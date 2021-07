Verkehrsunfall auf der B284 – Person leicht verletzt

Gersfeld – Am Freitag, den 16.07.2021 gegen 15:25 Uhr kam es auf der B284 zwischen Gersfeld und Ehrenberg-Wüstensachsen zu einem Verkehrsunfall mit einer Leichtverletzten und hohem Sachschaden an beiden unfallbeteiligten PKW.

Eine 55-jährige PKW-Fahrerin aus Gersfeld befuhr die B284 von Gersfeld kommend und wollte auf einer Kuppe mit Sichteinschränkung nach links in Richtung Wasserkuppe abbiegen. Dabei übersah sie eine entgegenkommende 59-jährige PKW-Fahrerin, welche von Wüstensachsen in Richtung Gersfeld fahren wollte. Die 59-jährige PKW-Fahrerin konnte nicht mehr rechtzeitig bremsen als sich die Unfallgegnerin und Verursacherin bereits im Kreuzungsbereich befand, so dass es zum Zusammenstoß kam. Die Verursacherin wurde leicht verletzt und vorsorglich von einem RTW versorgt. An beiden PKWs entstand wirtschaftlicher Totalschaden in einer Gesamthöhe von über 15.000 Euro.

Verkehrsunfallmeldungen für die Landkreise Fulda und Hersfeld-Rotenburg

FD

Verkehrsunfall mit leichtverletztem Radfahrer

Fulda – Ein 22-jähriger Radfahrer aus Fulda wurde bei einem Unfall am Donnerstag (15.07.) leicht verletzt. Er befuhr gegen 6.40 Uhr verbotswidrig den Gehweg der Leipziger Straße stadteinwärts. In Höhe der Hausnummer 49 kam es zu einem Zusammenstoß mit einem 65-jähriger Renault-Fahrer, welcher aus der dortigen Hofausfahrt über den Gehweg nach rechts auf die Leipziger Straße auffahren wollte. Bei dem Unfall entstand geringer Sachschaden.

Polizeistation Fulda

HEF

Verkehrsunfall

Bad Hersfeld – Am Donnerstag (15.07.), gegen 13:40 Uhr, bog ein 73-jähriger Pkw-Fahrer von der Abfahrt der Autobahn 4 kommend nach rechts in die B27 in Richtung Hauneck ab und wechselte kurz darauf auf den linken Fahrstreifen. Dabei übersah er den Pkw einer 39-jährigen Frau und es kam zu einer seitlichen Berührung beider Fahrzeuge. Dabei entstand Sachschaden in Höhe von circa 4.500 Euro.

Polizeistation Bad Hersfeld

Einsatz des Polizeihubschraubers

Wildeck – Am Freitagnachmittag (16.07.) war aufgrund polizeilicher Maßnahmen ein Polizeihubschrauber im Bereich des Bahnhofes im Einsatz.

In den sozialen Medien kursieren derzeit Meldungen, dass der Einsatz im Zusammenhang mit einer Straftat in Bezug zu einem örtlichen Kreditinstitut stehen soll. Der Polizei liegen jedoch keine Erkenntnisse zu einer solchen Straftat im besagten Zeitraum in Wildeck vor. Es handelt sich daher um eine Falschmeldung.

Kind angesprochen

Homberg (Ohm) – Der Polizei wurde mitgeteilt, dass ein zehnjähriger Junge am Donnerstagvormittag (15.07.) in der Rülfenröder Straße von einem unbekannten Mann angesprochen worden seien soll.

Der Unbekannte habe sich dem Kind zunächst mit einem weißen Kleintransporter genähert. Bevor er aus dem Fahrzeug ausgestiegen sei, um den Jungen anzusprechen, habe er eine schwarze Maske bis zu den Augen hochgezogen gehabt. Als der Mann den Zehnjährigen angesprochen habe, ob er Süßigkeiten und in sein Auto einsteigen wolle, habe er die Maske heruntergezogen. Der aufmerksame Junge sei umgehend weggerannt. Der Unbekannte habe anschließend die Fahrt mit seinem Fahrzeug fortgesetzt.

Der Mann kann als circa 1,75 Meter groß, mit kurzen, schwarzen Haaren und dünner Statur beschrieben werden. Er soll eine dunkle Lederjacke, eine schwarze Jeanshose und fingerlose Handschuhe getragen haben. Das Fahrzeug wies nach vorliegenden Erkenntnissen starke Beschädigung am linken, hinteren Heck auf und hatte schwarze Heckscheiben.

Wer Hinweise zur Sache, der Person oder dem Kleintransporter geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Aktuell Polizeieinsatz in Fulda/Lehnerz

Fulda – Aktuell kommt es im Bereich der Leipziger Straße, Höhe Hausnummer 196, zu einem Polizeieinsatz.

Gegen kurz nach 12 Uhr erreichte die Polizei die Meldung über eine verletzte Person. Rettungs- und Einsatzkräfte befinden sich derzeit vor Ort. Wie und warum die Person verletzt wurde, ist aktuell noch nicht bekannt und Bestandteil der von der Kriminalpolizei Fulda aufgenommenen Ermittlungen.

Der Bereich zwischen der Trimburgstraße und der Straße „An der Grillenburg“ ist derzeit vollgesperrt und kann über die Steinauer Straße umfahren werden.

Wer gegen 12 Uhr verdächtige Wahrnehmungen in diesem Gebiet gemacht hat, wendet sich bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0 oder jede andere Polizeidienststelle.

Schmuck mittels Trick gestohlen – Zeugen gesucht

Bad Hersfeld – Unbekannte stahlen einer 84-jährigen Frau aus Bad Hersfeld am Sonntagnachmittag (11.07.), gegen 15:45 Uhr, auf dem Benno-Schilde-Platz – mittels des sogenannten Kettentricks – die Halskette.

Eine unbekannte weibliche Person sprach die Bad Hersfelderin vor dem Gebäude einer Lokalzeitung an und umarmte sie. Im Zuge des Körperkontakts entwendete die Trickdiebin der 84-Jährigen unbemerkt ihre goldene Halskette und legte ihr stattdessen ein unechtes Schmuckstück um. Anschließend schenkte die Unbekannte der Dame noch ein Armband sowie einen Ring aus Modeschmuck und begab sich zur Beifahrerseite eines in der Dippelstraße abgestellten, bräunlichen Kleinbusses. Fahrer des unbekannten Fahrzeugs, dass nach der Tat in Richtung der Wehneberger Straße wegfuhr, sei eine männliche Person gewesen. Die weibliche Diebin kann als etwa 1,60 Meter groß, bekleidet mit einem Kopftuch, welches ebenfalls als Mund-Nasen-Abdeckung diente, beschrieben werden.

Das Fehlen der eigenen Halskette, im Wert von mehreren tausend Euro, bemerkte die 84-Jährige erst später als sie wieder zuhause angekommen war.

Wer Hinweise zur Sache oder den beteiligten Personen geben kann, wendet sich bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

In diesem Zusammenhang warnt Ihre Polizei:

Trickbetrug ist vielfältig.

Die Täter passen ihr Vorgehen an die potentiellen Opfer an, wodurch sie oft deren höchstpersönlichen Lebensbereich tangieren. Folgen, wie Rückzug aus der Gesellschaft und Schamgefühl bieten Trickbetrügern eine Plattform. Sprechen Sie offen über das Geschehene, jeder kann Opfer werden. Scheuen Sie sich nicht die Polizei beim Verdacht eines Betrugs zu informieren. Informationen zum Trickbetrug finden Sie auf der Internetseite www.senioren-sind-auf-zack.de

Versuchter Einbruch in Büroraum

Bad Hersfeld – Unbekannte brachen in der Zeit vom 17. Juni bis Donnerstag (15.07.) in Büroräume in der Straße „Unterm Laufholz“ ein. Durch Hochdrücken eines Rollladens und Einschlagen der dahinter befindlichen Fensterscheibe gelangten die Einbrecher in die Räumlichkeiten. Die Täter durchsuchten die Geschäftsräume und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Ob etwas entwendet wurde ist derzeit noch nicht bekannt. Der Entstandene Sachschaden beträgt etwa 500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Bad Hersfeld unter Telefon 06621/932-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Einbruch

Eichenzell/Rothemann – Durch ein gekipptes Fenster stiegen Unbekannte in der Nacht zu Donnerstag (15.07.) in ein Gemeindegebäude in der Pappelallee ein. Die Diebe entwendeten einen Messerblock samt Messern und flüchteten anschließend in unbekannte Richtung. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 35 Euro. Hinweise bitte an das Polizeipräsidium Osthessen unter Telefon 0661/105-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Auto zerkratzt

Lauterbach – Unbekannte zerkratzten in der Nacht zu Donnerstag (15.07.) die beiden Fahrzeugseiten eines schwarzen Mercedes ML 230. Das Auto stand zur Tatzeit in der Straße „Am Graben“. Der entstandene Sachschaden beträgt circa 3.500 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Lauterbach unter der Telefonnummer 06641/971-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de

Fahrraddiebstahl

Schwalmtal – Unbekannte Langfinger stahlen am Mittwoch (14.07.), in der Zeit von 7 Uhr bis 16:45 Uhr, ein schwarzes Mountainbike der Marke Giant, Modell Stance 2 29. Das Zweirad stand zu Tatzeit in der Hauptstraße. Der Wert des Diebesguts beträgt etwa 1.400 Euro. Hinweise bitte an die Polizeistation Alsfeld unter der Telefonnummer 06631/974-0, jede andere Polizeidienststelle oder über die Onlinewache unter www.polizei.hessen.de