Arminius Runde Nachrichten – Die EZB pfeift auf dem letzten Loch – Ein aktueller Stand

Alles liegt am Boden. In ihrer letzten Verzweiflung setzen die Verantwortlichen der EZB abstruse Behauptungen in der Welt.

Die Immobilienblase wird platzen. Damit hofft man die gigantische Inflation kaschieren zu können.

Es verwundert uns, wielange sie es geschafft haben, dieses sterbende System am Leben zu erhalten. Dennoch ist das Ende absehbar.

