Wiesbaden: Die Polizei-News

Angegangen und Geldbörse entwendet,

Wiesbaden, Herrngartenstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 21:40 Uhr

(he)Gestern Abend wurde einem 57-jährigen Wiesbadener in der Herrngartenstraße

die Geldbörse samt Reisepass geraubt. Der Täter wurde noch kurz verfolgt, später

jedoch aus den Augen verloren. Der Geschädigte war um 21:40 Uhr gerade dabei

seine Haustür aufzuschließen, als sich ein Täter von hinten näherte, das Opfer

gegen die Tür drückte und Geldbörse sowie Reisepass aus der Hosentasche des

Wiesbadeners zog. Anschließend flüchtete der Täter in Richtung Bahnhofstraße und

von dort weiter in Richtung Rheinstraße. Das Opfer verfolgte den Unbekannten

noch kurz, musste jedoch im weiteren Verlauf die Verfolgung abbrechen. Der Mann

sei 30-40 Jahre alt, circa 1,80 Meter groß, von schlanker Gestalt, trage

schwarze Haare sowie einen Dreitagebart. Der Täter sei mit grauen

Kleidungsstücken, vermutlich einen Trainingsanzug bekleidet gewesen. Der

Geschädigte beschreibt den Täter als „südländischen Phänotyp“. Die Wiesbadener

Kriminalpolizei hat die Ermittlungen übernommen und bittet Zeuginnen oder Zeugen

sich unter der Rufnummer (0611) 345-0 zu melden.

Schockanrufer ohne Erfolg,

Wiesbaden, Karl-Arnold-Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 15:50 Uhr

(he)Sogenannte „Schockanrufer“ meldeten sich gestern Nachmittag bei einer

Wiesbadenerin aus der Karl-Arnold-Straße und versuchten sie zu einer Übergabe

von 40.000 Euro zu bewegen. Die Frau verlangte jedoch zunächst mit einem

Verwandten zu telefonieren, woraufhin die Anrufer aufgaben und von dem Opfer

abließen. Bei der Angerufenen klingelte gegen 15:50 Uhr das Telefon und man

erklärte, dass ihre Tochter eine „schwangere Frau angefahren und tödlich

verletzt habe“. Nun müsse die Angerufene 40.000 Euro Kaution zahlen,

anderenfalls müsse die Tochter für mehrere Jahre ins Gefängnis. Fast waren die

Täter erfolgreich, denn das angerufene Opfer war natürlich schockiert, wollte

helfen und erklärte lediglich eine geringere Summe bezahlen zu können. Die Täter

ließen sich darauf ein, rechneten jedoch nicht damit, dass die Wiesbadenerin auf

einen Anruf bei einem Verwandten bestand. Daraufhin wurde das Telefonat beendet.

Lassen Sie sich niemals mit solchen Geschichten hinters Licht führen. Keine

Behörde, kein Amt, keine Staatsanwaltschaft und natürlich auch nicht die Polizei

wird von Ihnen aus irgendwelche Gründen, über das Telefon angebahnt, Bargeld

verlangen. Beenden Sie solche Telefonate immer sofort und wählen Sie den Notruf

110.

Durch Hundebiss verletzt – Hundehalterin gesucht, Wiesbaden-Bierstadt,

Biegerstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 10:20 Uhr

(he)Gestern Morgen wurde in Bierstadt ein 58-jähriger Hundehalter auf seinem

Spaziergang in der Feldgemarkung von Bierstadt, bzw. Erbenheim von einem fremden

Hund leichtverletzt. Die Polizei sucht nun nach der Halterin des verursachenden

Hundes. Der Mann war gegen 10:20 Uhr in Bierstadt mit seinem Border

Colli-Mischling in Verlängerung der Biegerstraße auf einem Feldweg in Richtung

Erbenheim unterwegs. Hier habe ein freilaufender Hund einen Hasen gejagt und

plötzlich seinen eigenen Hund angegangen. Als der 58-Jährige dies verhindern

wollte, schnappte der Hund nach der Hand des Wiesbadeners und verletzte ihn

leicht. Anschließend rannte der Hund zu einer Frau, welche das Geschehen aus

weiterer Entfernung beobachtet habe. Zwischenzeitlich rief die mutmaßliche

Hundebesitzerin nach dem Hund, dieser habe jedoch nicht darauf reagiert. Die

Frau wäre dann samt Hund schnell in Richtung Wallauer Straße davongegangen. Die

Frau wird auf 25 bis 35 Jahre geschätzt, sei circa 1,75 Meter groß und trage

schulterlange, blonde Haare. Sie sei mit einer blauen Jeans und einem weißen

Oberteil bekleidet gewesen. Der Hund wird als „Schäferhundmischling“ mit

grau/weißem Fell, mit kräftiger Statur sowie „Schäferhundgröße“ beschrieben.

Hinweise auf den Hund sowie der unbekannten Frau nimmt das 4.Polizeirevier unter

der Rufnummer (0611) 345-2440 entgegen.

Glasfläche durch Flaschenwurf beschädigt – hoher Sachschaden, Wiesbaden,

Bleichstraße, Donnerstag, 15.07.2021, 00:40 Uhr

(he)In der Nacht von Mittwoch auf Donnerstag beschädigte ein unbekannter Täter

durch einen Flaschenwurf die Glasfassade der am Platz der Deutschen Einheit

gelegenen Sporthalle und verursachte dadurch einen Sachschaden von mehreren

Tausend Euro. Den ersten Ermittlungen zufolge wurde eine Wodkaflasche gegen

00:40 Uhr in der Nacht von einer männlichen Person im Bereich eines Aufganges

gegen die Fassade geschleudert. Dadurch splitterte die dortige Glasfront. Das 1.

Polizeirevier hat die Ermittlungen aufgenommen und bittet unter der Rufnummer

(0611) 345-2140 um Hinweise.

Jugendliche angefahren – Fahrer fährt weiter, Wiesbaden-Bierstadt,

Biegerstraße, Wallauer Straße, Donnerstag, 15.07.2021, 10:40 Uhr

(he)Gestern Morgen kam es in Bierstadt zu einem Verkehrsunfall, bei dem eine

17-jährige Jugendliche von einem PKW touchiert wurde, der Fahrer jedoch nur kurz

stoppte und anschließend seine Fahrt fortsetzte. Den Angaben der Jugendlichen

zufolge beabsichtigte diese an der Einmündung Wallauer Straße, Biegerstraße die

Straße zu überqueren. Der PKW-Fahrer befuhr die Wallauer Straße in Richtung

Schultheißstraße und bog in die Biegerstraße ein. Hierbei habe der PKW die

Jugendliche touchiert. Der Fahrer sei nur kurz ausgestiegen, habe unmittelbar

danach jedoch seine Fahrt weiter fortgesetzt. Die Fußgängerin wurde zur

Untersuchung in ein Krankenhaus eingeliefert, wo Verletzungen leichterer Art

festgestellt wurden. Nach einer ambulanten Behandlung konnte die Entlassung

erfolgen. Bei dem verursachenden Fahrzeug habe es sich um ein schwarzen PKW mit

Wiesbadener Kennzeichen gehandelt. Hinweisgeberinnen oder Hinweisgeber werden

gebeten, sich bei der Wiesbadener Polizei unter der Rufnummer (0611) 345- 0 zu

melden.

Aktueller Blitzerreport der Polizeidirektion Wiesbaden

Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden in Wiesbaden ausschließlich unangekündigte

Messungen statt.

Rheingau-Taunus: Die Polizei-News

Motorradverkehr im Blick – Polizei ergänzt Kontrollen mit präventiven Aktionen

Bad Schwalbach (ots) – (pa)Um in der Motorradsaison 2021 einem weiteren Anstieg

von Verkehrsunfällen mit schwerstverletzten oder gar getöteten Motoradfahrern

entgegenzuwirken, wurde im Polizeipräsidium Westhessen die Arbeitsgruppe Bike,

kurz AG Bike, eingerichtet. Diese ist als Fachgruppe unter anderem mit der

Planung und Durchführung von Verkehrskontrollen beauftragt. Insbesondere auf den

stark frequentierten Schwerpunkt- und Nebenstrecken innerhalb der

Polizeidirektionen Rheingau-Taunus und Hochtaunus wurden verstärkt polizeiliche

Zweiradkontrollen durchgeführt bei denen die Beamten neben der Geschwindigkeit

auch gezielt technische Veränderungen und Manipulationen an Krafträdern ins

Visier nahmen. Diese haben neben Sicherheitsmängeln regelmäßig auch eine erhöhte

Lärmemission sowie einen zu hohen Abgasausstoß zur Folge. Von April bis Juni

2021 wurden im Polizeipräsidium Westhessen an 64 Kontrolltagen knapp 2.000

motorisierte Zweiräder kontrolliert. In 723 Fällen wurden Ordnungswidrigkeiten,

in 101 Fällen Straftaten festgestellt und konsequent verfolgt. Festzuhalten

bleibt, dass sich auch dieses Jahr der größte Teil der Motorradfahrerinnen und

Motorradfahrer verkehrs- und regelkonform verhält und oft selbst das

szeneinterne Fehlverhalten missbilligt.

Jedoch verursachen nicht nur technische Veränderungen oder Verschleiß an der

Auspuffanlage eines Fahrzeugs Lärm. Auch die Fahrweise ist entscheidend. So kann

mit jedem Fahrzeug, welches in einem höheren Gang bewegt wird, die

Lärmverursachung reduziert werden. Das weiß vor allem die Anwohnerschaft von

kurvenreichen und landschaftlich attraktiven Strecken zu schätzen. Daher der

polizeiliche Appell: Hände weg von lärmfordernden Veränderungen an Fahrzeugen

und Rücksicht nehmen! Untertouriges Fahren ist einfach leiser und kommt besser

an. Mit der Präventionskampagne „Du hast es in der Hand – Überlasse nichts dem

Unfall“, appelliert die Polizei Hessen in gleichem Sinne an die

Eigenverantwortung der Bikerinnen und Biker sowie an die Rücksichtnahme der

Autofahrerinnen und Autofahrer aufgrund des hohen Unfall- und

Verletzungsrisikos.

Um die Unfallgefahren zu reduzieren, konzentrieren sich die Beamten der AG Bike

jedoch nicht nur auf die Motorradfahrer, die sich nicht an die Regeln halten. Im

Rahmen einer polizeilichen „Biker Safety Tour“ wurden bereits zwei Mal Gruppen

mit jeweils 10 Personen auf ihren Motorrädern durch erfahrene

Polizeimotorradfahrer rund um den Feldberg geführt. Zuvor hatten sich die

Bikerinnen und Biker online beim PP Westhessen für diese geführte Ausfahrt

anmelden können. Während verschiedener Stopps kamen nicht nur sogenannte

„Benzingespräche“ auf Augenhöhe zwischen den Beamten und den Teilnehmenden

zustande. Die Polizisten gaben insbesondere Tipps und Hinweise zum Thema

Sicherheit. Explizit wurden Gefahrenstellen angefahren und aufgezeigt, sowie

Unfallschwerpunkte und -ursachen erläutert. Auch die Lärmvermeidung wurde in

diesem Rahmen thematisiert. Durch die ebenfalls an der Aktion beteiligte

Motorradstaffel des Malteser Hilfsdienstes aus Kelkheim gab es zudem hilfreiche

Tipps, etwa zum Thema Erste Hilfe und dem Verhalten bei Verkehrsunfällen.

Für das zweite Halbjahr 2021 sind ebenfalls nicht nur Kontrollaktionen geplant,

auch die gut angenommene „Biker Safety Tour“ findet eine Fortsetzung. Diesmal

geht die Tour – ausgehend von Rüdesheim – über die beliebten Strecken im

Rheingau. Die Anmeldemöglichkeit ist auf der Internetseite der Polizei Hessen

sowie dem Facebook-Auftritt des Polizeipräsidiums Westhessen zu finden.

Diebstahl aus Altenwohnheim,

Eltville-Erbach, Franseckystraße, Mittwoch, 14.07.2021, 20:00 Uhr bis Donerstag,

15.07.2021, 07:00 Uhr

(fh)Im Zeitraum von Mittwochabend bis Donnerstagmorgen gelang es unbekannten

Dieben in einem Altenwohnheim in Eltville-Erbach zuzuschlagen und Beute zu

machen. Ersten Ermittlungen zufolge begaben sich die Täter auf unbekannte Art

und Weise in das Kellergeschoss der Einrichtung und entwendeten dort aus einer

Personalumkleide Bekleidung, ein Mobiltelefon und Werkzeug im Wert von ca. 100

Euro. Im Anschluss suchten die Diebe das Weite.

Zeuginnen und Zeugen werden gebeten, sich unter der Telefonnummer (06123) 9090-0

mit der Polizeistation Eltville in Verbindung zu setzen.

Gegenstände im Wald verbrannt,

Taunusstein-Wehen, Nahe der Bundesstraße 417, Donnerstag, 15.07.2021, 21:00 Uhr

(fh)Am Donnerstagabend kam es in einem Waldweg bei Taunusstein-Wehen zu einem

Brand, der durch die Feuerwehr gelöscht werden musste. Ersten Ermittlungen der

Polizei zufolge zündeten Unbekannte auf dem Waldweg, welcher parallel zur B417

zwischen Wehen und Wiesbaden gelegen ist, eine Matratze und zwei Autoreifen an.

Der entstandene Brand schlug auf Teile eines Baumes über, verbreitete sich

jedoch aufgrund der Witterungsverhältnisse nicht weiter. Der herbeigeeilten

Feuerwehr gelang es die brennende Matratze und die Reifen zu löschen.

In der Nähe des Brandortes wurde ein dunkelblauer SUV mit Bad Schwalbacher

Kennzeichen wahrgenommen, welcher im Zusammenhang mit dem Brand stehen könnte.

Aktuell geht die Polizei von einer Brandstiftung aus und nimmt Hinweise zu den

Verursachern über die Telefonnummer (0611) 345-0 entgegen.

Aktueller Blitzerreport des Rheingau-Taunus-Kreises,

(fh)Das Polizeipräsidium Westhessen veröffentlicht wöchentlich Messstellen zur

Geschwindigkeitsüberwachung. Dies ist ein Beitrag im Rahmen der

Verkehrssicherheitsarbeit.

In der kommenden Woche finden ausschließlich unangekündigte Messungen statt.