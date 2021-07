Kreis Bergstraße

Bensheim-Auerbach: E-Mountainbikes für 65.000 Euro gestohlen

Bensheim (ots) – Diebe haben zwischen Donnerstagabend (15.07.), 19 Uhr und

Freitagmorgen (16.07.), 10.15 Uhr insgesamt zehn neue E-Mountainbikes aus dem

Ausstellungsraum eines Fahrradgeschäfts in der Darmstädter Straße, zwischen der

Goethestraße und dem Brückweg, gestohlen. Die E-Bikes haben einen Gesamtwert von

65.000 Euro.

Mit Werkzeug wurde ein türgroßes Fenster am Brückweg aufgebrochen und die Räder

hierdurch herausgenommen. Ob die Velos direkt in ein Transportfahrzeug verladen

oder noch ein Stück geschoben wurden, ist bislang unklar.

Die Kriminalpolizei (K 21/ 22) ist auf der Suche nach Zeugen, die im Tatzeitraum

Beobachtungen gemacht haben und Hinweise geben können. Telefonisch sind die

Ermittler unter der Rufnummer 06252 / 706-0 zu erreichen.

Zwingenberg: 60-jähriger Mann aus Einrichtung vermisst

Zwingenberg (ots) – Die Polizei in Heppenheim (K 10) sucht seit Montagnachmittag 12.07.nach dem 60-jährigen Wilhelm S.

Herr S. hat verschiedene Vorerkrankungen und wird in einer Einrichtung in

Zwingenberg betreut. Der Mann, der auf seine Medikamente angewiesen ist, wurde

bereits einmal als vermisst gemeldet und war offensichtlich in der Wiesbadener

Region unterwegs. Wegen gesundheitlichen Problemen musste er damals in einer

Klinik stationär aufgenommen und behandelt werden. Ob der Vermisste wieder in

Wiesbaden unterwegs ist, wird derzeit geprüft. Auch mögliche Kontakte in

Frankfurt am Main.

Die Polizei bittet die Öffentlichkeit um Mitsuche.

Er hat eine kräftige Statur und einen Bierbauch. Seine lichten Haare

sind grau und er trägt einen Dreitagebart. Vermutlich ist er mit einer

Jeanshose, einem T-Shirt und grelle neonfarbenen Turnschuhen bekleidet.

Wer hat den Mann gesehen und kann Hinweise zu seinem Aufenthaltsort geben?

Alle Hinweise nimmt die Polizei (K 10) in Heppenheim unter der Rufnummer 06252 /

706-0 oder jede andere Polizeidienststelle entgegen.

Viernheim: Dieb versucht Feuerwehr zu bestehlen

Viernheim (ots) – Den Einsatz der Viernheimer Feuerwehr am frühen Freitagmorgen

(16.07.) hat ein Dieb in der Rathausstraße für sich nutzen wollen. Während die

Brandschützer gegen 2 Uhr in einem Hochhaus einen möglichen Brandfall

aufsuchten, schnappte sich der Dieb eine Pylone, die auf der Straße die

Absperrung markierte. Ein Feuerwehrmann bemerkte den Diebstahl und lief dem

Fremden hinterher, der seine Beute auf dem Weg in Richtung Stadtmitte fallen

ließ. Der Vorfall wurde umgehend bei der Polizei angezeigt. Die Ermittlungen

hierzu führen Beamten des Kommissariats 42 in Viernheim. Wer Hinweise zu dem

flüchtenden Dieb geben kann, wendet sich bitte unter der Rufnummer 06204 /

9377-0 an die Ermittler.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Heppenheim

Heppenheim (ots) – In dem Zeitraum zwischen dem 09.07.2021 und dem 15.07.2021

ist es in der Ernst-Schneider-Straße in Heppenheim zu einem Verkehrsunfall

gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Pflichten eines

Unfallbeteiligten nachzukommen. Beschädigt wurde ein silberner Nissan. Als

unfallverursachendes Fahrzeug könnte ein gelber Kleinwagen in Betracht kommen.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim

unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Zeugenaufruf nach Verkehrsunfallflucht in Lorsch

Lorsch (ots) – In den frühen Morgenstunden des 16.07.2021 zwischen 02:00 Uhr und

03:00 Uhr ist es in der Siegfriedstraße in Lorsch zu einem Verkehrsunfall

gekommen. Der Unfallverursacher entfernte sich, ohne den Pflichten eines

Unfallbeteiligten nachzukommen. Beschädigt wurde ein brauner Smart fortwo.

Zeugen des Unfalles werden gebeten sich bei der Polizeistation in Heppenheim

unter der Telefonnummer 06252/7060 zu melden.

Grasellenbach-Wahlen: Auf Schulgelände gewütet / Rund 20.000 Euro Schaden

Grasellenbach (ots) – Auf dem Gelände einer Grundschule in der Friedhofstraße in

Wahlen haben noch Unbekannte erheblich gewütet und Schäden in Höhe von rund

20.000 Euro zurückgelassen. Die Tatzeit war zwischen letztem Samstag (10.07.),

11.30 Uhr und Montagmorgen (12.07.), 8.30 Uhr.

In dem Zeitraum wurde der Putz der Turnhalle mit Steinen und Schneidewerkzeug

bis auf die Dämmung beschädigt. An den verbauten Gewebematten und Isolierplatten

wurde gezündelt. Beschädigt wurden so drei Wandsegmente der Turnhalle. Zudem

wurde aus einem Klassenzimmer das Lehrerpult aus der Bodenverankerung gerissen.

Wer kann Hinweise zu den Tätern geben? Wer hat Personen in den zurückliegenden

Wochen außerhalb der Schulzeit auf dem Gelände bemerkt? Die Ermittlungen hierzu

führen Beamte des Kommissariats 41 in Wald-Michelbach. Telefon: 06207 / 9405-0

Bürstadt: 96 „Sachen“ zuviel auf dem Tacho/Fast jeder Zweite zu schnell-54 Fahrverbote drohen

Bürstadt (ots) – Am Donnerstag (15.07.), zwischen 6.20 und 10.45 Uhr, führten

Beamte der Verkehrsinspektion des Polizeipräsidiums Südhessen auf der

Bundesstraße 47 eine Geschwindigkeitskontrolle durch.

Die Messstelle befindet sich am Ende der Ausbaustrecke außerhalb geschlossener

Ortschaft, vor einer Verjüngung auf eine Fahrspur mit Sperrfläche und einer

Fahrbahnverschwenkung auf die alte Bundesstraße 47. Die dort maximal erlaubte

Höchstgeschwindigkeit beträgt 70 km/h. Lastwagen über 7,5 Tonnen dürfen sogar

nur 60 km/h schnell sein.

Von 2230 gemessenen Fahrzeugen waren 1063 Fahrzeuge zu schnell und damit fast

jeder Zweite. 633 Geschwindigkeitsverstöße lagen hierbei im

Verwarnungsgeldbereich, bis 20 km/h Geschwindigkeitsüberschreitung. 430

Wagenlenker waren über 20 km/h zu flott und müssen nun auch mit Punkten in

Flensburg rechnen. 54 Fahrer erwarten Fahrverbote, weil sie den

Streckenabschnitt mit über 40 Stundenkilometer zu viel passierten

Unrühmlicher Spitzenreiter war ein Autofahrer mit 166 „Sachen“. Der Raser muss

nun mit 600 Euro Bußgeld, zwei Punkten in Flensburg und drei Monaten Fahrverbot

rechnen.

Fünf Fahrer waren nicht nur zu schnell, sondern nutzten auch ein Mobiltelefon.

Auf diese Fahrer kommen zusätzlich 120 Euro Bußgeld und ein Punkt im

Verkehrszentralregister zu.

Darmstadt

Darmstadt-Eberstadt: Kellerverschläge von Mehrfamilienhaus im Visier Krimineller

Darmstadt (ots) – Auf fünf verschlossene Kellerverschläge eines

Mehrfamilienhauses in der Heidelberger Landstraße nahe der Straße „In der

Kirchtanne“ hatten es noch unbekannte Täter in den zurückliegenden Tagen

abgesehen. Am Donnerstag (15.7.), gegen 21.30 Uhr waren die Spuren der Täter von

den Hausbewohnern entdeckt und die Polizei informiert worden. Diese hat die

Ermittlungen wegen Sachbeschädigung und den besonders schweren Diebstahl in

mehreren Fällen aufgenommen. Inwieweit die Täter Beute machten und auf welche

Höhe sich der Gesamtschaden beläuft, ist derzeit noch nicht beziffert. Zeugen,

die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben oder die

Hinweise zu den Tätern geben können, werden gebeten, sich mit den Beamten des

Kommissariats 43 in Darmstadt in Verbindung zu setzen (Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt: Unbekannter erbeutet 100 Euro mit Geldwechseltrick / Wer kann Hinweise geben?

Darmstadt (ots) – Ein noch unbekannter Trickdieb hat am Donnerstag (15.7.) sein

Unwesen in der Grafenstraße getrieben. Der circa 40 bis 50 Jahre alte und etwa

1,60 bis 1,70 Meter große Kriminelle sprach gegen 11 Uhr einen 73-jährigen

Passanten an und bat um Wechselgeld. Als der hilfsbereite Darmstädter sein

Geldbeutel herausholte, griff der Täter plötzlich in das Portemonnaie, schnappte

sich einen 100 Euro Schein und trat die Flucht an. Der Flüchtende hatte eine

schlanke Statur, brach gebrochen Deutsch und war zum Zeitpunkt der Tat mit einer

hellbraunen Jacke bekleidet. Die Kriminalpolizei in Darmstadt (K24) ist mit dem

Fall betraut und bittet Zeugen, die den Vorfall beobachten konnten oder Hinweise

zu dem Flüchtenden geben können, sich mit den Beamten in Verbindung zu setzen

(Rufnummer 06151/9690).

Darmstadt-Dieburg

Eppertshausen: Gestohlenes Fahrrad bei 31-jährigen Tatverdächtigen sichergestellt / Wer erkennt sein Eigentum?

Eppertshausen (ots) – Für den Fortgang von Ermittlungen, die im Zusammenhang mit

dem Diebstahl eines schwarzen Herrenrades stehen, suchen die Ermittler des

Kommissariats 41 in Dieburg Zeugen mit sachdienlichen Hinweisen beziehungsweise

den Eigentümer des abgebildeten Fahrrades.

Die Ermittlungen in diesem Verfahren richten sich derzeit gegen einen 31 Jahre

alten Mann aus Eppertshausen, der am Samstag (26.6.) nach dem Diebstahl einer

Getränkekiste, aus einem Einkaufsmarkt in der Röntgenstraße, gestoppt und

kontrolliert wurde. Neben dem Ladendiebstahl konnte er zudem keine schlüssigen

Erklärungen zur Herkunft seines mitgeführten Fahrrades geben.

Die Beamten stellten das Zweirad sicher und gehen derzeit davon aus, dass es im

Raum Eppertshausen und mutmaßlich in dem Zeitraum zwischen Freitag (25.6.) und

Samstag (26.6.) gestohlen wurde. In diesem Zusammenhang fragen die

Ordnungshüter: Wer erkennt sein Eigentum oder kann Hinweise zu dem Besitzer des

schwarzen Herrenfahrrades sowie des möglichen Tatortes geben?

Unter der Rufnummer 06071/96560 sind die Beamten des Kommissariats 41 in Dieburg

zu erreichen.

Groß-Gerau

Mörfelden-Walldorf: Trotz Warnung der Polizei/Trickdiebe ergaunern 5000 Euro

Mörfelden-Walldorf (ots)

Trotz einer Mitteilung über HessenWarn gelang es zwei bislang Unbekannten von einer Seniorin 5000 Euro zu erbeuten. Am Donnerstag (15.07.) wurde durch zahlreiche Mitteilungen aus Mörfelden-Walldorf bekannt, dass ein vermeintlicher Beamter der Kriminalpolizei vorwiegend ältere Herrschaften telefonisch kontaktierte und angab, dass man zwei Einbrecher festgenommen habe, welche eine Liste mit Daten der Angerufenen bei sich hatten. Diese Daten, insbesondere von Bankkonten, wolle man nun abgleichen.

Trotz einer sofort ausgelösten Warnung über HessenWarn, sowie einer Pressemitteilung, kam es zwischen 16.30 und 17.00 Uhr zu einem solchen Anruf bei einer Seniorin in der Freiburger Straße. Hierbei wurde der Frau durch den unbekannten Anrufer in akzentfreiem Deutsch mitgeteilt, dass bei ihr während ihrer Abwesenheit eingebrochen worden sei. Nachdem sie instruiert wurde, ihre Wertgegenstände zu überprüfen, sollte sie zu ihrer Bank gehen und 5000 Euro abheben. Das Geld müsse überprüft werden.

Zurück in ihrer Wohnung wurde die ältere Frau von einem Unbekannten aufgesucht. Der Kriminelle nahm das Geld an sich und flüchtete anschließend. Nach einiger Zeit wurde die Geschädigte allerdings misstrauisch und teilte der Polizei den Sachverhalt mit. Der Abholer des Geldes ist schlank und ungefähr 1,60 Meter groß. Weiterhin hat er schwarze, mittellange Haare und trug ein blaues Oberteil mit einer blauen zerrissenen Jeans, sowie eine Mund-Nase-Bedeckung.

Die sofort eingeleitete polizeiliche Fahndung verlief ergebnislos. Zeugen, welche in diesem Bereich verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich mit dem Kriminalkommissariat K23 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 in Verbindung zu setzen.

Rüsselsheim/Ginsheim-Gustavsburg: Auto von Pizzaboten gestohlen/Polizei nimmt Tatverdächtigen fest

Durch einen Autofahrer wurde am Donnerstag (15.07.) gegen 18.15 Uhr im Rugbyring in Rüsselsheim das am Mittwochabend (14.07) in Ginsheim-Gustavsburg gestohlene Auto eines Pizzaboten bemerkt (wir haben berichtet).

Der Mann hatte von dem Diebstahl in der Presse gelesen. Das Fahrzeug wurde anschließend durch den aufmerksamen Zeugen verfolgt, bis die Polizei vor Ort eintraf. Die eingesetzte Streife nahm die Verfolgung auf, allerdings wurden die Anhaltesignale durch den Fahrer zunächst ignoriert. Im Bereich der Großsporthalle konnte das Auto dann aber von den Ordnungshütern gestoppt und der 18 Jahre alte Fahrer festgenommen werden. Der Polo wurde von der Polizei sichergestellt. Im Rahmen der Überprüfung stellte sich zudem heraus, dass der junge Mann nicht im Besitz einer gültigen Fahrerlaubnis ist und eine Softair-Pistole mit sich führte.

Der 18-Jährige wird sich nun in Strafverfahren wegen Diebstahls, Fahrens ohne Fahrerlaubnis und Verstoßes gegen das Waffengesetz zu verantworten haben.

Rüsselsheim: Nur kurz beim Bäcker/Rucksack aus Auto gestohlen

Am Freitag (16.07.), gegen 05.00 Uhr, kam es in der Alten Poststraße zu einem Diebstahl aus einem Auto. Durch den Besitzer wurde das geparkte Fahrzeug nur kurz unverschlossen zurückgelassen, um in einer Bäckerei etwas zu kaufen. Diese kurze Zeitspanne nutzte ein Unbekannter, um einen Rucksack samt Inhalt im Wert von circa 450 Euro aus dem weißen Toyota zu entwenden.

Zeugen, die in diesem Zusammenhang verdächtige Beobachtungen gemacht haben, werden gebeten, sich beim zuständigen Kommissariat K41 in Rüsselsheim unter der Telefonnummer 06142/6960 zu melden.

Rennradfahrer von PKW bedrängt, Zeugen gesucht

65451 Kelsterbach (ots)

Bereits am Freitag, dem 02.07.2021 zw. 17:45 Uhr und 18:00 Uhr überholte in Kelsterbach auf der Dr.-Max-Fremery-Straße zwischen Fachmarktzentrum und Bahnhof ein weißer SUV Kia einen Rennradfahrer derart knapp, dass er mit Mühe einen Sturz verhinderte, sich hierbei jedoch verletzte. Am Kreisverkehr am Bahnhof folgte dann noch eine verbale Attacke zwischen PKW- und Radfahrer. Der Radfahrer warf schließlich seine Trinkflasche dem wegfahrenden PKW nach und traf dessen Heck. Zeugen werden dringend gebeten, sich unter Tel. 06107 / 71980 bei der Polizeistation Kelsterbach zu melden.

Odenwaldkreis

Reichelsheim: Motorrollersitze aufgebrochen

Aus den Staufächern von zwei Motorrollern wurden am Freitag (16.07.) zwischen 7.40 Uhr und kurz nach 10 Uhr eine schwarze Tommy Hilfiger Jacke und eine dunkelblaue Fleecejacke gestohlen. Der Gesamtschaden liegt bei über 500 Euro. Um an die Beute zu kommen sind die verschlossenen Sitzbänke aufgebrochen worden. Die Roller standen gemeinsam auf dem oberen Parkdeck einer Schule in der Straße An der Ruh. Wer im Tatzeitraum Beobachtungen gemacht hat, meldet sich bitte beim Polizeiposten in Reichelsheim. Telefon: 06164 / 75695-40

Reichelsheim/ Höchst/ Obernburg: Polizei klärt Einbrüche in Getränkemärkte

Die Polizei im Odenwald konnte nach vier Einbrüchen in Getränkemärkte in Höchst und Reichelsheim (wir haben berichtet) zwei Tatverdächtige ermitteln. Das Pärchen im Alter von 24 und 30 Jahren war nicht nur im Odenwald aktiv, sondern auch im bayerischen Obernburg.

Der Tatverdacht gegen das Paar hat sich nach Veröffentlichung der Fälle in den Medien verdichtet. Mehrere Zeugen meldeten sich bei der Polizei. Die Staatsanwaltschaft Darmstadt erwirkte für die Wohnungen in Breuberg-Sandbach und Otzberg/ Ober-Nauses Durchsuchungsbeschlüsse.

Zusammen mit bayrischen Beamten konnten die Ermittler des Kommissariats 21/ 22 aus Erbach am Donnerstag (15.07.) Teile des Diebesgutes aus Bayern, wie vier Bierfässer sicherstellen. Im Auto der 24-Jährigen aus Breuberg stießen die Ermittler auf Aufbruchswerkzeug und mehrere Hundert Euro, die vermutlich aus der Einlösung des Pfandgutes stammen. Nach Abschluss der polizeilichen Maßnahmen wurde das Paar zunächst wieder auf freien Fuß gesetzt. Die Ermittlungen wegen der Einbrüche dauern noch an.