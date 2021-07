Korbach – Fahrräder aus zwei Garagen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Montag bis Donnerstag entwendeten Unbekannte insgesamt vier Fahrräder aus zwei Garagen in Korbach.

In der Nelly-Sachs-Straße öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und konnten so ein blaues Mountain-Bike der Marke „Cube“ und ein gelbes Mountain-Bike der Marke „Bergamon“ entwenden.

In der Clara-Rudolph-Straße stahlen die Täter ebenfalls zwei Fahrräder, diesmal aus einer unverschlossenen Garage. Dabei handelt es sich um ein hellblaues Rennrad der Marke „Giant“ sowie ein Mountainbike, ebenfalls der Marke „Giant“, an dem sich hinten ein auffälliges zusätzliches Schutzblech befindet.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Korbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 zu melden.

Frankenberg – Fahrrad am helllichten Tag gestohlen

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Trekkingrad in der Straße Am Bahnhof in Frankenberg.

Der Besitzer hatte das Fahrrad gegen 14.30 Uhr verdeckt, aber nicht abgeschlossen, neben einer Buchhandlung abgestellt. Als er gegen 18.00 Uhr nachschaute, musste er feststellen, dass es offensichtlich gestohlen worden war.

Es handelt sich um ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke Giant, an dem sich eine Halterung für einen Kindesitz befindet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Fahrräder aus zwei Garagen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Montag bis Donnerstag entwendeten Unbekannte insgesamt vier Fahrräder aus zwei Garagen in Korbach.

In der Nelly-Sachs-Straße öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und konnten so ein blaues Mountain-Bike der Marke „Cube“ und ein gelbes Mountain-Bike der Marke „Bergamon“ entwenden.

In der Clara-Rudolph-Straße stahlen die Täter ebenfalls zwei Fahrräder, diesmal aus einer unverschlossenen Garage. Dabei handelt es sich um ein hellblaues Rennrad der Marke „Giant“ sowie ein Mountainbike, ebenfalls der Marke „Giant“, an dem sich hinten ein auffälliges zusätzliches Schutzblech befindet.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Korbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 zu melden.

Frankenberg – Fahrrad am helllichten Tag gestohlen

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Trekkingrad in der Straße Am Bahnhof in Frankenberg.

Der Besitzer hatte das Fahrrad gegen 14.30 Uhr verdeckt, aber nicht abgeschlossen, neben einer Buchhandlung abgestellt. Als er gegen 18.00 Uhr nachschaute, musste er feststellen, dass es offensichtlich gestohlen worden war.

Es handelt sich um ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke Giant, an dem sich eine Halterung für einen Kindesitz befindet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Fahrräder aus zwei Garagen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Montag bis Donnerstag entwendeten Unbekannte insgesamt vier Fahrräder aus zwei Garagen in Korbach.

In der Nelly-Sachs-Straße öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und konnten so ein blaues Mountain-Bike der Marke „Cube“ und ein gelbes Mountain-Bike der Marke „Bergamon“ entwenden.

In der Clara-Rudolph-Straße stahlen die Täter ebenfalls zwei Fahrräder, diesmal aus einer unverschlossenen Garage. Dabei handelt es sich um ein hellblaues Rennrad der Marke „Giant“ sowie ein Mountainbike, ebenfalls der Marke „Giant“, an dem sich hinten ein auffälliges zusätzliches Schutzblech befindet.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Korbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 zu melden.

Frankenberg – Fahrrad am helllichten Tag gestohlen

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Trekkingrad in der Straße Am Bahnhof in Frankenberg.

Der Besitzer hatte das Fahrrad gegen 14.30 Uhr verdeckt, aber nicht abgeschlossen, neben einer Buchhandlung abgestellt. Als er gegen 18.00 Uhr nachschaute, musste er feststellen, dass es offensichtlich gestohlen worden war.

Es handelt sich um ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke Giant, an dem sich eine Halterung für einen Kindesitz befindet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.

Korbach: Die Polizei-News

Korbach – Fahrräder aus zwei Garagen gestohlen, Polizei bittet um Hinweise

In der Zeit von Montag bis Donnerstag entwendeten Unbekannte insgesamt vier Fahrräder aus zwei Garagen in Korbach.

In der Nelly-Sachs-Straße öffneten die Täter gewaltsam ein Garagentor und konnten so ein blaues Mountain-Bike der Marke „Cube“ und ein gelbes Mountain-Bike der Marke „Bergamon“ entwenden.

In der Clara-Rudolph-Straße stahlen die Täter ebenfalls zwei Fahrräder, diesmal aus einer unverschlossenen Garage. Dabei handelt es sich um ein hellblaues Rennrad der Marke „Giant“ sowie ein Mountainbike, ebenfalls der Marke „Giant“, an dem sich hinten ein auffälliges zusätzliches Schutzblech befindet.

Der Gesamtwert der gestohlenen Fahrräder wurde auf etwa 7.000 Euro geschätzt.

Die Polizeistation Korbach hat in beiden Fällen die Ermittlungen aufgenommen und sucht Zeugen. Wer Hinweise geben kann, wird gebeten, sich unter der Tel. 05631/9710 zu melden.

Frankenberg – Fahrrad am helllichten Tag gestohlen

Am Donnerstag zwischen 14.30 und 18.00 Uhr entwendete ein Unbekannter ein Trekkingrad in der Straße Am Bahnhof in Frankenberg.

Der Besitzer hatte das Fahrrad gegen 14.30 Uhr verdeckt, aber nicht abgeschlossen, neben einer Buchhandlung abgestellt. Als er gegen 18.00 Uhr nachschaute, musste er feststellen, dass es offensichtlich gestohlen worden war.

Es handelt sich um ein dunkelgrünes Trekkingrad der Marke Giant, an dem sich eine Halterung für einen Kindesitz befindet.

Die Polizei ist auf der Suche nach Zeugen. Hinweise bitte an die Polizeistation Frankenberg, Tel. 06451-72030.