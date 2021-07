Schwalm-Eder: Die Polizei-News

Fritzlar und Melsungen: Beratungsstelle der Polizei am Wochenmarkt

Das Team des Polizeiladens, der kriminalpolizeilichen Beratungsstelle des Polizeipräsidiums Nordhessen, ist im Sommer 2021 wieder in Nordhessen unterwegs und bietet vielerorts kostenlose Beratungen zu Themen wie dem Einbruchschutz an. Diesmal werden die Fachberaterinnen und Fachberater auch verstärkt auf Wochenmärkten zu finden sein und für die Fragen der Menschen in Nordhessen bereitstehen.

Termine und Standorte im Schwalm-Eder-Kreis:

-> Mittwoch, 21. Juli 2021

von 10.00 bis 13.00 Uhr am Wochenmarkt in 34560 Fritzlar,

Marktplatz

-> Donnerstag, 19. August 2021

Markt

Den Mitarbeiterinnen und Mitarbeitern der polizeilichen Beratungsstelle können Sie direkt vor Ort Ihre Fragen stellen.

Sie erhalten konkrete und sinnvolle Tipps, um die „ungebetenen Gäste“ draußen vor der Tür zu belassen. Und sollten Sie uns Fragen zu aktuellen Präventionsthemen stellen, werden wir auch diese gerne beantworten.

Das Team des Polizeiladens freut sich auf Ihren Besuch.

„Polizei Hessen – MIT ENERGIE ANS WERK“ – Informationsveranstaltung der Polizei Nordhessen

Eine außergewöhnliche Örtlichkeit hat sich das Team der Einstellungsberatung der nordhessischen Polizei für eine Informationsveranstaltung für Polizeiinteressierte ausgesucht. Die alten Hallen und das Freigelände des „Alten Kraftwerks“ in Borken, Am Kraftwerk 1, werden zur großen Aktionsfläche.

Die Veranstaltung findet dort am Freitag, 03. September 2021, von 14 bis 19 Uhr statt. Schülerinnen und Schüler ab der 10. Klasse, aber auch Lebensältere, die sich für ein Studium bei der Polizei Hessen interessieren, haben an diesem Tag die Möglichkeit, sich über die verschiedenen Arbeitsbereiche der Polizei und das Eignungsauswahlverfahren zu informieren. An 14 interessanten Stationen werden hautnahe Einblicke in die Vielfalt der Polizeiarbeit gewährt und man kann sich einen ganz persönlichen Eindruck verschaffen. Das Spezialeinsatzkommando, ein Brandursachenermittler, die Wasserschutzpolizei, der Erkennungsdienst und die Verkehrsdienste werden vor Ort sein, um ihre Arbeit mit ihrem Equipment vorzustellen. Außerdem demonstrieren zwei Hundeführer die Fähigkeiten ihrer Diensthunde eindrucksvoll. Je nach aktueller Corona-Lageentwicklung werden auch praktische Übungen in Form eines Parcours durchgeführt, sowie zwei Teile des Sporttests des Eignungsauswahlverfahrens angeboten.

Damit keine Fragen offenbleiben, stehen ergänzend Ansprechpartner der Fachhochschule und der Einstellungsberatung zur Verfügung.

Was muss ich tun?

Interessierte können sich einen Platz sichern, indem sie sich bis zum 26. August 2021 unter einstellungsberatung.ppnh@polizei.hessen.de bewerben.

Die Plätze sind aufgrund der Corona-Hygiene-Vorschriften begrenzt.

Weitere Informationen zur Veranstaltung gibt es auf den Social Media Kanälen unter:

https://twitter.com/Polizei_NH

www.facebook.com/PolizeiNordhessen https://www.instagram.com/polizeinordhessen

Fragen beantwortet die Einstellungsberatung unter Tel.: 0561/ 910- 1045 oder -1081.

DAS TEAM DER EINSTELLUNGSBERATUNG DES POLIZEIPRÄSIDIUMS NORDHESSEN FREUT SICH AUF VIELE TEILNEHMERINNEN UND TEILNEHMER.

Gudensberg-Obervorschütz: Tresor aus Büroräumen gestohlen

Einbruch in Büroräume Tatzeit: 16.07.2021, 00:45 Uhr – 06:22 Uhr In die Büroräume eines Betriebs in der Niedervorschützer Straße brachen unbekannte Täter in der vergangenen Nacht ein. Sie erbeuteten Bargeld und einen Tresor. Die Täter überstiegen den Zaun des Betriebsgeländes und begaben sich zum Firmengebäude. Hier brachen sie ein Fenster auf und stiegen anschließend in die Räumlichkeiten ein. Sie durchsuchten die Büros und stahlen Bargeld aus einer Geldkassette sowie einen kompletten mittelgroßen Tresor. Mit der Beute flüchteten die Täter in unbekannte Richtung. Der angerichtete Sachschaden beträgt 1.000,- Euro. Hinweise bitte an die Kriminalpolizei in Homberg unter Tel.: 05681-7740