaden wird auf ca. 18.000 Euro geschätzt.

Schulwegüberwachung

Der Schulweg überwacht wurde gestern Morgen im Zeitraum von 07:30 – 08:15 Uhr am Hans-Purrmann-Gymnasium sowie an der Siedlungsschule. Während sich die Verkehrsteilnehmerinnen und -teilnehmer in der Otto-Mayer-Straße verkehrskonform verhielten, wurden an der Siedlungsschule im Birkenweg drei Verstöße aufgrund eines nicht angelegten Sicherheitsgurtes, eines fehlenden Kindersitzes sowie einer ungültigen Hauptuntersuchung geahndet.

Einbruch in Restaurant

In die Räumlichkeiten eines Restaurants in der Ludwigstraße eingedrungen ist in der Nacht von Donnerstag auf Freitag ein Unbekannter. Es wurde weder ein Schaden verursacht noch etwas entwendet. Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Ludwigstraße beobachtet haben, werden gebeten, sich unter der Tel. 06232/137-0 oder per Email (pispeyer@polizei.rlp.de) an die Polizei Speyer zu wenden.

Kupferkabel gestohlen-Zeugen gesucht

Unbekannte gelangten im Zeitraum von 14.07.2021 auf 15.07.2021 auf das Gelände der Kläranlage in der Franz-Kirrmeier-Straße und entwendeten Kupferkabel im Wert von schätzungsweise 600 Euro.

Die Polizei sucht Zeugen, die im Tatzeitraum verdächtige Personen oder Fahrzeuge im Bereich der Franz-Kirrmeier-Straße beobachtet haben.