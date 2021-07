Jugendliche Langfinger

Kaiserslautern (ots) – Mit jugendlichen Ladendieben hatte es die Polizei am

Donnerstag in der Innenstadt zu tun. In einem Supermarkt in der Fruchthallstraße

fielen innerhalb einer guten Stunde drei Jugendliche auf, die „lange Finger“

machten.

Schon kurz nach 8 Uhr hatte der Hausdetektiv ein Mädchen im Blick, das sich an

der „Frische-Bar“ bediente und einen Transportbehälter mit verschiedenen

Früchten füllte. Als die Jugendliche den Behälter in ihren Rucksack steckte und

anschließend die Kasse passieren wollte, ohne das Obst in ihrer Tasche aufs Band

zu legen, sprach der Sicherheitsmitarbeiter sie an. Die 15-Jährige gab den

Ladendiebstahl schließlich zu. Der Vater des Mädchens wurde verständigt und ein

Strafverfahren eingeleitet.

Eine gute Stunde später wurde auch ein 14-jähriger Junge dabei beobachtet, wie

er Süßigkeiten aus dem Regal nahm und anschließend zusammen mit seinem Begleiter

in einen anderen Bereich des Marktes lief. Während der Komplize ihn verdeckte,

steckte der 14-Jährige die Süßigkeiten in seinen Hosenbund. Anschließend wollten

die beiden Jungs den Markt verlassen, ohne die Waren zu bezahlen. Sie wurden

aber vom Hausdetektiv angesprochen und ins Büro gebeten. Die weiteren

Ermittlungen laufen. |cri

Körperverletzung durch Kinder

Kaiserslautern (ots) – Mädchen im Kindesalter sind am Mittwoch in Kaiserslautern

miteinander in Streit geraten. Dabei kam es zu Körperverletzungen.

Die Eltern eines 12-jährigen Mädchens erstatteten am Donnerstag bei der Polizei

Anzeige. Sie gaben an, dass ihre Tochter gewaltsam von anderen Mädchen von einer

Bank gestoßen wurde und ihr auch ein Basketball ins Gesicht geworfen wurde. Die

12-Jährige wurde dadurch verletzt.

Hinweise auf die mutmaßliche „Täterin“ und ihre Begleiterin liegen vor, bedürfen

aber der weiteren Ermittlungen. Das Haus des Jugendrechts hat die Bearbeitung

übernommen. |cri

19-Jähriger im Rauschzustand

Mackenbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Ein junger Mann aus dem Landkreis ist

in der Nacht zu Freitag in Mackenbach unangenehm aufgefallen und hat für einen

Einsatz von Polizei und Rettungsdienst gesorgt. Der 19-Jährige war – vermutlich

unter dem Einfluss berauschender Mittel – völlig ausgerastet.

Kurz nach 2 Uhr war die Polizei alarmiert worden, weil sich unbekannte Personen

unbefugt Zugang zu einem Privatgrundstück verschafft hatten und dort laut

herumschrien – und dadurch Anwohner aus dem Schlaf rissen.

Als Polizeibeamte vor Ort eintrafen, fanden sie einen jungen Mann, der

oberkörperfrei auf dem Boden lag, lautstark herumschrie und wild um sich schlug

und trat. Erst durch den Einsatz des Distanz-Elektro-Impuls-Gerätes gelang es,

ihn zu fixieren, und mit Unterstützung des Rettungsdienstes konnte der Mann

schließlich in ein Krankenhaus gebracht werden.

Bei den weiteren Ermittlungen stellte sich heraus, dass bei dem unbefugten

Eindringen auf das Grundstück in Mackenbach ein Zaun beschädigt wurde. Die

Polizei ermittelt deshalb auch wegen Hausfriedensbruchs und Sachbeschädigung.

|cri

Beim Ausparken gerammt – Zeugen gesucht

Kaiserslautern (ots) – Vermutlich beim Ausparken hat ein Autofahrer am

Donnerstag am St.-Marien-Platz einen VW Golf touchiert und dabei Sachschaden

angerichtet. Weil der Verantwortliche sich einfach aus dem Staub machte, ohne

den Unfall zu melden, ermittelt die Polizei wegen Fahrerflucht und bittet um

Hinweise. Der Unfall muss sich zwischen 9 und 13.45 Uhr ereignet haben. Der VW

Golf wurde dabei an der Beifahrertür beschädigt.

Auch in der Pfaffstraße ist ein Renault Clio von einem anderen Fahrzeug gerammt

und beschädigt worden. Die Halterin stellte am Donnerstagnachmittag fest, dass

an ihrem Wagen der hintere Radkasten auf der Fahrerseite frische Unfallspuren in

Form von Kratzern und Eindellungen aufwies. Vom Verursacher war jedoch weit und

breit nichts zu sehen.

Vermutlich kam es zu den Beschädigungen, als ein Fahrzeug von der

gegenüberliegenden Straßenseite rückwärts ausparkte und gegen den Renault stieß.

Der Unfall muss in der Zeit zwischen Mittwochabend, 22 Uhr, und

Donnerstagnachmittag, 15 Uhr, passiert sein.

Zeugen, die in einem der beiden Fälle Hinweise auf das jeweilige

Verursacherfahrzeug und/oder den Fahrer geben können, werden gebeten, sich unter

Telefon 0631 / 369 – 2250 bei der Polizeiinspektion 2 zu melden. |cri

Betrüger tauscht Namensschild am Briefkasten

Kaiserslautern (ots) – Einen Fall eines dreisten Betrugs hat ein Mann aus dem

Stadtgebiet am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Der 35-Jährige hatte durch

einen Paketzusteller erfahren, dass ein anderer Mann unter dieser Adresse

bereits mehrere Pakete in Empfang genommen habe.

Der Unbekannte hatte offensichtlich am Briefkasten des 35-Jährigen das

Namensschild geändert und dann den Paketzusteller abgepasst. Nachdem er die

Pakete angenommen hatte, ging er davon. Allerdings verlor der Mann bei der

letzten Zustellung seinen „Personalausweis“.

Erste Ermittlungen der Polizei ergaben, dass es sich bei dem vermeintlichen

Dokument wohl um eine Totalfälschung handelt. Die Polizei ermittelt deshalb auch

wegen Urkundenfälschung. |cri

Mit Einkaufswagen geparkte Autos beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Mit einem Einkaufswagen hat ein Mann aus dem Stadtgebiet

am Donnerstag in der Ziegelstraße Sachschaden angerichtet. Zeugen beobachteten,

wie der Mann durch die Straße lief, dabei den Einkaufswagen hinter sich her zog

und es zu mehreren Zusammenstößen mit geparkten Fahrzeugen kam.

Sie verständigten die Polizei und versuchten, den Mann festzuhalten. Bis die

ausgerückte Streife vor Ort eintraf, war der Verantwortliche allerdings in ein

nahe gelegenes Gebäude gegangen und hatte dieses offenbar durch den

Hinterausgang verlassen. Er konnte von den Polizeibeamten nicht mehr ausfindig

gemacht werden.

Allerdings hatte der Mann den Einkaufswagen, in dem sich auch eine Jacke, Schuhe

und Pfandflaschen befanden, vor Ort zurückgelassen. Seine Personalien konnten

ermittelt werden. Auf ihn kommt eine Strafanzeige wegen Sachbeschädigung zu.

Bei einer Überprüfung der geparkten Fahrzeuge wurde an drei Pkw eine

Beschädigung festgestellt, die mit dem Einkaufswagen verursacht worden sein

dürfte. Die Höhe des Gesamtschadens ist nicht bekannt. |cri

Versuchte Erpressung

Landkreis Kaiserslautern (ots) – Einen Erpressungsversuch hat eine Frau aus dem

Landkreis am Donnerstag bei der Polizei angezeigt. Wie die 61-Jährige zu

Protokoll gab, hatte sie Anfang der Woche eine Mail mit der Aufforderung

erhalten, 1.500 Euro in Bitcoin zu bezahlen – andernfalls würde ein Video mit

kompromittierenden Aufnahmen von ihr veröffentlicht. Die Aufnahmen seien gemacht

worden, als die Frau im Internet „Pornoseiten“ besuchte habe.

Weil die 61-Jährige solche Internetseiten nicht nutzt und es folglich auch keine

Videoaufnahmen von ihr geben kann, ging sie auf die Forderung nicht ein.

Stattdessen entschloss sie sich, die Polizei zu informieren und Anzeige zu

erstatten. Die Ermittlungen nach dem Absender der Mail laufen. |cri

Sturz vom Balkon

Kaiserslautern (ots) – Eine 40-jährige Frau ist in der Nacht zu Freitag im

Stadtgebiet ums Leben gekommen. Sie war aus einem oberen Stockwerk eines

Hochhauses vom Balkon in die Tiefe gestürzt und konnte nur noch tot geborgen

werden.

Der nächtliche Einsatz von Polizei, Rettungsdienst und Feuerwehr hatte in dem

Wohngebiet für Aufsehen gesorgt, weil sich die Bergung der Frau schwierig

gestaltete. Rettungskräfte und Notfallseelsorger kümmerten sich um die

Angehörigen und Zeugen des Sturzes. Die Polizei ermittelt. |cri

Riskantes Überholmanöver – Wer hat den blauen Porsche gesehen?

Hochspeyer (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Der Fahrer eines blauen Porsches ist

am Mittwochvormittag auf der Bundesstraße 37 mit einem waghalsigen Fahrmanöver

aufgefallen. Ein Autofahrer meldete sich am Mittwoch bei der Polizei, weil er

von dem Unbekannten zwischen Hochspeyer und Kaiserslautern riskant überholt

wurde. Der 65-Jährige musste wegen des Überholmanövers stark abbremsen, da es

sonst im Gegenverkehr zur Kollision mit dem Porsche gekommen wäre. Die Polizei

hat nun ein Ermittlungsverfahren eingeleitet und bittet um Hinweise: Wem ist der

blaue Porsche aufgefallen? Wer kann Hinweise zum Fahrer geben? Zeugen werden

gebeten, sich unter der Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei

Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Mit Betonklotz Fensterscheibe beschädigt

Kaiserslautern (ots) – Unbekannte haben in der Nacht zum Donnerstag in der

Marktstraße die Fensterscheibe eines Telefongeschäfts beschädigt. Die Täter

warfen einen Betonstein gegen die Scheibe. Dieser diente einem anderen Geschäft

als Schirmständer. Die Polizei sicherte Spuren und leitete ein

Ermittlungsverfahren ein. Zeugen, die zwischen Mitternacht und 9:30 Uhr

Verdächtiges wahrgenommen haben, werden gebeten, sich unter der Telefonnummer

0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu setzen. |erf

Ziegen nehmen Reißaus

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Drei Ziegen haben sich am

Donnerstagnachmittag zwischen Otterberg und Mehlingen aus ihrem Gehege befreit.

Eines der Tiere konnte wieder eingefangen werden, die beiden anderen flüchteten

in einen Wald. Der Eigentümer suchte nach ihnen. Vorsichtshalber informierte er

die Polizei, für den Fall, dass bei den Beamten Hinweise zum Verbleib der Ziegen

eingehen. Am heutigen Freitagvormittag dann die Entwarnung: Alle Ziegen sind

wohlbehalten zurück. Der Tierhalter hatte die beiden Ausreißer ausfindig gemacht

und eingefangen. |erf

Schafe ausgebüxt

Otterberg (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Zweimal ausgebüxt ist am Donnerstag

eine Herde Schafe. Am Vormittag liefen rund 20 Tiere über die Landstraße

zwischen Schneckenhausen und Otterberg. Verkehrsteilnehmer informierten die

Polizei. Als eine Streife vor Ort eintraf, hatte der Halter seine Tiere bereits

wieder zurück auf ihre Weide getrieben. Am Nachmittag wiederholten die Schafe

ihren Ausflug. Sie wurden vom Eigentümer erneut zurückgetrieben. |erf

Auto zerkratzt – Hinweise auf drei Verdächtige

Kaiserslautern (ots) – Drei junge Menschen sind in der Nacht zum Freitag durch

den Benzinoring gelaufen und haben mindestens ein Auto mutwillig beschädigt.

Anwohner meldeten kurz nach Mitternacht, dass Jugendliche Autos zerkratzt haben.

Die Polizei konnte vor Ort einen beschädigten Pkw feststellen. Der Fahrzeuglack

eines weißen Toyota wies auf einer Seite des Wagens tiefe Kratzer auf. Nach

Angaben von Zeugen waren die Verdächtigen nach der Tat in einem Mehrfamilienhaus

verschwunden. Dort konnten sie von der Polizei bislang nicht ausfindig gemacht

werden. Der Polizei liegt eine Personenbeschreibung vor, demnach soll einer der

Unbekannten sei mit einem grauen Pullover bekleidet gewesen, eine andere Person

mit einem weißen. Die Ermittlungen wegen des Verdachts der Sachbeschädigung

dauern an. Zeugen, die Hinweise geben können, werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0631 369 2150 mit der Polizei Kaiserslautern in Verbindung zu

setzen. |erf

Marktstraße zur Mitternachtsstunde beschallt

Kaiserslautern (ots) – Mit einer Musikbox haben Heranwachsende in der Nacht zum

Donnerstag die Marktstraße mit lauter Musik beschallt. Anwohner meldeten kurz

vor Mitternacht die Ruhestörung der Polizei. Eine Gruppe junger Menschen hatte

sich auf der Straße versammelt und eine Musikbox laut aufgedreht. Bereits auf

der Anfahrt konnte eine Polizeistreife die Musik deutlich hören. Als die

Einsatzkräfte vor Ort eintrafen, schalteten die Verantwortlichen die Musik ab.

Die sieben Personen wurden zur Ruhe ermahnt. |erf

Unfall: Autos aufeinander geschoben

Kaiserslautern (ots) – Ein Autofahrer hat am Donnerstag in der Mainzer Straße

mit seinem Pkw zwei Fahrzeuge aufeinander geschoben. Der 66-Jährige steuerte

seinen Wagen kurz vorm Ortsausgang auf eine rote Ampel zu. Wegen des zu geringen

Sicherheitsabstands zum vorausfahrenden Auto, erkannte der 66-Jährige den

verkehrsbedingten Bremsvorgang des Vordermanns offensichtlich zu spät. Er

krachte auf das Heck des Fahrzeugs, das wiederum mit einem weiteren Auto

kollidierte. An allen drei Pkw entstand Sachschaden. Zwei Unfallbeteiligte

wurden vom Rettungsdienst vorsorglich in ein Krankenhaus gebracht. |erf

Alarm verscheucht Einbrecher

Queidersbach (Kreis Kaiserslautern) (ots) – Einbrecher sind am helllichten

Donnerstagnachmittag in Queidersbach in ein Wohnhaus eingedrungen. Allerdings

lösten sie dabei Alarm aus, so dass sie schnell wieder die Flucht ergriffen.

Trotzdem erbeuteten sie Schmuck.

Kurz vor 16 Uhr wurde die Polizei über den Einbruchalarm informiert. Eine

Streife rückte sofort aus, konnte die Täter aber vor Ort nicht mehr sichten.

Erste Ermittlungen ergaben, dass die Unbekannten auf der Rückseite des Hauses

ein Fenster aufgehebelt und aus den Scharnieren gerissen hatten. Zusammen mit

dem gestohlenen Schmuck entstand ein Schaden im vierstelligen Bereich.

Zeugen, die zwischen 15.30 und 16 Uhr etwas Verdächtiges beobachtet oder

möglicherweise die Täter auf der Flucht gesehen haben, werden gebeten, sich

unter der Telefonnummer 0631 / 369 – 2620 mit der Kripo Kaiserslautern in

Verbindung zu setzen. |cri

Unfall: Zwei Fußgänger von Pkw-Fahrerin angefahren

Kaiserslautern (ots) – Zwei Fußgänger sind am Donnerstagabend am Stiftsplatz von

einem Auto angefahren worden. Ein 61-Jähriger kam ins Krankenhaus. Der Mann und

eine Frau gingen an der Ampelkreuzung Stiftsplatz / Spittelstraße in Richtung

Sparkasse bei Grün über die Straße. Die 52-Jährige schob dabei ein Fahrrad. Eine

74-jährige Autofahrerin achtete beim Abbiegen nicht auf die beiden Passanten.

Mit ihrem Wagen touchierte sie die Fußgänger. Der 61-Jähirge erlitt leichte

Verletzungen. Er wurde vom Rettungsdienst ins Krankenhaus gebracht. Die

52-Jährige kam mit dem Schrecken davon. Am Auto der Unfallverursacherin entstand

Sachschaden. Die Polizei nahm den Unfall auf. |erf