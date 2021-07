Mannheim-Innenstadt: Amtswechsel beim Polizeirevier

Mannheim-Innenstadt (ots) – Polizeioberrat Peter Oechsler ist der neue Leiter

des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. Der 41-Jährige verlässt seinen

Dienstsitz in der Römerstadt Ladenburg, um die Nachfolge von Polizeioberrat Jörg

Lewitzki anzutreten. In Ladenburg folgt als kommissarischer Leiter Bernd

Schmidt.

Direkter und offener Kontakt mit der Bevölkerung – das ist ein wichtiges

Anliegen des neuen Leiters des Polizeireviers Mannheim-Innenstadt. „Ich bin

immer ansprechbar, möchte aber auch aktiv auf die Menschen zugehen“, erklärt

Peter Oechsler. Die Polizei sei zwar rund um die Uhr da, wenn etwas passiert ist

aber eben nicht nur erst dann. Herausforderungen und Entwicklungen möchte

Oechsler frühzeitig und präventiv angehen. Seine rund 20-jährige, vielseitige

Erfahrung im Polizeidienst – von der Bereitschaftspolizei bis hin zu

Großeinsätzen wie beim Papstbesuch 2011 in Freiburg – wird ihm dabei wertvolle

Dienste leisten. Denn das Polizeirevier Mannheim-Innenstadt beherbergt in seiner

urbanen Struktur unterschiedliche Menschen, Kulturen, Interessen und

Bedürfnisse. „Der Dialog ist das A und O. Nur gemeinsam können wir die Zukunft

gestalten“, so Oechsler. Das gilt auch für die Polizistinnen und Polizisten des

Reviers. Ihre Arbeit und ihren täglichen Einsatz möchte Oechsler stärker in den

Fokus rücken und für sie, wie auch sein Vorgänger, ein Arbeitsumfeld schaffen,

in dem sie optimal wirken können.

Jörg Lewitzki wiederum kehrt nun nach fast 30 Jahren an den Ort zurück, wo seine

Polizeikarriere begonnen hatte und übernimmt die Leitung der Einsatzabteilung 1

der Bereitschaftspolizei in Bruchsal. Seit 2016 kümmerte sich Lewitzki in der „H

4- Wache“ um die Sicherheit und die Belange der Bürgerinnen und Bürger.

Erster Polizeihauptkommissar Bernd Schmidt wird künftig das Polizeirevier in

Ladenburg leiten. Der 58-Jährige, der seit 2018 als stellvertretender Leiter des

Polizeireviers Mannheim-Oststadt tätig war, sollte an seiner „neuen“

Wirkungsstätte bereits bekannt sein: Von 2009 bis zu seinem Wechsel im Jahr 2018

war er im Polizeirevier Ladenburg bereits als Führungskraft tätig und leitete

schon damals zeitweise die Dienststelle.

Mannheim: Warnung – Zahlreiche Anrufe von falschen Polizeibeamten im Stadtgebiet

Mannheim (ots) – Im Laufe des Nachmittags verzeichnet das Polizeipräsidium

Mannheim eine Vielzahl von Hinweisen zu Anrufen von „falschen Polizeibeamten“

insbesondere im Stadtgebiet Mannheim.

Sollten Sie einen Anruf erhalten haben oder mit den Tätern telefonischen in

Kontakt stehen, informieren Sie bitte unverzüglich die nächste

Polizeidienststelle oder dringenden Fällen den polizeilichen Notruf unter 110.

Warnen Sie Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn – insbesondere ältere

Mitmenschen. Die Polizei gibt nachfolgende Hinweise:

Infomieren Sie Familienangehörige, Bekannte und Nachbarn insbesondere ältere

Mitmenschen.

Geben Sie am Telefon keine Auskünfte über Besitzverhältnisse oder Bargeld.

Beenden Sie umgehend solche Gespräche und alarmieren die Polizei unter 110.

Werden Sie misstrauisch bei Anrufen von Verwandten/Personen, deren Stimme sie

nicht erkennen.

Händigen Sie kein Geld an Unbekannte aus oder vereinbaren Treffen.

Wer Opfer eines falschen Polizeibeamten oder anderer Trickbetrügereien geworden

ist, sollte dies auf jeden Fall der Polizei melden.

Lassen Sie sich nicht unter Druck setzen.

Prüfen Sie ihren Eintrag im Telefonbuch und lassen Sie ihren Vornamen löschen

oder nur Anfangsbuchstaben eintragen.

Mannheim-Almenhof: Trickdiebe entwenden Geldbeutel – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Almenhof (ots) – Der Blick in eine Straßenkarte sowie die Frage nach

dem Weg reichten am Donnerstagnachmittag aus, um unbemerkt den Geldbeutel einer

61-Jährigen zu entwenden.

Als die Frau gegen 14 Uhr die Straße Im Lohr entlanglief, traf sie auf Höhe der

Hausnummer 54 auf einen ihr unbekannten Mann und eine ihr ebenso unbekannte

Frau. Beide hielten scheinbar verzweifelt eine Straßenkarte in der Hand und

blickten hilfesuchend um sich. Daraufhin bot die 61-Jährige nichtsahnend ihre

Hilfe an und blieb bei den beiden Trickdieben stehen. Diesen Moment nutzte das

Duo offenbar aus, um unbemerkt den Geldbeutel aus dem Rucksack der 61-Jährigen

zu entwenden, den sie zu diesem Zeitpunkt auf dem Rücken trug. Bereits nach

wenigen Minuten setzte die 61-Jährige ihren Weg wieder fort. Erst als die beiden

Trickdiebe bereits geflüchtet waren, bemerkte die Frau den Diebstahl ihrer

Geldbörse. Neben mehreren persönlichen Dokumenten, befanden sich auch rund 90

Euro Bargeld in dem Portemonnaie. Das Polizeirevier Mannheim-Neckarau hat die

Ermittlungen aufgenommen und bittet Zeugen, die das Duo gesehen haben sowie

weitere Hinweise zur Fluchtrichtung geben können, sich unter der Tel.: 0621

833970 zu melden.

Die Gesuchten werden wie folgt beschrieben:

Mann: ca. 40 Jahre alt, ca. 170 cm groß, schlank und kurze, schwarze Haare. Er

soll zudem eine ¾-lange Stoffhose getragen haben.

Frau: ca. 25 Jahre alt, ca. 160 cm groß, schlank, schwarze Haare, die zu einem

Pferdeschwanz zusammengebunden waren.

Mannheim-Seckenheim: Zeuge macht auf Diebstahl aufmerksam – Täter festgenommen

Mannheim (ots) – Dank eines aufmerksamen Zeugen konnten Beamte des

Polizeireviers Ladenburg einen 36-Jährige festnehmen – der war gerade dabei die

Außenbestuhlung einer Gaststätte zu entwenden.

In der Nacht von Donnerstag auf Freitag machte der Zeuge eine Streife um 1.50

Uhr auf einen Mann aufmerksam, der sich in der Seckenheimer Hauptstraße gerade

an der gesicherten Außenbestuhlung einer Gaststätte zu schaffen machte. Als der

Täter die Uniformierten bemerkte, flüchtete er kurzer Hand, konnte jedoch

eingeholt und festgenommen werden. Bei einer Durchsuchung wurde der Schlüssel

eines Kastenwagens sichergestellt werden, der in unmittelbarer Nähe zum Tatort

geparkt war. Im Laderaum waren bereits mehrere Stühle, Tische und Bänke der

Gaststätte verladen worden, bei denen der Mann die Sicherung zuvor durchtrennte.

Das Außenmobiliar wurde wieder ausgeladen und vor Ort durch die Beamten

gesichert. Der 36-Jährige, der mit knapp 0,6 Promille Alkohol in seiner Atemluft

hatte, musste die Beamte begleiten und gelangt nun wegen des besonders schweren

Fall des Diebstahls zur Anzeige.

Mannheim-Innenstadt: Aufgrund rücksichtsloser Fahrweise Unfall verursacht und abgehauen

Mannheim-Innenstadt (ots) – Ein 20-jähriger BMW-Fahrer verursachte am

Donnerstagabend in der Mannheimer Innenstadt aufgrund seiner rücksichtslosen

Fahrweise einen Verkehrsunfall und fuhr anschließend einfach weiter.

Der junge Mann war gegen 19.15 Uhr mit seinem BMW-Cabrio auf dem Friedrichsring

in Richtung Hauptbahnhof unterwegs. Als sich der Verkehr dort staute, zog er mit

seinem Fahrzeug, unter grob verbotswidriger Nutzung des Fahrradstreifens, rechts

an den stehenden Fahrzeugen vorbei. Dabei streifte er mit seinem Außenspiegel

den Spiegel eines am Fahrbahnrand geparkten Ford. Anschließend fuhr er einfach

weiter. Ein Verkehrsteilnehmer hatte die Fahrweise des 20-Jährigen sowie den

Unfall beobachtet und sofort die Polizei verständigt.

Eine in der Nähe befindliche Motorradstreife der Verkehrspolizei konnte den

BMW-Fahrer schließlich in Höhe des Wasserturms feststellen, stoppen und einer

Kontrolle unterziehen. Der junge Mann war mit offenem Cabrio-Verdeck unterwegs,

daher ist davon auszugehen, dass er den Anstoß mitbekommen hatte.

Gegen ihn wird nun wegen des Verdachts der Straßenverkehrsgefährdung und wegen

Unfallflucht ermittelt. Da sich der junge Mann noch in der Probezeit befindet,

wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zur Prüfung weiterer

führerscheinrechtlicher Maßnahmen informiert.

Mannheim-Oststadt: 32-jähriger folgt Polizeifahrzeug auf Einsatzfahrt – Zeugen und Geschädigte gesucht

Mannheim-Oststadt (ots) – Ein 32-jähriger Mann folgte am Donnerstagabend im

Stadtteil Oststadt einem Polizeifahrzeug, das sich auf deiner Einsatzfahrt

befand, mit hoher Geschwindigkeit durch die Rettungsgasse.

Einer Motorradstreife der Verkehrspolizei fiel kurz nach 22 Uhr am

Friedrichsplatz ein Mercedes-AMG auf, da er wiederholt mit quietschenden Reifen

stark beschleunigte und wieder abbremste. Die Beamten folgten dem Fahrzeug, das

an der Kreuzung Augustaanlage/Werderstraße an der roten Ampel anhalten musste.

In diesem Moment nahte ein weiteres Polizeifahrzeug mit Blaulicht und

Martinshorn heran, das zu einem Einsatzort in Friedrichsfeld unterwegs war. Die

wartenden Fahrzeuge schufen dem Polizeifahrzeug freie Bahn. Als das

Einsatzfahrzeug den 32-Jährigen in seinem Mercedes passiert hatte, scherte

dieser unvermittelt auf, beschleunigte stark und setzte sich hinter das

Polizeifahrzeug. Mit einer Geschwindigkeit von bis zu 120 km/h raste er

rücksichtslos hinter dem Streifenwagen hinterher durch die Rettungsgasse die

gesamte Augustaananlage entlang. Dabei passierte er mindestens 25

Verkehrsteilnehmer in ihren Fahrzeugen und sämtliche Einmündungen und Kreuzungen

der Augustaanlage, ohne auf möglichen querenden Verkehr zu achten.

Die Beamten auf den Polizeimotorrädern folgten dem 32-Jährigen und konnten sein

Fahrverhalten beobachten. An der Ampelanlage an der Kreuzung zur Schubertstraße

in Höhe des Planetariums konnten sie den 32-Jährigen schließlich stoppen und

kontrollieren, da er vor der dortigen Ampel abbremste. Offenbar war ihm bewusst,

dass die dortige Ampelanlage rotlichtüberwacht ist.

Bei der Kontrolle konnte der 32-jährige Fahrer des AMG-Mercedes weder einen

Ausweis noch seinen Führerschein vorweisen. Seine beiden im Fahrzeug

befindlichen Begleiter machten widersprüchliche Angaben zum Verhalten des

32-Jährigen und wollen von der Fahrt durch die Rettungsgasse nichts mitbekommen

haben.

Der Mercedes des 32-Jährigen wurde zur Vorbereitung der Einziehung

beschlagnahmt. Da der Führerschein des Mannes nicht aufzufinden war, wurde er

zur Beschlagnahme in den polizeilichen Fahndungssystemen ausgeschrieben.

Zugleich erfolgen weitere Ermittlungen, ob der 32-Jährige überhaupt im Besitz

einer Fahrerlaubnis ist. Gegen den Mann wird nun wegen Teilnahme an einem

verbotenen Kraftfahrzeugrennen ermittelt. Da er in der zurückliegenden Zeit

bereits mehrfach wegen beharrlichen Verstöße gegen verkehrsrechtliche

Bestimmungen aufgefallen war, wird die zuständige Fahrerlaubnisbehörde zur

Überprüfung der charakterlichen Eignung zum Führen von Kraftfahrzeugen in

Kenntnis gesetzt.

Verkehrsteilnehmer, die durch das Verhalten und die Fahrweise des

Mercedes-Fahrers gefährdet wurden sowie Zeugen, die sachdienliche Angaben machen

können, werden gebeten, sich bei der Verkehrspolizei Mannheim, Tel.:

0621/174-4222 zu melden.

Mannheim-Wohlgelegen: Bei Wohnungseinbruch Schmuck entwendet – Polizei sucht Zeugen

Mannheim-Wohlgelegen (ots) – Eingebrochen wurde am Donnerstag gegen 10 Uhr in

der Eisenlohrstraße. Bislang unbekannte Täter verschafften sich auf nicht

bekannte Art und Weise Zugang zu der Wohnung einer 35-Jährigen und entwendeten

Schmuck. Die Höhe des Diebstahlschadens ist noch Gegenstand der Ermittlungen.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben und/ oder Hinweise auf den

unbekannten Täter geben können, werden gebeten sich beim Polizeirevier

Mannheim-Neckarstadt, unter der Telefonnummer 0621-33010, zu melden.

Mannheim-Seckenheim: Unbekannter zerkratzt Auto – Zeugen gesucht!

Mannheim-Seckenheim (ots) – Zwischen Mittwoch, 23:30 Uhr, und Donnerstag, 06:50

Uhr, wurde in der Straße „Im Kieselgrund“ ein Mercedes zerkratzt. Bislang

unbekannter Täter beschädigte das in Höhe der Hausnummer 5 abgestellte Fahrzeug,

indem sie es beginnend am hinteren Kotflügel bis zur Fahrertüre zerkratzen.

Anschließend flüchtete der Täter in unbekannte Richtung. Der Sachschaden beläuft

sich auf rund 2.000 EUR.

Zeugen, die verdächtige Wahrnehmungen gemacht haben, werden gebeten sich bei

Polizeiposten Mannheim-Seckenheim, unter der Telefonummer 0621-48971, zu melden.