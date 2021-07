Zuzenhausen: Unfallflucht; hoher Schaden; Lkw oder Traktor Verursacher?; Zeugen gesucht

Zuzenhausen (ots) – Am Donnerstagvormittag wurde ein Skoda Fabia beschädigt, der

zwischen 9 Uhr und 10.10 Uhr im Rotenhausweg, Ecke Allmendweg abgestellt war.

Der Schaden beträgt nach ersten Schätzungen über 4.000.- Euro.

Aufgrund des Schadensbildes und des Schadensausmaßes dürfte ein Lkw oder ein

Traktor dafür verantwortlich sein. Da es sich bei der Unfallstelle um ein reines

Wohngebiet handelt, könnte ein Lkw, bzw. ein Traktor bei der Durchfahrt

aufgefallen sein.

Zeugen werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0 zu

melden.

Sinsheim: Auffahrunfall auf L 550; Unfallflucht; Beteiligte unter Drogen und ohne Führerschein; Zeugen gesucht

Sinsheim (ots) – Bereits am Mittwochnachmittag ereignete sich auf der L 550 ein

Verkehrsunfall mit drei beteiligten Fahrzeugen. Ein noch unbekannter Autofahrer

floh, eine weitere Beteiligte stand unter Drogeneinfluss und hatte keinen

Führerschein.

Die 50-jährige Peugeot-Fahrerin war gegen 16.45 Uhr von Weiler in Richtung

Sinsheim unterwegs. Vor ihr fuhr ein weißer SUV, der seinerseits einem

vorausfahrenden weißen Hyundai folgte. Als der Hyundai-Fahrer sein Fahrzeug

abbremste und an der Einmündung zum Buchenauer Hof nach links auf einen

Parkplatz abbiegen wollte, bremste auch der noch unbekannte Fahrer des weißen

SUV ab.

Die 50-jährige Peugeot-Fahrerin erkannte die Situation zu spät und fuhr auf den

weißen SUV auf.

Ein 18-Jähriger, der mit seinem VW wiederum der 50-Jährigen hinterherfuhr,

konnte ebenfalls nicht mehr anhalten und fuhr auf den Peugeot auf.

Der Fahrer des weißen SUV nutzte daraufhin die ersten Unfallwirrungen vor Ort

aus und setzte seine Fahrt in Richtung Sinsheim unbehelligt fort. Nach den

vorliegenden Erkenntnissen, muss das Heck seines Fahrzeuges einen deutlichen

Schaden aufweisen.

Der Gesamtschaden an Peugeot und VW beläuft sich schätzungsweise auf rund

6.000.- Euro.

Während der Unfallaufnahme stellte sich heraus, dass der 50-Jährigen im Jahr

2019 die Fahrerlaubnis entzogen wurde. Zudem stand sie unter Drogeneinfluss; ein

erster Test hatte positiv auf Cannabis reagiert. Die Ermittlungen des

Polizeireviers Sinsheim dauern hierzu noch an.

Hinsichtlich des noch unbekannten Fahrers des weißen SUVs suchen die

Unfallermittler Zeugen, die Hinweise auf ihn und/oder dessen Fahrzeug geben

können. Diese werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/69-0

zu melden.

Sinsheim-Dühren: Zwei Täter brechen in Firma ein; Tatzusammenhang zu zwei vorangegangenen Einbrüchen eher unwahrscheinlich; Personenbeschreibung; Zeugen gesucht; Pressemitteilung Nr. 2

Sinsheim-Dühren (ots) – Wie die bisherigen Ermittlungen des Polizeipostens

Angelbachtal ergaben, brachen zwei bislang unbekannte Täter am späten

Dienstagabend, zwischen 23.45-24.00 Uhr in den Bürocontainer einer

Entsorgungsfirma in der Straße „Am Leitzelbach“ im Ortsteil Dühren ein und

entwendeten aus einer Kaffeekasse und einer Geldkassette einen geringen

Geldbetrag.

Der Gesamtschaden inklusive des eingeschlagenen Fensters beläuft sich auf

mehrere hundert Euro.

Die Überwachungskamera hat die beiden Einbrecher erfasst, wodurch folgende

Beschreibung erfolgen kann:

Täter: männlich; normale Statur; insgesamt dunkle Kleidung; helle Weste über

dem Kapuzenpulli; dunkler Mund-Nasen-Schutz, bzw. dunkle Sturmmaske;

schwarz-weiße Handschuhe. Täter: männlich; dünne Statur; dunkler Zip-Pullover mit weißem

Reißverschluss, dunkle Kapuze; schwarze Schuhe mit weißer Sohle; schwarze

Handschuhe. Er trug zur Tatausführung eine ca. 150 cm lange Eisenstange oder

einen Geißfuß mit sich.

Ein Zusammenhang mit den Einbrüchen in der „Breiten Seite“ und in eine Firma,

ebenfalls „Am Leitzelbach“, in den Tagen zuvor ist eher unwahrscheinlich, aber

dennoch nach wie vor Gegenstand weiterer Ermittlungen.

Zeugen wenden sich bitte an den Polizeiposten Angelbachtal unter Tel.:

07265/911200 oder an das Polizeirevier Sinsheim, Tel.: 07261/690-0.

Reichartshausen: Auto in Graben gefahren und überschlagen; Fahrerin leicht verletzt; Auto Totalschaden

Reichartshausen (ots) – Bei einem Verkehrsunfall am Donnerstagmorgen auf dem

Gemeindeverbindungsweg zwischen Reichartshausen und Schönbrunn-Haag wurde eine

42-jährige Autofahrerin zum Glück nur leicht verletzt.

Die Frau war gegen 7.30 Uhr mit ihrem Fahrzeug in Richtung Haag unterwegs, als

sie aus bislang unbekannter Ursache nach rechts auf das durchweichte

Schotterbett geriet und gegenlenkte. Dies hatte zur Folge, dass sie die

Kontrolle über ihr Fahrzeug verlor und nach links in den Graben schleuderte. Das

Auto überschlug sich daraufhin und kam total beschädigt wieder auf den Rädern

zum Stehen.

Der Sachschaden beträgt nach ersten Schätzungen rund 15.000.- Euro. Das Fahrzeug

wurde abgeschleppt.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis: Kontrolle verloren und in die Leitplanken geprallt.

Plankstadt/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 34-jährige Autofahrerin verlor am

frühen Freitagmorgen auf der B 535 bei Plankstadt die Kontrolle über ihr

Fahrzeug und prallte in die Leitplanken. Die Frau war kurz nach 4 Uhr mit ihrem

Peugeot in Richtung Mannheim unterwegs. Kurz vor der Ausfahrt Plankstadt-Nord

querte nach Aussage der 34-Jährigen ein Tier die Fahrbahn. Beim Ausweichen

verriss sie offenbar das Lenkrad und verlor daraufhin die Kontrolle über das

Auto. Die kam zunächst nach rechts von der Fahrbahn ab, fuhr in der Folge rund

80 Meter auf dem Grünstreifen, schleuderte anschließend nach links und kommt

letztendlich an der Mittelleitplanken zum Stehen. Die 34-Jährige kam mit dem

Schrecken davon und blieb unverletzt, ihr Peugeot wurde jedoch so stark

beschädigt, dass er abgeschleppt werden musste. Es entstand Sachschaden von fast

10.000 Euro. Während der Unfallaufnahme war der linke Fahrstreifen in

Fahrtrichtung Mannheim bis ca. 5.15 Uhr blockiert. Verkehrsbeeinträchtigungen

ergaben sich hierdurch nicht.

Sinsheim: Erneut 25 Autoreifen illegal am Waldrand entsorgt – gibt es einen Zusammenhang?

Sinsheim (ots) – Eine oder mehrere bislang unbekannte Personen entsorgten

insgesamt 25 Altreifen am Waldrand im Gewann „Dombacher Wald“ direkt an der K

2144 zwischen Ehrstädt und Grombach. Es handelt sich dabei fast ausschließlich

um Winterreifen verschiedener Hersteller und Größen. In welchem Zeitraum die

Reifen dort abgelegt worden sind, kann nach derzeitigem Kenntnisstand nicht

abschließend gesagt werden.

Ob es hierbei einen Zusammenhang mit den kürzlich in Sinsheim-Reihen ebenfalls

illegal entsorgten Autoreifen gibt, wird derzeit noch geprüft.

Zeugen, die Verdächtiges beobachtet haben und sachdienliche Hinweise zum

Verursacher geben können, werden gebeten, sich beim Polizeirevier Sinsheim,

Tel.: 07261 690-0 zu melden.

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis: unklarer Sturz eines Rollerfahrers / Polizei sucht Zeugen

Leimen, Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Eine 57-Jährige fuhr am Donnerstag gegen

11:14 Uhr mit ihrem Hyundai auf der Bgm.-Lingg-Straße in Fahrtrichtung

Rohrbacher Straße, als sie auf Höhe der Einfahrt zu einem dortigen Sanitätshaus

abbremste. In diesem Moment sah sie, dass ein hinter ihr fahrender Rollerfahrer

auf die Fahrbahn gestürzt war. Die Autofahrerin kümmerte sich um den

ansprechbaren, aber verletzten 55-jährigen Rollerfahrer, der kurz darauf mit

einem Rettungswagen in eine naheliegende Klinik gebracht wurde. Wieso der

Rollerfahrer stürzte ist bislang unklar. Ein Zusammenstoß mit dem Hyundai kann

nach derzeitigem Ermittlungsstand allerdings ausgeschlossen werden.

Das Polizeirevier Wiesloch sucht daher weitere Zeugen, die das Unfallgeschehen

beobachtet haben. Diese werden gebeten sich unter der Tel.: 06222 57090 zu

melden.

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis: Fußgängerin entfernt sich nach Unfall – Beteiligte und Zeugen gesucht!

Weinheim/Rhein-Neckar-Kreis (ots) – Zu einem Verkehrsunfall kam es am Donnerstag

gegen 17:45 Uhr an der Kreuzung Mannheimer Straße / Cavaillonstraße. Ein

Skoda-Fahrerin befuhr die linke Fahrspur der Mannheimer Straße in Fahrtrichtung

B38 als auf Höhe der Kreuzung zur Cavaillonstraße plötzlich eine junge Frau die

Straße überquerte und in das Auto lief. Es kam zum Zusammenstoß und die junge

Frau stürzte über die Motorhaube zu Boden. Anschließend stand die Fußgängerin

auf und verließ die Unfallörtlichkeit in Richtung Multzentrum. Eventuell

verletzte sich die Frau bei dem Zusammenstoß.

Die Fußgängerin wird wie folgt beschrieben: ca. 20-25 Jahre, dunkle, wellige,

schulterlange Haare, helles Oberteil, ansonsten dunkel gekleidet)

Da der Vorfall von mindestens zwei Zeugen beobachtet wurde, bittet die Polizei,

dass sich Zeugen, sowie die Fußgängerin, beim Polizeirevier Weinheim, unter der

Telefonnummer 06201-10030, melden.