Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“ im Usinger Rathaus

(pa)In Usingen findet demnächst wieder die Bürgersprechstunde der „Schutzfrau vor Ort“, Frau Polizeihauptkommissarin Katja Jokiel-Gondek, statt. Nachdem die Sprechstundentermine coronabedingt ausgesetzt werden mussten, ist Frau Jokiel-Gondek ab jetzt jeden vierten Donnerstag im Monat in der Zeit von 15.00 Uhr bis 16.00 Uhr im Beratungsbüro des Rathauses anzutreffen. Interessierte Bürgerinnen und Bürger können ohne Voranmeldung die Gelegenheit der persönlichen Kontaktaufnahme wahrnehmen.

Die seit Oktober 2018 tätige „Schutzfrau vor Ort“ ist ständige Ansprechpartnerin der Polizei für die Anliegen der Bürgerinnen und Bürger der Kommunen im Zuständigkeitsgebiet der Polizeistation Usingen. Katja Jokiel-Gondek ist bereits seit 1991 im Bereich der Polizeidirektion Hochtaunus beschäftigt und versah in den zurückliegenden Jahren ihren Dienst bei verschiedenen Polizeistationen im Kreisgebiet. Zuletzt war sie als Dienstgruppenleiterin bei der Polizeistation in Usingen tätig, in deren Räumlichkeiten Jokiel-Gondek auch weiterhin ihren Dienst ausübt. Das durch den engeren Kontakt entstehende besondere Vertrauensverhältnis kommt sowohl der Sicherheit der Bürgerinnen und Bürger, als auch der polizeilichen Arbeit zugute. Wer es nicht zu den Terminen im Rathaus schafft, kann selbstverständlich auch außerhalb dieser Zeiten den Kontakt zur „Schutzfrau vor Ort“ suchen. Erreichbar ist sie unter der Telefonnummer (06081) 9208 – 108 oder per E-Mail an svo.pst-usingen.ppwh@polizei.hessen.de . Zudem ist Frau Jokiel-Gondek natürlich auch im Rahmen ihrer regelmäßigen Präsenzstreifen in Usingen ansprechbar.

Motorradverkehr im Blick – Polizei ergänzt Kontrollen mit präventiven Aktionen

(pa)Um in der Motorradsaison 2021 einem weiteren Anstieg von Verkehrsunfällen mit schwerstverletzten oder gar getöteten Motoradfahrern entgegenzuwirken, wurde im Polizeipräsidium Westhessen die Arbeitsgruppe Bike, kurz AG Bike, eingerichtet. Diese ist als Fachgruppe unter anderem mit der Planung und Durchführung von Verkehrskontrollen beauftragt. Insbesondere auf den stark frequentierten Schwerpunkt- und Nebenstrecken innerhalb der Polizeidirektionen Rheingau-Taunus und Hochtaunus wurden verstärkt polizeiliche Zweiradkontrollen durchgeführt bei denen die Beamten neben der Geschwindigkeit auch gezielt technische Veränderungen und Manipulationen an Krafträdern ins Visier nahmen. Diese haben neben Sicherheitsmängeln regelmäßig auch eine erhöhte Lärmemission sowie einen zu hohen Abgasausstoß zur Folge. Von April bis Juni 2021 wurden im Polizeipräsidium Westhessen an 64 Kontrolltagen knapp 2.000 motorisierte Zweiräder kontrolliert. In 723 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten, in 101 Fällen Straftaten festgestellt und konsequent verfolgt. Festzuhalten bleibt, dass sich auch dieses Jahr der größte Teil der Motorradfahrerinnen und Motorradfahrer verkehrs- und regelkonform verhält und oft selbst das szeneinterne Fehlverhalten missbilligt.

Jedoch verursachen nicht nur technische Veränderungen oder Verschleiß an der Auspuffanlage eines Fahrzeugs Lärm. Auch die Fahrweise ist entscheidend. So kann mit jedem Fahrzeug, welches in einem höheren Gang bewegt wird, die Lärmverursachung reduziert werden. Das weiß vor allem die Anwohnerschaft von kurvenreichen und landschaftlich attraktiven Strecken zu schätzen. Daher der polizeiliche Appell: Hände weg von lärmfordernden Veränderungen an Fahrzeugen und Rücksicht nehmen! Untertouriges Fahren ist einfach leiser und kommt besser an. Mit der Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem Unfall“, appelliert die Polizei Hessen in gleichem Sinne an die Eigenverantwortung der Bikerinnen und Biker sowie an die Rücksichtnahme der Autofahrerinnen und Autofahrer aufgrund des hohen Unfall- und Verletzungsrisikos.

Um die Unfallgefahren zu reduzieren, konzentrieren sich die Beamten der AG Bike jedoch nicht nur auf die Motorradfahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Im Rahmen einer polizeilichen „Biker Safety Tour“ wurden bereits zwei Mal Gruppen mit jeweils 10 Personen auf ihren Motorrädern durch erfahrene Polizeimotorradfahrer rund um den Feldberg geführt. Zuvor hatten sich die Bikerinnen und Biker online beim PP Westhessen für diese geführte Ausfahrt anmelden können. Während verschiedener Stopps kamen nicht nur sogenannte „Benzingespräche“ auf Augenhöhe zwischen den Beamten und den Teilnehmenden zustande. Die Polizisten gaben insbesondere Tipps und Hinweise zum Thema Sicherheit. Explizit wurden Gefahrenstellen angefahren und aufgezeigt, sowie Unfallschwerpunkte und -ursachen erläutert. Auch die Lärmvermeidung wurde in diesem Rahmen thematisiert. Durch die ebenfalls an der Aktion beteiligte Motorradstaffel des Malteser Hilfsdienstes aus Kelkheim gab es zudem hilfreiche Tipps, etwa zum Thema Erste Hilfe und dem Verhalten bei Verkehrsunfällen.

Für das zweite Halbjahr 2021 sind ebenfalls nicht nur Kontrollaktionen geplant, auch die gut angenommene „Biker Safety Tour“ findet eine Fortsetzung. Diesmal geht die Tour – ausgehend von Rüdesheim – über die beliebten Strecken im Rheingau. Die Anmeldemöglichkeit ist auf der Internetseite der Polizei Hessen sowie dem Facebook-Auftritt des Polizeipräsidiums Westhessen zu finden.

Trickdiebe erbeuten Schmuck,

Oberursel, Mainstraße, 15.07.2021, gg. 12.15 Uhr

(pa)Am Donnerstagmittag brachte ein Duo von Trickdieben in Oberursel ein Seniorenehepaar um diversen Schmuck. Gegen 12.15 Uhr klingelte es an der Wohnungstür der Eheleute in einem Mehrfamilienhaus in der Mainstraße. Vor der Tür standen zwei Männer, die sich als Wasserwerker ausgaben und unter einem entsprechenden Vorwand Einlass in die Wohnung erhielten. Einer der angeblichen zwei Wasserwerksmitarbeiter lenkte die älteren Herrschaften geschickt ab, sodass sein Mittäter derweil die Räume nach Wertsachen durchsuchen konnte. Mit diversen Schmuckstücken, deren Wert sich insgesamt auf mehrere Tausend Euro beläuft, verließen die falschen Wasserwerker die Wohnung. Einer der Täter soll etwa 30 bis 35 Jahre alt, circa 170cm groß und von dicklicher Statur gewesen sein. Er habe einen Vollbart und dunkles kurzes Haar gehabt, ein kurzes beiges Shirt sowie eine kurze beige Hose getragen und spanisch gesprochen. Sein Komplize wird als etwa gleich alt und circa 175cm bis 180cm groß beschrieben. Er habe kurzes braunes Haar gehabt und eine dunkelblaue Weste getragen. Hinweise nimmt die Kriminalpolizei in Bad Homburg unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Versuchter Einbruch in Kita,

Oberursel, Oberstedten, Landwehr, 14.07.2021, 18.00 Uhr bis 15.07.2021, 08.00 Uhr

(pa)In Oberursel Oberstedten versuchten Einbrecher in der Nacht zum Donnerstag, in eine Kindertagesstätte einzudringen. Wie am Donnerstagmorgen festgestellt wurde, hatten Unbekannte den Versuch unternommen, ein Fenster gewaltsam zu öffnen. Zwar entstand dabei an dem betroffenen Fenster ein Schaden von schätzungsweise 500 Euro, in die Räume gelangten die Täter jedoch nicht. Die Kriminalpolizei in Bad Homburg nimmt Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0 entgegen.

Scheiben von Bushaltestellen beschädigt, Bad Homburg v. d. Höhe, Bahnhofstraße, 16.07.2021, gg. 03.30 Uhr

(pa)In der Nacht zum Freitag wurden in Bad Homburg die Glasscheiben zweier Bushaltestellen in der Louisenstraße, nahe des Europakreisels, beschädigt. Zeugenangaben deuten darauf hin, dass jemand den Schaden gegen 03.30 Uhr aus einem Pkw heraus – möglicherweise mittels einer Luft- oder „Softair“-Pistole – verursachte. Im Rahmen der eingeleiteten Fahndungsmaßnahmen konnten keine verdächtigen Fahrzeuge festgestellt werden. Die Schadenshöhe beläuft sich auf etwa 1.500 Euro. Die Ermittlungsgruppe der Polizeistation Bad Homburg erbittet Hinweise unter der Rufnummer (06172) 120 – 0.

Aktueller Blitzerreport,

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der Verkehrssicherheitsarbeit. Nachfolgend finden Sie eine Messstelle der Polizei für die kommende Woche:

Donnerstag: Wehrheim, Bundesstraße 456, Höhe Abfahrt Wehrheim Mitte

Die beteiligten Behörden weisen ausdrücklich darauf hin, dass es neben den veröffentlichten auch unangekündigte Messstellen geben kann.