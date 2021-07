Bahnstrecke Graben-Neudorf/Bruchsal – Dreister Fahrraddiebstahl aus Straßenbahn – Polizei sucht Zeugen

Graben-Neudorf / Bruchsal (ots) – Ein bislang Unbekannter hat am Freitagmorgen

in einer Straßenbahn das mitgeführte Mountain-Bike eines 14-jährigen Jungen an

sich genommen und an einem der Haltestellen zwischen Graben-Neudorf und Bruchsal

hinausgetragen und gestohlen. Der Junge hatte sein Bike gegen 07.45 Uhr im

Fahrradabteil der Linie S33 verschlossen abgestellt und sich anschließend zu

einem Freund in einen anderen Wagon begeben. Vom Geschädigten unbemerkt hat der

Dieb das mehrere hundert Euro teure Fahrrad der Marke Bulls offenbar in

gesichertem Zustand aus dem Zug getragen. Das Mountain-Bike hat Kettenschaltung

und 24 Gänge. Der Rahmen ist dunkelgrün und die Felgengröße beträgt 27,5 Zoll.

Die Bahn war zu diesem Zeitpunkt stark frequentiert, weshalb die Polizei bei

ihren Ermittlungen auf Hinweise von Mitfahrern und Passagieren an den

Haltestellen setzt. Wer in der Zeit zwischen 07.43 Uhr bis 07.53 Uhr verdächtige

Beobachtungen gemacht hat oder auch sonst Hinweise geben kann, wird gebeten,

sich unter der Telefonnummer 0721 / 120160 mit der Bundespolizei Karlsruhe in

Verbindung zu setzen.

Rheinstetten-Forchheim – 69-Jähriger stürzt an Straßenbahnhaltestelle und verletzt sich leicht – Polizei sucht Zeugen

Rheinstetten-Forchheim (ots) – Bei den Ermittlungen zum Sturz eines 69-jährigen

Mannes an der Straßenbahnhaltestelle Hauptstraße in Forchheim am Freitagmorgen

sucht die Verkehrspolizei Karlsruhe noch Zeugen.

Eine Straßenbahn war gegen 09.00 Uhr von der Haltestelle in Richtung

Rheinstetten-Mörsch abgefahren, als deren Bahnführerin im Rückspiegel eine

gestürzte Person am Bahnsteig erkannte. Sie stoppte die Fahrt und kümmerte sich

zunächst um den Verletzten. Hinzugeeilte Rettungskräfte versorgten den leicht

verletzten Mann schließlich weiter. Da nach jetzigem Ermittlungsstand noch nicht

genau gesagt werden kann, ob die Straßenbahn selbst involviert war oder ob dem

Sturz womöglich andere Ursachen zugrunde liegen, bittet die Polizei um

Zeugenhinweise. Augenscheinlich kam es zu keiner Berührung mit der Bahn. Der

69-Jährige selbst konnte bislang keinen konkreten Hergang beschreiben.

Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer 0721 / 944840 mit der

Verkehrspolizei Karlsruhe in Verbindung zu setzen.

Karlsruhe – Sieben alkoholisierte E-Scooter-Fahrer bei Kontrolle erwischt

Karlsruhe (ots) – Bei mobilen Schwerpunktkontrollen hat die Polizei in der Nacht

auf Freitag sieben alkoholisierte E-Scooter-Fahrer aus dem Verkehr gezogen.

Außerdem wurde ein Autofahrer positiv auf Marihuana-Konsum getestet.

Beamte des Polizeireviers Karlsruhe-Südweststadt hatten im Laufe der Nacht ein

verstärktes Auge auf E-Scooter-Fahrer und führten an verschiedenen Örtlichkeiten

entsprechende Kontrollen durch. Dabei wurden bei insgesamt sechs

E-Scooter-Fahrern im Alter zwischen 19 und 30 Jahren eine alkoholische

Beeinflussung festgestellt.

Der 19-Jährige lag mit 0,4 Promille zwar unter der Grenze von 0,5 Promille, als

Fahranfänger gilt für ihn jedoch ein Alkoholverbot beim Fahren. Zwei weitere

Fahrer lagen knapp unter 1 Promille, weswegen diese einer

Ordnungswidrigkeitenanzeige wegen des Verstoßes gegen die 0,5 Promille-Grenze

entgegensehen. Noch höher lagen die Werte der weiteren drei Fahrern, wobei der

Höchstwert bei einem 23-Jährigen mit etwas über 1,3 Promille gemessen wurde. Die

drei Männer erwarten nun Strafanzeigen wegen Trunkenheit im Straßenverkehr.

Zudem geriet während der Kontrollmaßnahmen der Fahrer eines VWs ins Visier der

Beamten. Bei der anschließenden Kontrolle des 22-jährigen Autofahrers wurde

dieser positiv auf die Beeinflussung von Marihuana getestet. Ihn erwartet nun

ebenfalls eine Ordnungswidrigkeitenanzeige.

Einen weiteren alkoholisierten E-Scooter-Fahrer haben schließlich Beamte des

Polizeireviers Karlsruhe-Durlach kurz nach 01 Uhr in der Kapellenstraße

kontrolliert. Der Alkoholtest ergab bei dem 27-Jährigen einen Wert von etwas

über 0,5 Promille. Auch er wird sich nun wegen der Ordnungswidrigkeit

verantworten müssen.

Aufgrund der Vielzahl der Verstöße macht die Polizei erneut darauf aufmerksam,

dass beim Fahren von E-Scootern die gleichen Promillegrenzen gelten wie beim

Autofahren und ebenso fahrerlaubnisrechtliche Konsequenzen drohen.

Karlsruhe – Verdacht des Betäubungsmittelhandels – insgesamt fünf Tatverdächtige festgenommen

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Presseerklärung der Staatsanwaltschaft Karlsruhe

und des Polizeipräsidiums Karlsruhe

Die Staatsanwaltschaft Karlsruhe und die Kriminalpolizei Karlsruhe führen ein

Ermittlungsverfahren gegen eine Tätergruppierung wegen des Verdachts des

unerlaubten Handels mit Kokain und Amphetamin.

Bereits Ende März wurde im Zuge von Durchsuchungsmaßnahmen in

Oberhausen-Rheinhausen etwa ein Kilogramm Amphetamin sichergestellt. Drei Männer

im Alter zwischen 18 und 60 Jahren wurden festgenommen. Für sie waren zuvor

durch die Staatsanwaltschaft Karlsruhe Haftbefehle erwirkt worden. Ein vierter

38-jähriger Tatgenosse wurde im April festgenommen.

Ein fünfter Tatverdächtiger war zunächst untergetaucht, weshalb im Zuge der

damaligen Durchsuchungsmaßnahmen keine Festnahme erfolgen konnte. Nach

umfangreicher Fahndung konnte der Aufenthaltsort dieses mittlerweile 47-jährigen

Mannes am Donnerstag ermittelt werden. Er wurde bei Angehörigen angetroffen und

festgenommen.

Karlsruhe – Polizei übt in Tunneln der Kombilösung

Karlsruhe (ots) – Gemeinsame Pressemitteilung der KASIG und des

Polizeipräsidiums Karlsruhe:

Auch die Polizei bereitet sich auf die Inbetriebnahme der U-Strab vor. Dazu wird

die Schutzpolizeidirektion des Polizeipräsidiums Karlsruhe vom 19. bis

einschließlich 27. Juli in den Straßenbahntunneln der Kombilösung unter

Ausschluss der Öffentlichkeit mögliche Einsatzlagen trainieren, die im

Echtbetrieb auf die Polizei und auf die Verkehrsunternehmen zukommen könnten.

Seitens der KASIG werden solche Übungsszenarien im Vorfeld des Betriebsstarts

begrüßt, da sie letztlich für ein deutliches „Sicherheitsplus“ sorgen.

Karlsruhe – Diebstahl aus Kellerabteil

Karlsruhe (ots) – Unbekannte sind zwischen Montag- und Donnerstagabend in ein

Kellerabteilin der Karlsruher Graf-Rhena-Straße eingedrungen und haben daraus

Gegenstände im Wert von mehreren hundert Euro entwendet.

Nach den bisherigen Erkenntnissen verschafften sich die Täter im genannten

Zeitraum zunächst auf unbekannte Weise Zutritt zu dem Mehrfamilienhaus in der

Graf-Rhena-Straße. Anschließend drangen sie in das Kellerabteil ein und

entwendeten hieraus unter anderem eine Massagebank, ein Laptop sowie einen

Tretroller.

Wer verdächtige Wahrnehmungen gemacht hat, wird gebeten, sich mit dem

Polizeirevier Karlsruhe-Südweststadt unter 0721/666-3411 in Verbindung zu

setzen.

Bruchsal – Brand in Materiallager in General-Speidel-Kaserne

Karlsruhe (ots) – Gegen 06.15 Uhr rückte die Feuerwehr zu einem kleineren Brand

in einem Materiallager der Bundeswehr in der General-Speidel-Kaserne in Bruchsal

aus.

In dem Lagerraum in einem der Hauptgebäude der Kaserne war ein Brand

ausgebrochen. Es handelte sich um einen Lagerraum für Ausrüstungsgegenstände, wo

es gebrannt hat.

Beim Eintreffen der Feuerwehr war das Feuer bereits nahezu aus. Es hatte sich

aber starker Rauch entwickelt.

Der entstandene Sachschaden wird derzeit auf ungefähr 10.000 Euro geschätzt.

Die Ermittlungen zur Brandursache dauern an, Hinweise auf Brandstiftung konnten

bislang nicht gefunden werden.

Karlsruhe – Mehrere Kellerräume aufgebrochen

Karlsruhe (ots) – Gleich mehrere Kellerräume wurden in der Zeit von Mittwoch auf

Donnerstag in der Karlsruher Weststadt aufgebrochen.

Vermutlich durch eine unverschlossene Hauseingangstür in der Lessingstraße

gelangten die Eindringlinge in die dortigen Kellerräume sowie in Kellerräume in

der Gartenstraße, da diese unterirdisch miteinander verbunden sind. In den

Mehrfamilienhäusern öffneten sie mit brachialer Gewalt mehrere Kellerabteile. Ob

die Diebe auf der Suche nach Wertgegenständen dabei fündig wurden, ist zum

aktuellen Zeitpunkt noch unklar.

Anschließend öffneten die Täter gewaltsam eine Kellertür und gelangt so auf ein

Baustellengelände im Erdgeschoss in der Gartenstraße. Hier nahmen sie

Baumaschinen im Wert von über 3.000 Euro an sich und machten sich im Anschluss

mit ihrer Beute aus dem Staub.

Das Polizeirevier ist auf der Suche nach Zeugen, die im besagten Zeitraum

verdächtige Beobachtungen gemacht haben. Sie werden gebeten, sich unter der

Telefonnummer 0721 6663611 zu melden.

Kraichtal-Unteröwisheim / L554 – Von Fahrbahn abgekommen und überschlagen

Kraichtal-Unteröwisheim (ots) – Ein 23-jähriger Autofahrer hat sich am

Donnerstagabend auf der Landesstraße 554 bei einem Verkehrsunfall leicht

verletzt – er war offenbar alkoholisiert. Der VW-Fahrer war gegen 23.00 Uhr von

Münzesheim in Richtung Unteröwisheim unterwegs, als er nach links über die

Gegenfahrspur von seiner Fahrbahn abkam und in einer Böschung landete. Sein

Wagen hatte sich hierbei überschlagen und blieb auf dem Dach liegen. Er konnte

eigenständig aus dem Auto herausklettern. Vorbeikommende Ersthelfer kümmerten

sich um den jungen Mann, der sich glücklicherweise lediglich leichte

Verletzungen zuzog. Allerdings ergab eine Alkoholüberprüfung einen deutlich zu

hohen Wert von über einem Promille. Dem Fahrer wurde eine Blutprobe entnommen

und sein Führerschein einbehalten. Er hat sich wegen Gefährdung des

Straßenverkehrs zu verantworten. Der Wagen musste mit offenbar wirtschaftlichem

Totalschaden abgeschleppt werden. Es entstand Sachschaden von rund 2000 Euro.