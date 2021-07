Mainz-Bretzenheim, Zeugen nach Verkehrsunfallflucht gesucht

Mainz-Bretzenheim (ots) – Am Donnerstagvormittag, den 15.07.2021 gegen 09:45 Uhr

befährt die 46-jährige Fahrerin eines weißen Toyota Yaris den Südring in Mainz

Bretzenheim. In Höhe des Fußgängerüberweges überquert eine junge Frau auf einem

schwarzen Trackingrad diesen. Trotz der sofortigen Vollbremsung durch die

Fahrerin des Toyota kommt es zum Zusammenstoß, bei dem sich die Stoßstande des

Autos und der Hinterreifen des Fahrrades berühren. Am Toyota entsteht dadurch

ein Schaden. Die Radfahrerin bleibt augenscheinlich unverletzt und setzt ihre

Fahrt fort, ohne den Austausch von Personalien. Die Polizei bittet daher die

Fahrradfahrerin, sich bei der Polizei zu melden. Sollten Zeugen den Unfall

beobachtet haben, werden diese ebenfalls gebeten, die Polizei zu kontaktieren.

Die junge Radfahrerin kann wie folgt beschrieben werden: 16-18 Jahre, lockige

braune Haare, weißer Oberteil, ca 160-165 cm, schwarzer Trackingrad

Wer sachdienliche Hinweise zu dem genannten Fall geben kann wird gebeten, sich

mit der Polizeiinspektion Mainz 3 unter der Rufnummer 06131/65-4310 in

Verbindung zu setzen. Hinweise können auch per E-Mail unter

pimainz3@polizei.rlp.de an die Polizei übermittelt werden.

Ü-Ei statt Wodka

Mainz-Oberstadt (ots) – Am Mittwoch Abend (14.07.2021) gegen 19:00 Uhr versuchte

ein vermutlich unter 18 Jähriger junger Mann eine Flasche Wodka zu erwerben.

Nachdem der Mitarbeiter des Getränkemarkts den vermeintlichen Jugendlichen nach

einem Personalausweis fragte und dieser keinen vorlegen konnte, verweigerte der

Mitarbeiter den Verkauf. Wutentbrannt griff der junge Mann hierauf in die

Auslage und rannte mit einem Überraschungsei aus dem Markt. Ein Passant machte

eine vorbeifahrende Streifenbesatzung des Altstadtreviers auf den flüchtenden

Jugendlichen aufmerksam. Dieser sei circa 170cm groß, trug eine schwarze Jacke

mit einem schwarzen Hoodie und einen schwarzen Mundschutz. Die Mainzer Polizei

weist daraufhin, dass man sich auch mit dem Diebstahl einer geringwertigen Sache

strafbar macht und mit einem Ermittlungsverfahren rechnen muss.

Verkehrsunfall durch Aquaplaning

BAB61 bei Welgesheim (ots) – Am Freitagmorgen, den 16.07.2021, kam es gegen

07:40 Uhr auf der BAB 61 in Fahrtrichtung Ludwigshafen zu einem Verkehrsunfall

aufgrund von Aquaplaning. Bei starkem Regen verlor die 49-jährige Fahrerin eines

Personenkraftwagens in Höhe der Ortslage Welgesheim die Kontrolle über ihr

Fahrzeug, geriet ins Schleudern und kollidierte mit der Mittelschutzplanke. Die

Fahrerin verblieb glücklicherweise unverletzt. Allerdings wurde der

Personenkraftwagen bei dem Verkehrsunfall derart beschädigt, dass die Fahrerin

nur mit Hilfe der Feuerwehr aus dem Fahrzeug befreit werden konnte. Die Fahrbahn

der BAB 61 in Richtung Ludwigshafen war während der Unfallaufnahme für ca. 30

Minuten voll gesperrt.

Mainz – Motorradsicherheit im Blick – Verkehrssicherheitstag am 18.07.2021 abgesagt

Mainz (ots) – Für Sonntag, 18.07.2021 bereitete das PP Mainz einen

Verkehrssicherheitstag mit dem Schwerpunkt Motorradsicherheit vor und plante

dazu mehrere Aktionen im gesamten Dienstgebiet. Die Polizei wollte mit den

Motorradfahrenden über passive Sicherheit durch z.B. Schutzkleidung, aber auch

aktive Sicherheit durch das eigene Können und Fahrverhalten ins Gespräch kommen.

Es sollten die Sinne für die besonderen Anforderungen des Motorradfahrens

geschärft werden.

Zum Beispiel sollten Motorradfahrende auf die Wirkung ihres Fahrverhaltens für

die Lautstärke und damit verbunden Lärmbelästigung im engen Rheintal aufmerksam

gemacht werden. Es war geplant, dies an der B 9, im Bereich Trechtingshausen

durchzuführen. Im Donnersbergkreis sollte der Schwerpunkt auf Gefahrenmomenten

in Waldgebieten, wie z.B. Sichtbarkeit an Hell-/Dunkelgrenzen, schmale

Silhouette, enge Kurvenradien, aber auch das Phänomen der sogenannten

„Applauskurven“ liegen, bei welchen eine maximale Schräglage in Kurven erreicht

werden soll und dabei gefilmt wird. Im Bereich Worms sollte der Schwerpunkt auf

Geschwindigkeit und Fahrverhalten im Übergang zwischen außerorts und

innerstädtischem Verkehr gelegt werden. Darüber hinaus sollten andere

Verkehrsteilnehmer, insbesondere PKW-Fahrer, für ihr eigenes Verhalten gegenüber

Motorradfahrenden sensibilisiert werden. An allen Einsatzstellen, wären

spezialisierte Einsatzkräfte zum Einsatz gekommen und hätten auch den

technischen Zustand der Motorräder überprüft. Motorradpolizisten hätten den

Einsatz überörtlich begleitet. Aufgrund der Gesamteinsatzlage im Norden von

Rheinland-Pfalz, findet dieser Aktionstag nicht statt.

Das Polizeipräsidium Mainz appelliert an alle Motorradfahrer, am Wochenende, die

vom Unwetter betroffenen Gebiete nicht aufzusuchen. Es ist nicht an der Zeit für

Touren in einem Katastrophengebiet, bei welchem viele Menschen großes Leid und

Verluste erfahren haben.

Wir wünschen allen Verkehrsteilnehmer eine gute und sichere Fahrt und erinnern

an die einfachste Regel der Straßenverkehrsordnung: „Die Teilnahme am

Straßenverkehr erfordert ständige Vorsicht und gegenseitige Rücksicht“

Fleisch-Diebstahl aus Supermarkt

Mainz-Neustadt (ots) – Am Mittwoch Nachmittag (14.07.2021) kam es in der Mainzer

Neustadt zu einem ungewöhnlichen Diebstahl. Angestellte des Supermarktes

beobachteten einen Mann, der abgepacktes Grillfleisch im mittleren zweistelligen

Wert in seinen Rucksack verstaut und anschließend den Markt ohne zu bezahlen

verlässt. Die Mitarbeiter hielten den Dieb auf und alarmierten anschließend die

Polizei. Die Polizisten schienen den 33-jährige Beschuldigten derart zu

beeindrucken, dass er während der Anhörung durch die Beamten einschlief. Er muss

sich nun wegen Ladendiebstahl verantworten und bekam ein Hausverbot im

Supermarkt.

Nicht angemeldete Abschlussfeier

Bingen, Rochusberg (ots)

15.07.2021

Die Polizei erlangte Hinweise auf eine beabsichtigte Abschlussfeier der 10. Klassenstufen vor, wobei Uhrzeit und Örtlichkeit nicht bekannt waren. Gegen 19.30 Uhr konnten erste Jugendliche auf dem Rochusberg festgestellt werden. Es stellte sich heraus, dass der Beginn der Feierlichkeiten auf 21.00 Uhr terminiert war. Ordnungsamt und Polizei trafen gegen 21.30 Uhr zirka 200 feiernde Jugendliche und junge Erwachsene in mehreren Gruppen an. Einzelne Personen wechselten stets die Gruppen, so das eine ständige Durchmischung stattfand. Viele der Personen trugen keine Maske, auch der Mindestabstand wurde oftmals nicht eingehalten. Durch Ordnungsamt und Polizei wurde die Veranstaltung beendet, es wurden Platzverweise erteilt. Der Großteil der Anwesenden schien der Aufforderung nachzukommen. Allerdings wurde kurze Zeit später eine größere Personenansammlung im Kreuzungsbereich Hildegardforum festgestellt. Mit Unterstützungskräften gelang es, den Bereich auf und um den Rochusberg zu räumen. Im Nachgang wurde festgestellt, dass 3 Jugendliche, 15 und 16 Jahre alt, aufgrund Alkoholintoxikation in Krankenhäuser eingeliefert wurden. 2 stark alkoholisierte Jugendliche, 16 Jahre alt, mussten von ihren Erziehungsberechtigten abgeholt werden.

Fahrraddiebstahl, Täter ermittelt

Bingen-Bingerbrück (ots)

15.07.2021, 19.00 Uhr

Vor dem Netto Markt sprachen 3 Jugendliche eine Frau an und fragten, ob sie Besitzerin des dort abgestellten Fahrrades sei, welches mittels Schloss gegen Diebstahl gesichert war. Nachdem die Frau dies verneinte, brach einer der Jugendlichen das Schloss auf und entwendete das 800EUR teure Fahrrad. Dank Hinweisen konnten die 15, 16 und 18 Jahre alten Täter ermittelt werden.

Sachbeschädigung an Fahrzeug

Münster-Sarmsheim, Amselweg (ots)

13.07.2021, 18.00 Uhr bis 15.07.2021, 08.00 Uhr

In der Zeit vom 13.07.2021, 18.00 Uhr bis 15.07.2021, 08.00 Uhr, wurde ein im Amselweg abgestelltes Fahrzeug beschädigt, derart, dass unbekannter Täter auf die Heckklappe das Wort „LOVE“ ritzte. Hinweise bitte an die Polizei Bingen, Telefon 06721-9050.

Urkundenfälschung

Bingen, Freidhof (ots)

15.07.2021, 13.35 Uhr

Eine Streifenwagenbesatzung kontrollierte ein auf einem Behindertenparkplatz abgestelltes Fahrzeug. Dabei wurde festgestellt, dass die am Fahrzeug angebrachten Kennzeichen auf einen Wohnwagen ausgegeben sind. Die Kennzeichen wurden sichergestellt, ein entsprechendes Ermittlungsverfahren wurde eingeleitet.

Unfallflüchtigen dank Hinweisen ermittelt

Sprendlingen, 11.07.2021, 21.00 Uhr

Am 25.07.2021 wurde der Polizei ein Schaden an einem Verteilerkasten in der Kernerstraße gemeldet. Im Rahmen von Nachbarschaftsbefragungen konnten Hinweise erlangt werden, wonach am 11.07.2021, 21.00 Uhr, ein weißes Fahrzeug rückwärts gegen den Verteilerkasten gefahren war. Der Fahrer habe sich sein Fahrzeug und den Verteilerkasten angesehen und sei davon gefahren. Es gelang, das Kennzeichen des verursachenden Fahrzeuges zu ermitteln. Der Halter konnte angetroffen werden. Er benannte den Fahrer zum Unfallzeitpunkt, der sich nun wegen Unfallflucht zu verantworten hat.